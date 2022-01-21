Netflix 2021年第4季營收、盈餘皆高於市場預期，但訂閱戶成長率緩慢盤後股價大跌20％

網飛（Netflix）昨（20）日盤後公布2021年會計年度第4季財報，營收成長、每股盈餘也高於市場預期，但訂閱用戶的成長卻是相對緩慢。網飛將訂閱用戶成長緩慢歸因於串流平台越來越強的競爭，以及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響。

網飛預測今（2022）第一季訂閱用戶可增加250萬，去年同期增加的訂閱用戶人數為400萬。去年第4季網飛訂閱用戶增加了830萬，比原先預期的850萬略低一些。網飛股價在盤後交易下跌20%。

訂閱戶成長率尚未恢復到疫情前水準，其他串流平台帶來競爭

《華爾街日報》報導，在網飛寫給股東的信件裡，他們表示訂閱用戶成長率「尚未恢復到COVID-19疫情前的水準」，眾多原因包含了COVID-19疫情持續變化的影響，以及世界多個地區遭遇到的經濟困難，當中也包含了拉丁美洲。

網飛共同創辦人、目前也身兼董事長和執行長的里德・海斯汀（Reed Hastings）在該公司發布財報與獲利情形的視訊會議上表示，COVID-19帶來了許多干擾。海斯汀降低了訂閱用戶成長的重要性，然而網飛共同執行長兼內容長泰德・薩蘭多斯（Ted Sarandos）則表示，目前並沒有看到用戶人數或參與有任何減少。

其他競爭者可能也是影響網飛訂閱用戶成長的因素。網飛過去以來經常低估其他串流平台所帶來的競爭，包含Disney+和HBO Max。

在股東信裡，網飛表示消費者在閒暇時間一直都有很多娛樂選擇，這樣的競爭在過去2年內只有愈來愈激烈，因為世界上所有公司都在發展各自的線上串流服務。

網飛表示，儘管這樣的競爭可能影響了該公司的邊際成長，他們仍然在每個國家和地區持續成長中。網飛也表示，如果他們能夠持續改善他們的服務，在美國這個最大市場仍有許多成長空間。

《紐約時報》報導，海斯汀在視訊會議上表示他們目前正沉著以對，試圖找出訂閱用戶成長緩慢的原因。對於競爭對手來勢洶洶導致用戶數成長緩慢此一說法，海斯汀也不完全採信。「競爭對手一直都存在，過去14年以來Hulu和Amazon一直都在，所以看不出來市場競爭有什麼樣的性質改變。」

瑞銀（UBS）專家約翰・霍杜利克（John Hodulik）指出，Disney+ app的下載量在去年12月有一股飆漲，歸功於上架了《鷹眼》（Hawkeye）和《波巴・費特之書》（The Book of Boba Fett）。Paramount+也有同樣的現象，該平台上架了《大紅狗克里弗》（Clifford the Big Red Dog）、《金斯敦市長》（Mayor of Kingstown），以及《黃石公園》（Yellowstone）前傳劇集《1883》。

國際訂閱戶成長超過美、加，預期網飛將在國際市場投入更多資金

網飛上個月才調整了美國和加拿大的月訂閱價格，是自2020年以來的第一次調漲。訂閱價格調整並非全球一體適用，網飛上個月就調降了印度的訂閱價格。印度被網飛視為面臨激烈競爭，但對成長而言相當重要的市場。

對於美、加的價格調整，網飛表示是出於程式設計相關花費所做出的調整。

《紐約時報》報導，帝國金融研究（Empire Financial Research）分析師巴謝（Berna Barshay）指出，網飛在美、加可能遇到了成長率的天花板，「至少在這兩個國家，接下來的成長將來自於（訂閱）價格，而不是用戶數量。」

許多分析師預期，網飛這次在美、加的價格調整，會導致一部分用戶取消訂閱，但會帶來更多的營收。《綜藝》（Variety）報導也提到，網飛財務長紐曼（Spencer Neumann）點出，美、加兩國價錢的調整也影響了今年第1季對訂閱用戶成長的預測。

巴謝則表示他認為網飛有資格調漲訂閱價格，「將價格調漲到15.49美金，這只比HBO Max多出了0.49美金。網飛毫無疑問是串流平台的領頭羊，他們在數量和品質上的表現一直都是最頂尖的。」

網飛去年第四季的營收成長了16%，金額為77.1億美元，與分析師的預測相符。每股盈餘為1.33美元，高於市場預測的每股盈餘0.83美元。網飛表示，其現金流有望自今年開始維持正成長。

新用戶主要成長的地區是歐洲、中東和亞洲，數量為350萬。美、加兩國與去年同期相比，僅增加了120萬用戶。

許多分析師預期網飛接下來一年的成長主要會來自國際用戶。

網飛為了吸引更多用戶，可預期將會在國際市場投入更多的資金產製內容。維德布什證券（Wedbush Securities）分析師帕切特（Michael Pachter）表示，國際用戶的成長將會促使網飛產製出更多在地內容，在產製內容的成本上升的同時，訂閱用戶也能同步增加。

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核稿編輯：楊士範