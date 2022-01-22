樂施會報告：疫情期間印度富豪資產翻倍，超過全國最貧窮40％人口的財富總合

文：Yi-ching Kuai

根據2022年國際慈善組織樂施會（Oxfam）報告，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間，印度最富有的人，財富增加了一倍多，疫情肆虐該國並加劇了貧困，政府應重新審視其重新分配財富的政策。在全球數百萬人因為疫情陷入貧困時，億萬富翁們的財富增加了五兆美元，擴大貧富差距。

這份報告在世界經濟論壇（World Economic Forum）的線上達沃斯會議（Davos Agenda）舉行前發布，一年一度的達沃斯會議因為Omicron影響而延後。樂施會認為，政府應該對超級富豪在大流行期間獲得的收益徵稅，並將這筆錢用於資助醫療保健系統、支付疫苗費用、消弭歧視和應對氣候危機。

世界銀行估計，2020年全球有9700萬人陷入極端貧困，現在每天的生活費不足兩美元。世界上最貧困人口的數量，在20多年來首次上升。疫苗不平等已成為主要問題，因為世界上許多最富有的國家都在囤積疫苗，購買充足的劑量來為其人口多次接種疫苗，未能兌現與發展中國家分享疫苗的承諾。

去（2021）年，在第二波疫情壓垮了印度衛生基礎設施，火葬場和墓地瀕臨崩潰時，印度的億萬富翁人數增加了40人，總數達到142人。樂施會發布的一份關於貧富差距加劇的報告中表示，這142人的總財富接近7200億美元，超過了印度最貧窮的40％人口財富總合。

樂施會執行董事布赫（Gabriela Bucher）表示：「這種速度和規模的不平等是有意而為，而不是偶然發生。我們的經濟結構不僅讓所有人在抵禦這種流行病時更加不安全，還積極使那些已經非常富有強大的人，能夠利用這場危機謀取私利。」

政府稅收政策有利富人、苦了窮人

在疫情期間，從股價、加密貨幣到貨物，所有東西的價值都上漲，全球財富也跟著激增。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），去年全球500位最富有的人的淨資產增加了超過一兆美元。樂施會表示，去年5月，印度城市失業率攀升至15％，糧食不安全狀況惡化，現在印度億萬富翁人數超過了法國、瑞典和瑞士的總和。

全球報告印度補充資料寫到，印度的國家政策，包括2016年取消財富稅、大幅削減企業稅和增加間接稅，都是富人更富的因素，另一方面，全國最低工資卻從2020年以來都保持每天178盧比（2.4美元）。

在衛生和教育部門日益私有化的情況下，聯邦對地方政府的資助減少，進一步加劇了不平等。樂施會援引世界糧食計劃署（The World Food Programme）的話說，全世界營養不良人口有​四分之一來自印度。

報告稱：「不幸的是，印度政府的稅收政策不僅有利於富人，而且還剝奪了印度各州重要的財政資源——這在COVID-19危機的背景下是雪上加霜。」

洩密文件披露還有大量未申報國內外資產

樂施會建議印度政府，對最富有的10％人口徵收1％的附加費，用於投資於健康和教育，並指出，印度10位最富有的億萬富翁的財富將足以資助印度兒童25年以上的學校和高等教育。

從疫情開始，印度有84％的家庭收入下降，與撒哈拉以南的非洲地區貧困增長幅度相同。樂施會表示，2020年印度的貧困人口增加一倍，達到1.34億，超過了皮尤研究中心（Pew Research Center）的估計，並引用官方犯罪數據補充，臨時工、自營業者和失業人士的自殺率最高。

報告強調，日前國際調查記者同盟（ICIJ）曝光的潘朵拉文件（Pandora Papers）——1190萬份洩漏的財務文件，詳細說明了全球為逃稅而創建的2萬9000家離岸公司和私人信託，其中發現超過380名印度人擁有價值2000億盧比的未申報國內外資產。

根據彭博億萬富翁指數，印度商人高塔姆・阿達尼（Gautam Adani）去年擁有印度最大的財富增長，在世界上排名第五，財富增加了427億美元，現在接近900億美元。印度商人穆克什・安巴尼（Mukesh Ambani）的淨資產在2021年增加了133億美元，現在價值為970億美元。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航