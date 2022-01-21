Netflix 2021年第4季營收、盈餘皆高於市場預期，但訂閱戶成長率緩慢盤後股價大跌20％
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儘管網飛投入在產製內容一向不手軟，串流平台間持續的競爭也使得該公司不斷推出新的電視劇作品和電影。與此同時，與網飛合作的製作人表示，網飛目前也以比過去更快的速度下架作品，新作品與過去幾年相較，用來曝光和證明觀看表現的時間也變短。
網飛（Netflix）昨（20）日盤後公布2021年會計年度第4季財報，營收成長、每股盈餘也高於市場預期，但訂閱用戶的成長卻是相對緩慢。網飛將訂閱用戶成長緩慢歸因於串流平台越來越強的競爭，以及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響。
網飛預測今（2022）第一季訂閱用戶可增加250萬，去年同期增加的訂閱用戶人數為400萬。去年第4季網飛訂閱用戶增加了830萬，比原先預期的850萬略低一些。網飛股價在盤後交易下跌20%。
訂閱戶成長率尚未恢復到疫情前水準，其他串流平台帶來競爭
《華爾街日報》報導，在網飛寫給股東的信件裡，他們表示訂閱用戶成長率「尚未恢復到COVID-19疫情前的水準」，眾多原因包含了COVID-19疫情持續變化的影響，以及世界多個地區遭遇到的經濟困難，當中也包含了拉丁美洲。
網飛共同創辦人、目前也身兼董事長和執行長的里德・海斯汀（Reed Hastings）在該公司發布財報與獲利情形的視訊會議上表示，COVID-19帶來了許多干擾。海斯汀降低了訂閱用戶成長的重要性，然而網飛共同執行長兼內容長泰德・薩蘭多斯（Ted Sarandos）則表示，目前並沒有看到用戶人數或參與有任何減少。
其他競爭者可能也是影響網飛訂閱用戶成長的因素。網飛過去以來經常低估其他串流平台所帶來的競爭，包含Disney+和HBO Max。
在股東信裡，網飛表示消費者在閒暇時間一直都有很多娛樂選擇，這樣的競爭在過去2年內只有愈來愈激烈，因為世界上所有公司都在發展各自的線上串流服務。
網飛表示，儘管這樣的競爭可能影響了該公司的邊際成長，他們仍然在每個國家和地區持續成長中。網飛也表示，如果他們能夠持續改善他們的服務，在美國這個最大市場仍有許多成長空間。
《紐約時報》報導，海斯汀在視訊會議上表示他們目前正沉著以對，試圖找出訂閱用戶成長緩慢的原因。對於競爭對手來勢洶洶導致用戶數成長緩慢此一說法，海斯汀也不完全採信。「競爭對手一直都存在，過去14年以來Hulu和Amazon一直都在，所以看不出來市場競爭有什麼樣的性質改變。」
瑞銀（UBS）專家約翰・霍杜利克（John Hodulik）指出，Disney+ app的下載量在去年12月有一股飆漲，歸功於上架了《鷹眼》（Hawkeye）和《波巴・費特之書》（The Book of Boba Fett）。Paramount+也有同樣的現象，該平台上架了《大紅狗克里弗》（Clifford the Big Red Dog）、《金斯敦市長》（Mayor of Kingstown），以及《黃石公園》（Yellowstone）前傳劇集《1883》。
國際訂閱戶成長超過美、加，預期網飛將在國際市場投入更多資金
網飛上個月才調整了美國和加拿大的月訂閱價格，是自2020年以來的第一次調漲。訂閱價格調整並非全球一體適用，網飛上個月就調降了印度的訂閱價格。印度被網飛視為面臨激烈競爭，但對成長而言相當重要的市場。
對於美、加的價格調整，網飛表示是出於程式設計相關花費所做出的調整。
《紐約時報》報導，帝國金融研究（Empire Financial Research）分析師巴謝（Berna Barshay）指出，網飛在美、加可能遇到了成長率的天花板，「至少在這兩個國家，接下來的成長將來自於（訂閱）價格，而不是用戶數量。」
許多分析師預期，網飛這次在美、加的價格調整，會導致一部分用戶取消訂閱，但會帶來更多的營收。《綜藝》（Variety）報導也提到，網飛財務長紐曼（Spencer Neumann）點出，美、加兩國價錢的調整也影響了今年第1季對訂閱用戶成長的預測。
巴謝則表示他認為網飛有資格調漲訂閱價格，「將價格調漲到15.49美金，這只比HBO Max多出了0.49美金。網飛毫無疑問是串流平台的領頭羊，他們在數量和品質上的表現一直都是最頂尖的。」
網飛去年第四季的營收成長了16%，金額為77.1億美元，與分析師的預測相符。每股盈餘為1.33美元，高於市場預測的每股盈餘0.83美元。網飛表示，其現金流有望自今年開始維持正成長。
新用戶主要成長的地區是歐洲、中東和亞洲，數量為350萬。美、加兩國與去年同期相比，僅增加了120萬用戶。
許多分析師預期網飛接下來一年的成長主要會來自國際用戶。
網飛為了吸引更多用戶，可預期將會在國際市場投入更多的資金產製內容。維德布什證券（Wedbush Securities）分析師帕切特（Michael Pachter）表示，國際用戶的成長將會促使網飛產製出更多在地內容，在產製內容的成本上升的同時，訂閱用戶也能同步增加。
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新聞來源：
- Netflix Shares Sink as Company Sees Subscriber Growth Slowing（The Wall Street Journal）
- Netflix stock drops after streaming giant predicts subscriber slowdown.（The New York Times）
- Netflix Falls Short of Q4 Subscriber Target, Stock Tumbles on Weak Forecast（Variety）
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核稿編輯：楊士範