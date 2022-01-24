逐格建構出虛擬世界的創世主——動態導演劉承杰談ASUS ProArt Station PD5 桌上型電腦

「動畫不僅僅是『會動的畫』，而是表現『畫面之間的動作』的一種藝術，每個影格的呈現，都是經歷過無數的嘗試，在動與靜之間完美地掌握時間、空間與節奏。」——加拿大動畫藝術大師諾曼麥克拉倫（Norman McLaren）。

追尋畫格之間最完美的動靜節奏，在動畫的世界中，跨越現實與想像的藩籬，不只是個創作者，更像是個創世主。動態影像導演劉承杰，畢業後與幾位好夥伴共同創立空集設計，從廣告動畫、MV動畫、甚至是沉浸式的VR虛擬環景，至今完成無數知名作品。走入劉承杰的工作區，聽他分享近期體驗ASUS ProArt Station PD5桌上型電腦的心得，以及見證他身為動畫創作者的幸福，即是不必搭建攝影棚、不需要演員，只要有一套腳本與一台高效能的電腦，便能透過雙手建造想像中的宇宙。

空集設計共同創辦人劉承杰：「我的創作是我對世界好奇心的展現，也是促使我學習成長的原動力。」/ Photo Credit：TNL Brand Studio

以好奇心為原動力，在有限框架下展現不設限的創作風格

喜愛求新求變的劉承杰，學生時期憑著一股想逃離傳統美術的念頭，進入了台北藝術大學的動畫設計學系。後來發現學校仍無法滿足他創作的野心與拓展視野的渴望，於是自學動態設計，開始嘗試不同的視覺技術。

因此，在劉承杰的作品中總有超現實的3D空間構築，在前衛新穎的技術中同時又蘊含傳統美術訓練的嚴謹。近期作品中，徐佳瑩〈以上皆非〉MV（約2:00處）一場八卦陣環景，便是由劉承杰團隊操刀，打造出氣勢磅礡的場景。

如此新舊交錯、獨樹一幟的風格，正如ASUS ProArt Station PD5桌上型電腦在精巧的機身空間中，以最高規格的創新技術全方位提供創作者所需，讓不同風格與專長的創作者，都能盡情展現自身的創作能量。

創作者可以透過ProArt Creator Hub儀錶板隨時監控軟硬體使用情形。/ Photo Credit：TNL Brand Studio

揮灑創意，從高效創作型桌機ASUS ProArt Station PD5開始

「做我們這行的，效能強大的電腦是必備工具。」細數一件作品的生產細節，劉承杰最堅持的除了不設限的原創精神，更特別強調生產力工具的重要性。對此，一台高效能的電腦能加速動畫創作，即時預覽算圖，盡可能減少不必要的時間浪費，為創作者將心力保留在提升作品品質上。

畢竟，每一件作品的氛圍、用色、燈光屬性、材質、運鏡方式等細節，都會影響虛擬世界的建構，且最終的呈現幾乎不可能一次到位，總是要歷經一次次的細修微調、不停試錯，於千錘百鍊後找出最佳解答，營造完美視覺體驗。

PD5最高搭載第11代Intel® Core™ i9處理器、NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 或NVIDIA® RTX™ A2000顯示卡，為創作者提供強大創作能量。/ Photo Credit：TNL Brand Studio

「近年來，動畫產業漸趨大型跨域整合與更高畫質的製作，多媒介、跨螢幕結合的效果也被大量使用，因此對電腦設備及要求只會越來越高。」一向對電腦設備十分講究的劉承杰，在體驗專為創作者而生的ASUS ProArt Station PD5後，從專業創作者角度，亦不吝給出了高度評價。

#01：高效硬體與軟體齊備：強大性能，奔馳想像

ASUS ProArt Station PD5最高搭載性能強大的第11代 Intel® Core™ i9 處理器，創作者可以根據自身需求選擇搭配NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 或 NVIDIA RTX™ A2000 顯示卡，支援全新搭載的VR-ready功能，跟隨創作者走在最前端。不只如此，PD5對於軟硬體的整合也一點都不馬虎，不僅通過ISV (Independent Software Vendor，獨立軟體供應商) 認證，與Adobe、Autodesk等軟體完美相融，劉承杰表示在創作過程中同時開啟數個軟體也依然流暢無阻，讓實作與構思齊飛。

此外， ProArt系列也是十分貼心，除了有內建的ProArt Creator Hub儀錶板設計，幫助創作者即時掌握軟硬體使用與電腦負載狀況，PD5還搭載了ASUS Lumiwiz® 智慧LED指示燈，透過自定義燈色即時反映處理器與顯示卡運算狀態。在渲染作業完成後，也能透過內建企業版Teams傳送功能接收到渲染完成後的第一手消息，幫助創作者有效多工處理待辦事項。

可自訂燈條顏色的ASUS Lumiwiz®LED智慧指示燈，為創作者即時呈現處理器及顯示卡運算狀態，幫助掌握工作進度。(由左上至右下依序為：金色、藍色、白色與綠色) / Photo Credit：TNL Brand Studio

#02：彈性擴充記憶體與硬碟：無限空間，盡情創造

使用過程中，劉承杰也驚喜的發現，即使在高效運轉下，PD5獨立氣室的散熱系統能迅速有效散熱，且風扇的噪音可以維持在相對安靜 (分貝值小於40dB) 的最佳狀態，相當於在安靜的圖書館。更重要的還有，PD5擁有128 GB記憶體以及超大儲存空間，如果仍須擴充容量，創作者也能透過獨家免工具拆卸的硬碟托盤，更換所需的硬碟。

「動畫產業對儲存容量的需求正以倍數成長，PD5得以彈性擴充硬碟容量的功能，對我來說幫助很大，非常吸引人。」劉承杰說道。

貼心設想創作者所需、提供高效的技術支援，ASUS ProArt Station PD5可透過獨家免工具拆卸的硬體托盤，輕鬆升級、更換硬碟；另採用獨立氣室冷卻設計的智慧冷卻系統，確保機台保持穩定效能。/ Photo Credit：TNL Brand Studio

#03：時尚實用兼具機身：低奢質感，滿足創作者對美的要求

「做視覺產業的，不免對美的事物會特別注意。所以PD5還有一個讓我很驚豔的地方是，效能如此強大之餘，竟然還能保持質感實用兼具的機身。」時尚卻又不失個性的洗鍊設計深得劉承杰的心。PD5採用低調霧黑的機殼，搭配現代感的極簡線條，機身上方的隱藏把手設計，方便創作者依照需求快速移動；電源鍵上則備有防誤觸滑蓋的設計巧思，讓創作者在使用連接埠時無須擔心誤觸而遺失檔案。難能可貴的是，不僅體積不佔空間，擺設起來還能為工作環境增添幾分質感。

ASUS ProArt Station PD5桌上型電腦，強大助益開展藝術創作之路

「創作就像是化學反應，任何元素都能夠被放入這個轉換的過程，我現在也能跳脫框架，以更自由觀點進行創作。」劉承杰坦言，投身於動畫創作雖然辛苦，但他的創作熱情並未被消磨，反而因為一次次的磨練，拓展出更高更遠的視野。

Photo Credit：TNL Brand Studio

繼嘗試NFT創作後，劉承杰更以Real-time Game Engine（即時運算的概念）進行創作。全新的嘗試，也帶來許多技術上的挑戰，但劉承杰仍與團隊夥伴突破限制，創作出耳目一新的精彩作品。對他來說，不斷追求創新與突破，透過動畫建構出更多生動的故事，並推升自己到更高的境界，是一種享受挑戰自我升級的美好過程。

追求創新，自我實現。從求學到從業的這段路上，劉承杰的初心不變。而ASUS ProArt Station PD5將會是陪伴他逐格建構出理想世界，支持創作者揮灑熱情與創意，並完成夢想的最佳夥伴。

Photo Credit：TNL Brand Studio

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