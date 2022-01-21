捲入「修理國民黨」風波：華視總經理莊豐嘉主動請辭，稱「一切都是最好的安排」

華視總經理莊豐嘉日前捲入中央政府總預算案爭議，遭指控威脅如果國民黨不撤案，他要召開記者會修理國民黨團，莊豐嘉的人事去留遭到注目。中華電視股份有限公司今（21）日召開臨時董事會，華視總經理莊豐嘉會中主動請辭，董事會一致通過，任期到1月底。

華視會後發布聲明指出，莊豐嘉請辭後，將由新聞台長陳雅琳代理總經理一職。

華視董事會表示，莊豐嘉總經理為顧及公廣集團整體利益，主動提出辭呈，華視董事會勉予同意。對於此事引起紛擾源自政府與公共媒體權責分際，為釐清兩者之關係，華視董事會將於適當之時機，以適當之管道舉辦相關議題討論，以凝聚社會共識。

莊豐嘉今日稍早於臉書表示，一切都是最好的安排，在成績最好的一年告別，留下對得起自己和大眾的身影，是最好的ending。遭指控華視虧損持續擴大，莊豐嘉也揭露公司的財務狀況，去年在增加人事成本、遭遇疫情爆發危機、廣告和專案嚴重衰退等因素下，虧損仍自2.9億元降為1.24億元，雖然還未能轉虧為盈，但這已經是華視十幾年來最好的成績。

莊也提到，除了營收數字表現，華視新聞過去獲獎無數，戲劇方面《俗女2》的成績有目共睹，不僅叫好，更是叫座。

國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍及立委曾銘宗等人18日指控，莊豐嘉協商預算主決議時態度不佳，要求此事如果不處理好，沒有給個交代，國民黨團就不協商了。

立委陳玉珍表示，立法院審議中央政府總預算案，國民黨團提出主決議案，質疑《華視》與台灣事實查核中心有合作業務，但台灣事實查核中心對於資訊查證有「雙重標準」。而且《華視》長年接受政府補助且虧損，所以要求《華視》應中止與此單位的合作，專注經營《華視》本業，並於1個月內向立法院教育及文化委員會提出專案報告。

但根據黨團辦公室反映，莊豐嘉前往溝通時「威脅」國民黨團，如果不撤此案，他要召開記者會修理國民黨團。陳玉珍認為，莊豐嘉竟然公然威脅在野黨團，行為不可取，「希望給個交代，以免所有部會都群起效尤，國會的尊嚴何在？」要先解決此事，再繼續進行協商總預算案。

莊豐嘉19日則出面否認自己曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。華視製播公廣台語台節目，4000萬元預算目前遭立院國民黨團凍結及刪減，莊豐嘉坦承為了預算協商已經去了兩次立法院。

不過因爲莊豐嘉事件，立法院朝野協商總預算已經停擺，國民黨總召費鴻泰昨日強調，只要莊豐嘉一刻待在華視，國民黨就拒絕審查總預算。

民進黨立法院團總召柯建銘昨（20）日表示，立法院已經為莊豐嘉事件虛耗兩天，何其可惜，全國都在看。

柯建銘表示，媒體自由不能干涉，更不能管他的內容，但把媒體當武器恐嚇國會，這是天大的事情，國會豈容得了任何人的恐嚇？你拿媒體恐嚇國會，至國會於何地？「這個線要劃清楚」。

Photo Credit: 中央社 立法院內政、司法及法制委員會19日聯席審查攸關大新竹合併升格的地制法部分條文修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前左2）和國民黨立法院黨團總召費鴻泰（前右）於意見溝通時發生爭執。

柯建銘也說，莊豐嘉沒有把分寸掌握好，他還特別向助理打聽，「從國民黨團辦公室一度傳出火爆罵聲，就大概知道出什麼事情了。」針對莊豐嘉的事情，柯建銘說民進黨團的立場很清楚，相信朝野也已經有共識，「我精準的回覆你，就是讓他『求仁得仁』，決不護短，相信這句話已經涵蓋了一切。」柯建銘也說，他跟費鴻泰說「不要叫人家明天就走路，國會要有高度與風範，反正你（莊豐嘉）留不住了，我們一定調整。」

柯建銘進一步說，他有去溝通，來開會以前，公視董事長陳郁秀親自打給他，說公視21日就會開董事會，莊豐嘉是董事會任命的，有程序要走，「接下來華視董事會也會馬上開，我認為這就是很善意的回應。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範