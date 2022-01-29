《未來世界大風吹遊戲，你可以不當鬼》：每個人都是從選擇的過程中，成為現在的自己

文：駝客學校

03 沈明哲：從選擇的過程中實現自己

學歷台大外文系、倫敦大學MBA

經歷台塑集團、宏碁集團國碁電子、鴻海精密、美商

現職日商富士通人力資源主管

中學時期很喜愛英文，因此以外文系為第一志願，加上高三、大一都曾獲得英文作文比賽獎狀，在職涯規畫上，理應順理成章地從事跟語言有關的工作。然而我對教學或翻譯，都感到興趣缺缺，因此在服完兵役後深感茫然，不知道如何謀求一份好工作，於是在媒體業經過短期的自我探索後，決定到英國念跨國企業的MBA。

選擇英國是因為外文系主要修習歐美文學，歐洲的歷史人文環境相對親切，而且英國是工業革命、重商主義的發源地，加上英國研究所的課程安排比較密集，可以用一年的時間完成課業、論文取得碩士學位，迅速重返職場，因此就選擇了學術資源非常豐沛的倫敦大學。

倫敦大學商學院的學生背景非常多元，同學遍布世界各大洲，當時不但必須適應英國各地的口音，也必須接觸世界各國的腔調，對於英語溝通能力的培養與發展是一大助力。曾有專家定義，所謂的國際觀是能夠與世界各國的專業人士溝通互動，並討論共同聚焦的事務，我當時在英國的求學經驗，為日後工作上的國際溝通能力打下良好的基礎。

跨產業、跨國籍公司的職場歷練

1997年從英國返台前，適巧台塑集團總管理處總經理室招考人力資源新血，為了一探經營之神的管理奧祕，於是束裝返國考試，錄取後在台北松山總管理處上班，協助推動全集團的管理工作。

在台塑集團總管理處服務兩年半，充分體會持續改善、止於至善的管理精神，以及終生雇用的日式管理。後來我發現研究所的同學多數都在科技業服務，由於管理模式與產業前景的差異，我開始對傳統產業工作感到不足，於是在2000年應試了包括台積電在內的數家公司，最後因工作地點的考量，加入宏碁集團旗下通訊大廠國碁電子在台北的據點。

當時專注在通訊用戶端設備研發製造的國碁，剛併購中華電信與法商Alcatel合資的台灣國際標準電子的通訊局端設備廠，因此我就在不同企業文化、總部與據點之間的衝突與磨合之下，很快地從個別貢獻者成長為帶人的主管，支援公司業績兩位數的快速成長。

三年之後，由於主要客戶美商思科（CISCO）認為國碁具備研發優勢，另一供應商鴻海的網路通訊事業群則具備製造優勢，因此促成鴻海併購國碁，在千禧年之始電子產業的全球整併風潮中，我再次經歷不同的企業文化、總部與事業群之間的衝突、磨合與融合，尤其是2004年從台灣遷廠到中國的過程中，人資面對不安的員工所帶來的各種挑戰。

為了協助中國廠區擴產，2005年主管請我先以出差的方式支援，但目的是長期派駐。由於當時孩子年紀幼小，妻子擁有工作忙碌的良好職業，無法單獨照顧，亦不可能隨我派駐，加上我也希望陪伴孩子的成長過程，於是出差數月返台之後，便決定留在台灣。

以當時的產業趨勢，此舉等於放棄更上層樓的發展機會。儘管選擇不派駐中國，我仍繼續支援台灣的研發與業務團隊，並從國內外延攬人才，支持派駐人員的擴編，以此方式繼續服務了三年的時間。

由於在台商電子業服務的七年期間，絕大多數的工作挑戰都必須透過本身或外部課程學習成長，來自公司資源或主管指導相對有限，加上當時人力資源界的資深導師或顧問大多來自外商，於是便以外商為下一階段職場轉換的對象。

2008年美商伊頓（EATON）為提升在亞太地區的市佔率，計畫併購台灣的不斷電系統大廠飛瑞，我獲得主管賞識加入新的團隊，以兩年時間推動各項人力資源工作的整合，並導入美國總部的各項措施。

伊頓是百年企業，成立初期以汽車零組件的研發製造為主，因此該公司有許多管理方式與工具，都近似日本汽車巨擘豐田生產系統，並多角化經營其他產業，包括電力電子的不斷電系統，客戶包括半導體製造龍頭台積電。

基於豐田生產系統是製造業的標竿，為了達成營運卓越與功能卓越，伊頓每年都持續不斷地優化各個功能的最佳管理措施，並推展到全世界一百七十五個國家的營業據點。例如，伊頓的全球人力資源中心網站，提供各式各樣的人力資源管理工具，讓各國的人力資源工作者幾乎可以「隨拿即用」（grab & go），不需要「重新發明輪子」（re-invent the wheel）。在此良好的工作環境之下，我參與了大型跨國企業推動全球一致的管理方式與時程的過程，見證美國全球性跨國公司的傑出管理能力。

在伊頓服務期間，另一個最大的收穫是了解「溝通」及「變革」的重要性，並運用在不同的商業場合。溝通及變革，攸關事業的成敗，是事業經營者及人力資源工作者除了專業技能之外，不可或缺的兩項極為重要的關鍵能力。

透過良好的溝通及變革，我在伊頓期間，順利協助公司在景氣大好的時候倍增產能，也在景氣衰退的時候，妥善處理人員的離退，並在日後加入日商富士通（Fujitsu）時，運用於法規遵循、組織調整、事業分拆、人力資源制度變革的各種商業場合，幾乎無往不利。

將在跨國企業累積的國際觀回饋給社會

從研究所畢業後至今，我已在人力資源領域工作二十多年，歷練過石化傳統產業、網路通訊代工產業、自有品牌電力電子產業、資通訊（ICT）服務業等國內外大型企業，對於台、美、日商跨國公司的管理方式與文化風格，都有深刻的親身體驗。

跨國企業的全球經營能力源自於強大的國際人力資源管理能力，然而即使在管理資源豐沛的跨國企業，也會因為缺乏對海外據點勞動法規的認識，使得高階經理人在做跨國人力資源決策時，產生盲點甚至法律風險。因此，我利用轉換跑道期間，創立了全球勞動法規以及人力資源大數據的專業網站，並於2017年取得「全球聘僱契約線上編輯器」的新型專利，這是全球唯一可以利用國際勞動法規的資料庫，在線上編輯各國聘僱契約的便利工具。