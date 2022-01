Netflix 2021年第4季營收、盈餘皆高於市場預期，但訂閱戶成長率緩慢盤後股價大跌20％

網飛(Netflix)昨(20)日盤後公布2021年會計年度第4季財報,營收成長、每股盈餘也高於市場預期,但訂閱用戶的成長卻是相對緩慢。網飛將訂閱用戶成長緩慢歸因於串流平台越來越強的競爭,以及COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情的影響。

網飛預測今(2022)第一季訂閱用戶可增加250萬,去年同期增加的訂閱用戶人數為400萬。去年第4季網飛訂閱用戶增加了830萬,比原先預期的850萬略低一些。網飛股價在盤後交易下跌20%。

訂閱戶成長率尚未恢復到疫情前水準,其他串流平台帶來競爭

《華爾街日報》報導,在網飛寫給股東的信件裡,他們表示訂閱用戶成長率「尚未恢復到COVID-19疫情前的水準」,眾多原因包含了COVID-19疫情持續變化的影響,以及世界多個地區遭遇到的經濟困難,當中也包含了拉丁美洲。

網飛共同創辦人、目前也身兼董事長和執行長的里德・海斯汀(Reed Hastings)在該公司發布財報與獲利情形的視訊會議上表示,COVID-19帶來了許多干擾。海斯汀降低了訂閱用戶成長的重要性,然而網飛共同執行長兼內容長泰德・薩蘭多斯(Ted Sarandos)則表示,目前並沒有看到用戶人數或參與有任何減少。

其他競爭者可能也是影響網飛訂閱用戶成長的因素。網飛過去以來經常低估其他串流平台所帶來的競爭,包含Disney+和HBO Max。

在股東信裡,網飛表示消費者在閒暇時間一直都有很多娛樂選擇,這樣的競爭在過去2年內只有愈來愈激烈,因為世界上所有公司都在發展各自的線上串流服務。

網飛表示,儘管這樣的競爭可能影響了該公司的邊際成長,他們仍然在每個國家和地區持續成長中。網飛也表示,如果他們能夠持續改善他們的服務,在美國這個最大市場仍有許多成長空間。

《紐約時報》報導,海斯汀在視訊會議上表示他們目前正沉著以對,試圖找出訂閱用戶成長緩慢的原因。對於競爭對手來勢洶洶導致用戶數成長緩慢此一說法,海斯汀也不完全採信。「競爭對手一直都存在,過去14年以來Hulu和Amazon一直都在,所以看不出來市場競爭有什麼樣的性質改變。」

瑞銀(UBS)專家約翰・霍杜利克(John Hodulik)指出,Disney+ app的下載量在去年12月有一股飆漲,歸功於上架了《鷹眼》(Hawkeye)和《波巴・費特之書》(The Book of Boba Fett)。Paramount+也有同樣的現象,該平台上架了《大紅狗克里弗》(Clifford the Big Red Dog)、《金斯敦市長》(Mayor of Kingstown),以及《黃石公園》(Yellowstone)前傳劇集《1883》。

國際訂閱戶成長超過美、加,預期網飛將在國際市場投入更多資金

網飛上個月才調整了美國和加拿大的月訂閱價格,是自2020年以來的第一次調漲。訂閱價格調整並非全球一體適用,網飛上個月就調降了印度的訂閱價格。印度被網飛視為面臨激烈競爭,但對成長而言相當重要的市場。

對於美、加的價格調整,網飛表示是出於程式設計相關花費所做出的調整。

《紐約時報》報導,帝國金融研究(Empire Financial Research)分析師巴謝(Berna Barshay)指出,網飛在美、加可能遇到了成長率的天花板,「至少在這兩個國家,接下來的成長將來自於(訂閱)價格,而不是用戶數量。」

許多分析師預期,網飛這次在美、加的價格調整,會導致一部分用戶取消訂閱,但會帶來更多的營收。《綜藝》(Variety)報導也提到,網飛財務長紐曼(Spencer Neumann)點出,美、加兩國價錢的調整也影響了今年第1季對訂閱用戶成長的預測。

巴謝則表示他認為網飛有資格調漲訂閱價格,「將價格調漲到15.49美金,這只比HBO Max多出了0.49美金。網飛毫無疑問是串流平台的領頭羊,他們在數量和品質上的表現一直都是最頂尖的。」

網飛去年第四季的營收成長了16%,金額為77.1億美元,與分析師的預測相符。每股盈餘為1.33美元,高於市場預測的每股盈餘0.83美元。網飛表示,其現金流有望自今年開始維持正成長。

新用戶主要成長的地區是歐洲、中東和亞洲,數量為350萬。美、加兩國與去年同期相比,僅增加了120萬用戶。

許多分析師預期網飛接下來一年的成長主要會來自國際用戶。

網飛為了吸引更多用戶,可預期將會在國際市場投入更多的資金產製內容。維德布什證券(Wedbush Securities)分析師帕切特(Michael Pachter)表示,國際用戶的成長將會促使網飛產製出更多在地內容,在產製內容的成本上升的同時,訂閱用戶也能同步增加。

核稿編輯:楊士範