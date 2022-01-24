義大利法院判決：不得在古羅馬浴場旁開得來速，麥當勞與古蹟的恩怨情仇還未落幕

文：Yi-ching Kuai

經過數年的庭審拉鋸，義大利最高行政法院裁定，麥當勞不得在古羅馬第二大的公共浴場——卡拉卡拉浴場（Baths of Caracalla）旁修建得來速餐廳。據《藝術報》（The Art Newspaper）報導，裁決引用了「保護文化遺產的重要性」，維持了下級法院對建案的禁令，並承諾政府當局有權停止其他文化遺產地周圍的未來開發項目。

1800年前的超大型健身游泳中心

卡拉卡拉浴場於公元216年完工，占地13公頃，是規模僅次於戴克里先浴場（Baths of Diocletian）的古羅馬公共浴場，除了有用地下燃木爐加熱的熱水浴池，還有花園、圖書館、神廟和戶外運動空間。浴場位於卡法瑞拉公園（Caffarella Park）、與連接羅馬和義大利東南部布林迪西港口的亞壁古道（Appian Way）和羅馬輸水道（Roman aqueducts）比鄰，受到包括聯合國教科文組織列為世界遺產「羅馬歷史中心」等多項文化保護計劃的保護。

影片說明：3D模擬卡拉卡拉浴場的露天游泳池（Natatio）當時的樣貌

根據大英百科，浴場於公元206年塞提米烏斯・塞維魯斯（Septimius Severus）皇帝任內動工，10年後由其子卡拉卡拉（Caracalla）皇帝竣工。在尖峰時段有多達1600多人，使用卡拉卡拉的冷熱水浴以及露天游泳池。大理石、雕塑、馬賽克和其他華美裝飾，使卡拉卡拉浴場以美麗和奢華聞名。

雖然在之後的幾個世紀遭到掠奪者和地震的破壞，但浴場一直運作到六世紀，直到公元537年，在哥德戰爭期間被東哥德人洗劫。

卡拉卡拉浴場的設計啟發了文藝復興時期的建築，甚至是紐約市的舊賓州車站（Pennsylvania Station）的格子天花板和科林斯柱式。

麥當勞 vs. 文化財

《每日野獸》（Daily Beast）2019年的報導，麥當勞曾計劃在8600平方英尺（近800平方公尺）、原本是花卉農場的場地上，建造一間250人座位的餐廳和停車場。羅馬市議會最初於2019年初批准了計畫，但隨後因民眾強烈抗議而在幾個月後撤銷許可。當時，建設已經開始，麥當勞對此決定提出了上訴。2020年6月，義大利新聞媒體《Wanted in Rome》報導，拉齊奧（Lazio）地區行政法院駁回了麥當勞的上訴。

麥當勞在一份聲明中表示，自己與羅馬市有著「正向的關係」，麥當勞在羅馬現有54家門市，且麥當勞「此次一如既往，滿足了國家、區域性和地方的所有法律法規。」

2014年，麥當勞在興建分店的工程中挖掘到古羅馬道路遺跡，順水推舟將餐廳改造成複合式的麥當勞兼博物館，於2017年開放，餐廳旁有個玻璃屋頂藝廊展示古蹟，可以從餐廳或街道進入。

但麥當勞因羅馬的特許經營地點而陷入爭議也不是第一次了。此前，麥當勞曾於2016年被禁止在佛羅倫斯的大教堂廣場（Piazza del Duomo）開分店。《路透社》報導，2017年亦有一些當地企業主，反對麥當勞在梵蒂岡聖彼得大教堂旁邊開店，但仍獲准開店。紅衣主教埃利奧・斯格雷西亞（Elio Sgreccia）稱開設「大型三明治店」是「恥辱」。

他說：「用這些空間來幫助該地區的有需要的人，讓這裡如同天父的教誨，成為一個對受苦的人張開雙手、提供庇護和幫助的地方，如果能這樣就好了。」

《Wanted in Rome》報導，羅馬在2019年拒絕了麥當勞在萬神殿旁邊開設分店的請求。

與古蹟的恩怨情仇還未落幕

根據新的法院裁決，法院表示，拉齊奧地區和義大利文化部可以為了保護「尚未宣布具有文化或景觀價值」的遺產地或地區，阻止新建案。遺產保護組織Italia Nostra稱新判決「對於在未來保護我們的文化和考古遺產極為重要」，並表示這將有助於全國各地制訂更一致的規劃。

儘管如此，麥當勞對義大利仍抱有遠大的計畫。《路透社》報導，麥當勞在義大利的執行長達里奧・巴羅尼（Dario Baroni）在12月表示，他們計劃到2025年要在義大利展店200間新店，屆時義大利的麥當勞總數將高達800多間。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航