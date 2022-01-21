泰國「未來前進黨」黨魁他納通，以超過300萬泰銖售出NFT畫作聲援學運領袖
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這場拍賣活動是由NFT1 Market所舉辦，這是泰國第一個數位藝術的交易平台，而據他納通表示，售出的第一幅作品為《當她打開門》，描繪著23歲的學運領導賓加（Benja Apan）打開一扇門，黑暗中手裡還拿著一盞燈。
2020年遭泰國法院裁定解散的未來前進黨（Future Forward），其超高人氣黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）本週二在一場非同質化代幣（NFT）形式的拍賣會中，以超過300萬泰銖出售了他的三幅畫作，大部分收益將捐給泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights，TLHR）。
這場拍賣活動是由NFT1 Market所舉辦，這是泰國第一個數位藝術的交易平台，而據他納通表示，售出的第一幅作品為《當她打開門》，描繪著23歲的學運領導賓加（Benja Apan）打開一扇門，黑暗中手裡還拿著一盞燈。
本月14日，泰國刑事法庭批准，被控侮辱王室的泰國法政大學（Thammasat University）學生賓加得以保釋出獄，讓她能繼續學業。
賓加是在2021年10月7日於曼谷被逮捕，因參加2021年9月3日在曼谷拉差巴颂十字路口（Ratchaprasong Intersection）的民主抗議活動，而被控違反緊急法令，警方也根據泰國刑法第112條「冒犯君主罪」對賓加發出逮捕令，理由是賓加在2021年8月10日曼谷參加抗議活動時，批評政府處理疫情不當並呼籲改革泰國君主制。
《當她打開門》這件作品是以199.9996幣安幣（BNB）成交，換算成泰幣是312萬（約新台幣261萬），賣給了一位代號「mockingbird112」的競標者，而所得款項將捐贈給泰國人權律師組織。
第二件作品《寂靜》，則是以9.996幣安幣（約15萬7000泰銖，約新台幣13萬1000元）賣給了代號「4c6961」的競標者，所得將捐給「進步運動基金會」（Progress Movement Foundation），而第三幅《天空憤怒，旅者亦然》是他納通於2020年9月所畫，作品描繪了一名孤獨的旅者站在高聳的山下，以此反應著當時的泰國政局。
雖然是為了聲援學運領袖，不過《當她打開門》在拍賣會後卻被指控抄襲了波蘭藝術家Damian Lechoszest的畫作。事後他納通在推特上寫道：「我為冒犯這麼多人道歉，我應該要更為謹慎」，不過他納通也堅持這幅作品不是抄襲，因為他有公開表示Damian Lechoszest的畫作是《當她打開門》的靈感，他納通也轉發了Lechoszest對這件事的回應；Lechoszest在推特上寫道：「我很高興我的作品激勵了你，並幫助了泰國的人權事業」。
新聞來源：
- Thanathorn's painting NFTs sell for 3.3 milion baht（曼谷郵報）
- Thailand: Arbitrary detention of pro-democracy activist Benja Apan（International Federation for Human Rights）
- Thanathorn apologizes after plagiarism accusation over NFT artwork（Thai Enquirer）
- Bail approved for student activist Benja（曼谷郵報）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒