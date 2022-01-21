「猿」來如此！從馬來西亞部長「人猿會殺人」論，看當地棕櫚油產業與人猿保護

「他告訴我，教科書中說棕櫚不好，因為人類為了種植棕櫚殺害人猿。但我告訴他，在馬來西亞如果人類看到人猿，會先被人猿殺，而不是我們去殺害它。」馬來西亞種植與原產業部長祖萊達．卡馬魯丁（Zuraida Kamaruddin）5日出席馬來西亞棕櫚油研討會發表以上言論。在影片Tiktok平台後，該言論遭到許多人嘲諷，環境保護主義者也出來澄清。

祖萊達在棕櫚油研討會發表的言論其實是想糾正大眾對棕櫚油的錯誤觀念，釐清棕櫚行業並沒有破壞人猿棲息地或殺害它們。不過，她在演說中繼續說道，「即使是獅子和老虎，當我們看到他們時，並不會殺害它們，而是必須經過某些程序（SOP），如麻醉後將它們帶到動物園。」

網友在臉書上強烈批評，這句話錯誤百出。除了馬來西亞沒有獅子，一名網友也提起去年半島森林局開槍殺死超過20隻鬱烏葉猴（Dusky Leaf）、在無麻醉之下捕抓豹及朝一隻3歲大的老虎開槍，強調馬來西亞環境保護有許多需要改進的地方。

面對一連串的譏諷，馬來西亞種植與原產業部辦公室20日發文告表示「人猿會殺人論」是有心人士斷章取義，試圖扭曲祖萊達的言詞。文中澄清，祖萊達想透過演說引起相關機構進一步研究人猿棲息地，以達到國家永續的目標。「研究結果將會匯報給反對棕櫚油的單位，如歐盟等利益相關者。」文告中也補充，這些人是在削弱原產部及棕櫚油委員會在推廣國產棕櫚油上的努力。

20 JANUARI 2022 | PRESS STATEMENT: ORANG UTAN ISSUE TAKEN OUT OF CONTEXT pic.twitter.com/sgXmRer7GV — Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (@mpic_my) January 20, 2022

影片廣泛流傳以後，《今日自由馬來西亞（FMT）》報導，馬來西亞生態旅遊與保護協會（Ecomy）主席安德魯·塞巴斯蒂安（Andrew Sebastian）批評祖萊達的言論即荒謬又無知，更不會對棕櫚油行業有所幫助。根據《光明日報》報導，沙巴野生動物局總監奧古斯丁（Augustin）指出，野外靈長類動物本性趨向躲避人類，不太可能會襲擊，更遑論對人類造成生命危險。但他不排除人猿在遭到襲擊時，會有扔石頭、傷害或激怒的反應，可能會為了自保而攻擊襲擊者。

安德魯也指出，1973年至2025年，馬來西亞婆羅洲的人猿會從288500隻估計減少至47000隻。根據馬來西亞非營利組織「Malaysian Wildlife」數據顯示，目前馬來西亞只有10萬4700隻人猿。安德魯更說：「這就是為什麼國際自然保護聯盟 （IUCN） 在2016年將人猿列為極度瀕危物種。」

身為棕櫚油出產國的馬來西亞，婆羅洲至少有1080萬公頃的土地被開闢為棕櫚種植區。為節省資金，棕櫚油公司不想在荒廢的草地額外施肥，因此通常會選擇開發原始森林，導致許多人猿流離失所。在開發棕櫚種植區後，棕櫚油公司則視在原本的棲息地覓食的人猿為農業害蟲，用殘酷的手段殺害它們。

在過去的 100 年內，人猿因棲息地被破壞而導致物種數量減少92%。就算馬來西亞人猿保育仍持續進行中，但隨著森林砍伐及為了種植棕櫚樹而進行的伐木活動，人猿數量將繼續下降。目前，位於沙巴州的西必洛人猿保護中心（Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre）正在努力維護馬來西亞瀕臨絕種的人猿，為失去家園的人猿提供暫時的住所，直到健康狀況良好，再被送回野外生活。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒