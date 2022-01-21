稱「人最怕關」，法務部提案：酒駕初犯刑度最重判3年，死刑建議「只是在騙老百姓」

遏止酒駕，立法院司法及法制委員會今（21）日審查《刑法》修正草案中攸關酒駕未肇事、肇事致人傷亡刑責。法務部今日所提報告，將初犯刑度增加1年，自2年提高到3年以下的有期徒刑，再犯年限也提高到10年內都算再犯，並增訂100萬至300萬元併科罰金。

國內發生多起酒駕致死事件引起國人憤慨，立法院臨時會排審酒駕相關修法，盼遏止酒駕，朝野立委皆提出提高刑度、連帶責任、沒收車輛等修法提案。法務部今日所提報告，將初犯刑度從現行「2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金」，提高到「3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金」。再犯年限及刑度從「5年內」再犯修正到「10年內」，並增訂併科罰金，依照級距從100萬至300萬元。

對外界關心是否能沒收酒駕車輛，法務部表示，現行《刑法》已有規定可沒收；《道路交通管理處罰條例》也有「沒入」規定。至於共乘者的處罰，《道路交通管理處罰條例》已將同車乘客罰鍰修正到3000元以上、1.5萬元以下。若要提高到刑事處罰，目前「幫助教唆」可依《刑法》29條、30條適用，純屬證據搜集問題，未來也會要求檢察官對共乘者有無教唆酒駕嚴以蒐證追溯。

不過國民黨立委江啟臣質疑，初犯肇事致人於死傷，基本刑度為什麼無法調整？他說過去初犯致人於死審判個案平均起來刑期不到3年（平均31.51個月），如果不把基本刑度提高，如何怪法官不嚴判？江啟臣說，等到酒駕再犯的時候已經讓很多人處於風險當中，變相鼓勵人第一次犯沒關係。

法務部次長蔡碧仲說，老百姓的呼應、跟立委的建議，都符合一般國民的感情，但法務部除了公共安全之外，更重視的是被害人。他說明好多被害人家屬都是因為在訴訟期間，讓被告有機會可以去借錢、貸款來彌補補償被害人，如果刑度判得重，肇事者會想「反正我要被關我就不賠」。他解釋裁罰刑度是斟酌被害人能得到巨額賠款，可以有減刑設計。

不過江啟臣說，把人撞死3年不到的刑期，經假釋關一年多而已，這是很多家屬忿忿不平的地方。他也說，法官在量刑上，即便說可以判3年以上，最後裁量還是判得很低；法律是要防範未然，酒駕的重罰是要嚇阻下一個犯者。

蔡碧仲則回應，人最怕關，尤其是白領的，即便關個3-5天就很怕了，所以絕對有效。法務部日前統計，本月6日至14日止，截至目前，已有166人不准易科罰金，直接被關；依法嚴審假釋有106件，其中許可假釋30件、不准假釋76件，駁回率7成。

民進黨立委黃世杰認為，不該仰賴刑度威嚇性，對於酒駕專案處理應該參考國外作法，把行為人做低度、中度、高度的區別，改變輔導行為模式。酒駕如果都用重刑去處理，很多弱勢家庭無法承受這樣的刑度，將製造更多的社會問題。

立委洪孟楷則批評，法務部提案只增加初犯和累犯的刑度，沒收、共乘處罰等配套，法務部無具體說明。洪孟楷也主張累犯刑度應該結合法務部2020年的修法版本，改成10年以內再犯的話，要處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科300萬元以下易科罰金；至重傷者處5年以上、12年以下的有期徒刑，得併科200萬元以下易科罰金。強調「重罰、重懲也許沒辦法還受難者家屬撫慰的心靈，卻也不能縱容酒駕一而再的犯行」。不要再有遺憾，一次修就修到位。

洪孟楷也說，共乘處罰現在《道交條例》只有罰鍰，但若明明知道有喝酒還共乘，如果出事共乘者一定應該有刑事責任，因此共乘部分要求修正，建議參考他提出的修正動議，如果知情者共乘酒駕，處3年以下有期徒刑、得併科20萬元以下罰金。

酒駕判死？法務部次長：只是在騙老百姓

法務部對於可判死刑、無期徒刑持保留態度，在書面報告請立委「建請再酌」。

國民黨立委葉毓蘭昨日批評法務部講空話，蔡碧仲昨日列席立院時直言「建請再酌」是客氣、不是講空話，要講嚴重點就是「我們反對」，這樣就對委員不尊重了，這句是充滿謙意跟尊重。

蔡碧仲解釋，「法貴執行，不能執行的法律沒人會怕」，當然可以定死刑，但若今天檢方起訴酒駕「未必故意」法院會判死刑嗎？讓社會充滿期待，最後卻再次受傷，且國際兩公約又該如何考慮，判死又不執行，只是在騙老百姓，讓老百姓對司法失望。

蔡碧仲昨日也說，人最怕關，所以希望法院盡量判處6個月以上徒刑，讓其沒有易科罰金機會。就算判處6個月以下，也應要求檢察官從嚴審核，盡量不准易科罰金，如今雖然還沒有修法，但檢察官不准易科罰金的酒駕案，目前已有幾十件案例，這是檢方嚴懲酒駕的作為。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範