泰國「未來前進黨」黨魁他納通，以超過300萬泰銖售出NFT畫作聲援學運領袖

2020年遭泰國法院裁定解散的未來前進黨（Future Forward），其超高人氣黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）本週二在一場非同質化代幣（NFT）形式的拍賣會中，以超過300萬泰銖出售了他的三幅畫作，大部分收益將捐給泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights，TLHR）。

這場拍賣活動是由NFT1 Market所舉辦，這是泰國第一個數位藝術的交易平台，而據他納通表示，售出的第一幅作品為《當她打開門》，描繪著23歲的學運領導賓加（Benja Apan）打開一扇門，黑暗中手裡還拿著一盞燈。

本月14日，泰國刑事法庭批准，被控侮辱王室的泰國法政大學（Thammasat University）學生賓加得以保釋出獄，讓她能繼續學業。

賓加 是在2021年10月7日於曼谷被逮捕，因參加2021年9月3日在曼谷 拉差巴颂十字路口（Ratchaprasong Intersection） 的民主抗議活動，而被控違反緊急法令，警方也根據泰國刑法第112條「 冒犯君主罪」 對 賓加 發出逮捕令，理由是 賓加在 2021年8月10日曼谷參加抗議活動時，批評政府處理疫情不當並呼籲改革泰國君主制。

Benja Apan, a 21-year-old protest leader, is speaking out against the government's alleged mismanagement of the Covid outbreak.#ม็อบ10สิงหา #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/ahMQj4U4G2 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 10, 2021

《當她打開門》這件作品是以199.9996幣安幣（BNB）成交，換算成泰幣是312萬（約新台幣261萬），賣給了一位代號「mockingbird112」的競標者，而所得款項將捐贈給泰國人權律師組織。



第二件作品《寂靜》，則是以9.996幣安幣（約15萬7000泰銖，約新台幣13萬1000元）賣給了代號「4c6961」的競標者，所得將捐給「進步運動基金會」（Progress Movement Foundation），而第三幅《天空憤怒，旅者亦然》是他納通於2020年9月所畫，作品描繪了一名孤獨的旅者站在高聳的山下，以此反應著當時的泰國政局。

雖然是為了聲援學運領袖，不過《當她打開門》在拍賣會後卻被指控抄襲了波蘭藝術家Damian Lechoszest的畫作。事後他納通 在推特上寫道：「我為冒犯這麼多人道歉，我應該要更為謹慎」，不過 他納通也 堅持這幅作品不是抄襲，因為他有公開表示 Damian Lechoszest的畫作是《當她打開門》的 靈感， 他納通也轉發了 Lechoszest對這件事的回應；Lechoszest在推特上寫道：「 我很高興我的作品激勵了你，並幫助了泰國的人權事業」。

สืบเนื่องจากกรณีภาพวาด..



ผมเพิ่งเสร็จงานและเพิ่งมีเวลาได้อ่านเสียงสะท้อน ผมขอโทษที่ทำให้หลายคนไม่พอใจ ผมไม่ระมัดระวังเรื่องนี้อย่างเพียงพอ ครั้งหน้าจะเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้น ระมัดระวังเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกครับ ขอโทษที่อาจทำให้หลายท่านผิดหวัง และขอบคุณสำหรับทุกคำติชมครับ — Thanathorn Juangroongruangkit (@Thanathorn_FWP) January 19, 2022

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒