MV導演、影像玩家吳仲倫的創作秘訣：靈感從生活來，具現化則靠ASUS ProArt Station PD5 桌上型電腦

吳仲倫導演他是一位視覺美學的操控師，曾擔綱金馬獎54、金鐘獎51片頭影片製作，也是文青女神陳綺貞等人的演唱會指定攝影師，更是吳青峰、A-Lin、戴佩妮等知名歌手的指定合作對象，除了MV導演及攝影師身分外，唱片封套及海報設計師、以至演唱會Teaser導演等任務也展現他的多元化身分。

在吳仲倫的獨到視角與精準操刀下，充滿詩意的光影美學遂與音樂人激盪出變化萬千的色彩，激起與人共鳴的靈魂樂章。令人驚豔的是，每一項專案都是一場龐大的構思，吳仲倫不只熟練的掌握各種媒材，風格也能在細膩真摯與古怪抽象中恣意變換，他是如何將腦中想像落實為一件件扣人心弦的作品？這天我們走入吳仲倫的工作室，一探他的創作祕訣與工具。

作品不只是色、光、空間形式，也反映內在的自己

「所謂大師，就是這樣的人：他們用自己的眼睛去看別人見過的東西，在別人司空見慣的東西上能夠發現美。」

法國藝術家羅丹的這一番話，正好也是吳仲倫導演的心境寫照。「我的作品的呈現多半是反映當下所想，或是感興趣的東西。」對吳仲倫而言，創意藏在生活中，觀照生活便能發掘有趣的可能性，激發靈感。他以先前製作的「金馬54」開場影片為例，當時吳仲倫與其他兩位導演方序中、王宗欣便是以「瀑布」為意象，讓流線而柔軟的瀑布動畫穿梭在台灣經典電影的場景中，具現化過去的回憶，重新展示於現代，表現「傳遞」與「傳承」的意象。

回顧過去幾個自己也引以為傲的作品，吳仲倫坦言：「其實每次都面對到不同的難題，像是視覺技術的應用、整合不同藝術家的風格等。」要克服不同影像專案的挑戰，吳仲倫對作品的堅持絕不止步於靈感迸發而已，從製作到最終輸出等環節，一概不能鬆懈。在他的工作室，我們可以清楚見到作為影像創作者的執念，也同樣反應在設備的要求上。

質感藏在細節中，吳仲倫導演的最佳創作夥伴：ASUS ProArt Station PD5 桌上型電腦

「學生時代什麼樣的電腦都用過。但工作之後，設備會直接影響到工作的效率與專業度，完全不能馬虎。」由於對設備的高度要求，吳仲倫導演一直都願意花費成本投資工作用的器材。談到影像工作者的工作夥伴，吳仲倫侃侃而談近期體驗「ASUS ProArt Station PD5桌上型電腦」的心得，除了最高搭載第11代 Intel® Core™ i9 處理器，顯示卡則可選擇NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 或 NVIDIA RTX™ A2000 顯示卡，這樣高規格無可挑剔外，PD5的四大優點受他格外青睞。

Photo Credit：TNL Brand Studio

#01：外型設計：質感主機，低奢品味

「第一眼最吸引我的就是它的外觀。」吳仲倫說。ProArt Station PD5桌上型電腦不同於市面上的高效能桌機，外觀霧黑的設計低調且具有質感，能輕易融入辦公及居家環境，展現使用者的選物品味。

另外，常用的連接埠設置於主機的正上方，除了維持外觀上的美觀一致，更便於使用者操作。「像是在拍攝的過程，我可以很輕鬆的直接讀取記憶卡，省去找讀卡機的麻煩。」吳仲倫說。蘊含匠心巧思的PD5，在機身中融入內嵌把手設計，使用者輕鬆移動不費力。電源鍵上的防誤觸滑蓋貼心設計，更是讓創作者在使用連接埠時無須擔心誤觸而遺失檔案，盡情揮灑創意。

ProArt Station PD5在電源按鈕加入實體滑蓋設計，防止誤觸電源。此外，結合把手設計，方便使用者隨心所欲移動。/ Photo Credit：TNL Brand Studio

#02：軟硬體整合：友善創作者，盡情奔馳想像

身為影像創作者，除了構思靈感、主導專案方向之外，每天仍有許多待辦事項，必須搶時間完成。因此，「效率」對吳仲倫來說是必備的條件之一。有別於一般電腦，PD5內建專為創作者設計的軟體「ProArt Creator Hub」，具備簡潔易懂的使用者介面，能從單一入口監控軟硬體運作狀態、制定個人化等功能，加速工作流程。其他像是切換效能模式、螢幕色彩校準工具，或者是自訂ASUS Lumiwiz LED 指示燈的燈光效果和顏色等，都能夠一次解決。

「像我這樣對於電腦不太熟悉的人，ProArt Creator Hub這個入口平台，能替工作上帶來不少幫助。」像是進行動畫渲染時，需要較長的算圖時間，ProArt Creator Hub 提供完成時自動傳送Teams通知的功能，讓吳仲倫在等待的同時，也能繼續進行其他工作。即使在離開辦公環境的情況下，也能確實掌握進度，不浪費任何的時間。

ProArt Creator Hub採用直觀的概覽儀錶板設計，除了可以在不同的效能模式之間切換，還可對ASUS Lumiwiz LED指示燈進行個性化設定，讓創作者輕鬆掌握PD5狀態與工作進度。/ Photo Credit：TNL Brand Studio

#03：ISV認證：創作者必備軟體，全面支援順暢無阻

對於創作者而言，PD5還有一項非常誘人的優勢，即是擁有ISV（Independent Software Vendor，獨立軟體供應商）認證，確保吳仲倫導演在工作期間使用Photoshop與After Effects等Adobe軟體時流暢運作無虞。

「PD5有這些為創作者著想的貼心功能，對我們來說真的幫助很大。」以創作者的觀點出發，從硬體效能到生產力軟體都提供最全面支援，稱PD5為數一數二的佼佼者，當之無愧。

Lumiwiz®智慧LED指示燈以不同燈色顯示運作狀態，讓吳仲倫導演即時掌握工作進度，提高多工效率，還可依照個人喜好自訂燈條顏色，是受他青睞的貼心功能之一。(左上至右下依序為金色、藍色、白色及綠色) / Photo Credit：TNL Brand Studio

#04：超大儲存空間：獨家硬碟托盤設計，免工具輕鬆升級

吳仲倫導演接著補充：「在剪輯階段，電腦非常需要長時間維持在高效能運轉上。」為了預防機體過熱，PD5採用獨立氣室的智慧冷卻系統，確保機台維持穩定效能。

此外，記憶體的部分亦是不遑多讓，PD5最高可達128G記憶體、2TB SSD＋4TB HDD組合，能確保影像編輯行雲流水、順暢不卡頓。免除資料存取時還要仰賴外接硬碟的麻煩，PD5獨家的免工具擴充設計，能依照創作者需求任意擴充，免工具自行升級，方便又快速。

用影像說更多好故事，ProArt Station PD5陪伴創作者天馬行空想法完美展現

執行過許多知名專案，累積大量的影像創作經驗，令人不禁好奇吳仲倫導演是否有想嘗試的新創作模式？吳仲倫答道：「現在有太多新的東西出現，像是結合VR、AR的技術，或是長篇幅的作品，都是我非常感興趣的。」PD5強大的效能搭配上VR-ready，讓創作者現在就能以支援的裝置，直接在電腦上進行流暢的VR影像體驗。內在那一份藝術家的渴望持續翻騰中，吳仲倫仍想挑戰過去鮮少接觸的作品類型，追尋各種「跨領域、更多樣、更有趣」的可能性。

Photo Credit：TNL Brand Studio

創作之路艱難，但熱情未滅。吳仲倫說，他會秉持一貫的態度創作下去，直到他覺得「真正夠了」的那天。此時此刻，有了ASUS ProArt Station PD5 桌上型電腦為創作者提供的強大應援，創作者如虎添翼，將以最自信的姿態，迎接未來各種新奇有趣的挑戰。

ProArt Station PD5 (PD500TC) 桌上型電腦，幫助創作者揮灑創意。/ Photo Credit：TNL Brand Studio

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