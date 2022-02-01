《改變生命的故事》：和信醫院創院至今已經30年了，我最感到驕傲的成就是什麼？

文：黃達夫

〈院長專文〉多科際整合團隊醫療，是提升癌症治癒率的妙方

有位記者問我，和信醫院創院至今已經三十年了，我最感到驕傲的成就是什麼？我毫不猶豫地回說，是我們的治療成果，我們改變了不少人的生命。

根據國健署2020年發布之資料，台灣2014-2018年侵襲癌癌症新發個案五年觀察存活率是54％，同期和信醫院全部期別（注：0 - IV期癌症病人12,178人，0期占7％、I期占27％、II期占21％、III期占21％、IV期占21％、期別不詳占3％）癌症病人五年觀察存活率是74％，超過20％的差距是相當可觀的，也就是說，每五位病人如果在和信醫院接受治療，可以多救活一位病人。經過三十年的努力，我們能夠做到這個程度，令我感到欣慰。

那麼，我們是怎麼做到的呢？和信醫院雖然是一所非常重視醫學教育，強調自我提升的學習型機構，但是，我們沒有醫學院，就缺乏了醫學院教職的吸引力，也就沒有大廟的名醫，我們挑選的是，真正喜歡幫助病人的醫師。

而且，我深深相信，多科際整合團隊醫療是提升癌症治癒率的錦囊妙方。和信醫院不同癌症的醫療團隊，經過三十年的切磋琢磨，科際之間的間隙愈來愈小，默契愈來愈好。病人的平均五年存活率從最初五年（1990-1996）的59％，逐漸進步，第二個五年及第三個五年（1997-2006）是61％，第四個五年（2007-2011）是68％，最近的五年（2014-2018）則達到74％，一路持續地在向上提升。

我為什麼會很篤定地說，多科際整合的團隊醫療是提升癌症治癒率的妙方呢？

因為，我自己在1970年代，任職美國杜克大學癌症中心的時候，推動了多科際整合的團隊醫療模式。當時，我自己主持較不容易照顧的頭頸癌團隊，十年後，我們發現頭頸癌病人的五年存活率從1976年的30％，提升到1986年的68％（論文發表於《新英格蘭醫學雜誌》）。

那期間，化學藥劑、手術及放射治療的方法，基本上沒有什麼不一樣。不同的是，經過團隊，有更多雙眼睛看、更多個頭腦想，腦力激盪所得到的結論，可以使診斷更精確、治療更精準。過程中，由團隊一起為病人決定最適當的治療方針，規劃化療、放療或手術的先後順序。團隊成員，除了診斷科與癌症治療科的醫師外，同時，還有營養師、藥師、社工師、心理師、身心科醫師、護理師等的參與，讓病人身心靈各方面都被全方位照顧到，加上全院總動員積極做感染的預防與控制，結果出乎意料的好。

另外，癌症病人的年齡一半以上接近或超過六十歲，大多數病人除了癌症以外，還有糖尿病、心血管疾病、腎病、肝病等慢性疾病。我在杜克大學的時候，有非常出色的內科部門，幫忙照顧癌症病人的共病，這也增進了癌症病人的存活率。所以，我在和信醫院從創院開始，就建立了一支很堅強的一般內科團隊，守護著癌症病人，做為病人的安全網，幫助他們，順利地走過癌症醫療的過程，為癌症病人的存活率加分。

高貴的醫療比較好？

近年來在台灣，醫療設備競爭激烈，各醫院瘋狂地投資貴重儀器，如達文西機器手臂及質子治療儀器，宣稱這些貴重儀器的購置，將提升癌症病人的存活率。

事實上，到今天，尚未有任何證據或任何文獻證實達文西手術或質子治療，增加了一丁點癌症的存活率。最多只能說，對於一些癌症而言，使用貴重儀器，醫療成效不亞於傳統療法，但多半副作用並沒有更少。對於有些癌症如子宮頸癌，接受達文西手術則死亡率及復發率更高，價錢卻貴很多。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

記得在1995年，國內有些學者專家，向政府提出購置「質子加速器醫用設備」的計畫，並為此開了數次研討會。有次，從美國請來哈佛醫學院蒙森賴德（John E. Munzenrider）醫師，分享在哈佛治療顱內腫瘤三十五年的經驗，腫瘤控制率達80％至90％。另一位講者是日本重離子治療中心的辻井博彥（Hirohiko Tsujii）醫師，他說，該中心治療了肺癌、鼻咽癌、食道癌、肝癌、子宮頸癌、泌尿道癌、頭頸癌、腦瘤等國內常見的癌症，但是他並沒有任何統計數據或論文發表，證明其療效優於傳統治療法。

當時，國內學者要求政府投資購置質子治療設備，理由是台灣的癌症存活率只有25％，為美國的一半。所以，要用質子治療來提升國內癌症的存活率，同時「還可以提升中華民國國際地位與聲譽」。

我認為，國內罹患顱內腫瘤及眼底黑色素瘤，以及適合質子治療的小兒癌症病人，每年最多十數人。至於，應用質子治療於其他國內常見的癌症，則還沒有任何文獻證明其療效更佳。

所以，引進一部高貴的儀器，一年治療十多位罕病病人，並不能提升台灣癌症的存活率。如果用它來治療國內常見的其他癌症，讓病人花大錢接受療效不明的治療，等於是把病人當小白鼠做試驗，則有違背醫學倫理之嫌。而且，擁有一部高貴的儀器，與提升中華民國的國際地位與聲譽何干？因此，我獨排眾議，極力反對該計畫，呼籲政府不要把錢花在錯的地方。當李國鼎資政要做決定時，諮詢我的意見，我告訴他，質子治療在常見癌症的療效還是一個未知數，台灣癌症存活率低的原因，不是台灣缺乏高貴儀器，而是缺乏專業人才與嚴謹的工作態度。

健保制度的盲點