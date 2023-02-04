新北一家4口3人死亡多日成「乾屍」僅剩失智老父獨活，社會局：將加強關懷拒絕服務個案

新北市中和民治街一戶人家，過年期間都沒人外出，鄰居發覺不對勁，昨（3）日通報警消破門查看，發現該戶母親已經病死床上至少3個月，2個兒子也都死在屋內，3人都已經變成乾屍；而全家僅剩失智老父親還活著。晚間社會局說明該家互狀況，並表示社工去（2022）年上半年曾詢問是否需要長照資源協助，但遭拒絕，後續每個月都有給予身障補助，沒想到如今發生憾事，將協助安置父親以及喪葬事宜；未來也將加強關懷拒絕服務的家庭，避免悲劇再發生。

父子3人失智失能，全靠老母1人照顧

綜合《風傳媒》和《三立新聞網》報導，據了解，84歲楊姓男子一家4口居住在中和區民治街一處公寓內，過去從事裝潢業，與79歲楊陳姓妻子領養1男1女後，後來又生下小兒子，原本生活還過得去，但楊男隨著年紀漸長，罹患失智、重聽、中風，僅剩一隻手能動。

女兒後來嫁到龍潭，53歲的大兒子則因身障生活無法自理，因此父親和大兒子都由母親和小兒子照顧，然而52歲的小兒子，從去年開始也出現身心障礙症狀，後來更失去工作和自理能力；而母親半年前搭公車外出時，也不慎跌倒受傷，走起路來始終一拐一拐的。

一名鄰居表示，約2天前看到楊男坐輪椅、手拿存摺，聊了一下才知道對方戶頭只剩500元，鄰居相當不捨，便拿出2000元給對方；不過鄰居回家後開始覺得不對勁，想不通為何失智的楊男會獨自出門，因此通報里長，事件才因此曝光。

綜合《自由時報》和《聯合新聞網》報導，里長會同轄區中和分局積穗派出所員警上門，因按門鈴無人回應，找鎖匠開門入內，驚見大兒子上半身赤裸躺在客廰沙發上已成乾屍，小兒子倒在客廰地板上，同樣無生命跡象，也呈「半腐爛半乾」狀態，警方另在公寓頂樓加蓋房間內床上，發現同樣早已成乾屍的陳姓婦人。

據了解，陳婦風乾情況最明顯，初步研判死亡時間至少3個月至半年，大兒子死亡時間也約有1個月，小兒子死亡時間約2週。

一家唯一存活、罹患嚴重失智症楊男，則獨自1人在屋內，也是身形削瘦，對里長及員警詢問均是一問三不知，完全無法回應到底發生何事。楊男近年因病已經完全不認識家人，只會煮白稀飯，伴屍期間應靠自煮稀飯食用度日；警、消詢問家人死因時，他回稱「兒子在房裡睡著」、「很久沒見到太太了」等語。

警方訪查及調閱監視器，未發覺可疑人士出入楊家，檢視死者均無外傷，已排除自殺和他殺。

新北社會局：曾詢問是否需協助被拒

根據新北市社會局發出的聲明指出，社會局表示，去年上半年案家在換發身障證明時，社工曾主動詢問案家照顧者52歲的弟弟及母親，詢問是否需要長照及輔具資源；當時弟弟及母親表示暫無需要，社工留下相關資訊，表示若有任何需要可隨時向社會局聯絡。雖然每月有給予身障生活等補助，卻仍發生憾事。

由於家中53歲的哥哥屬心智類精神障礙，必須定期服藥就診，公衛護士連續於2月1日、2日不同時段電話聯繫時，發現家中無人接聽，因此通報當地里長，里長前往了解，發現家中母親及兄弟3人已往生，遂緊急報案處理。

社會局表示，案家死因已由檢警進行調查釐清中，社工已聯繫另位戶籍在桃園的姐姐，將全力協助後續喪葬事宜；同時對於家中罹患肢體障礙的父親，已進行安置照顧。

社會局表示，傳統觀念認為家人自己照顧就好，或基於保護家人隱私，而不願外界介入，以致形成高照顧負荷，最終難以承受。其實新北市有高照顧負荷喘息服務方案，呼籲家中如有需求者，務必向外求援，以紓解己身的照顧壓力，避免憾事發生。

《中時新聞網》報導，社會局長張錦麗也表示，高齡照顧者風險高，社會局、衛生局都有「高照顧負荷喘息方案」，希望可以減緩家庭的照顧壓力，但因許多長者會覺得孩子是自己的，拒絕向外界求助，針對這樣本身拒絕服務的家庭，外力要介入是難上加難，更需要仰賴社區、鄰里，社區守門員加強訓練。

張錦麗說，若社會局主動提供服務而被拒絕，未來會和長照中心做更密切的聯繫，特別針對照顧者是高齡的，再請長照中心多加聯繫，並同時加強訓練更好的溝通說服技巧，針對這個案子，業務單位會開檢討會，邀集專家學者給我們指教檢討。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺