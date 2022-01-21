法國國民議會壓倒性通過法案，指中國對維吾爾族的暴行「構成危害人類、種族滅絕罪」

法國國民議會在20日通過法案，正式承認中國對維吾爾族的暴行構成「危害人類罪」與「種族滅絕罪」。法案以169票贊成壓倒性通過，而對此社會黨第一書記弗和（Olivier Faure）表示，中國政府利用法國的怯弱與貪婪，公然犯下種族滅絕。

法國議會通過法案，指中國對維吾爾族人種族滅絕

《法蘭西24》報導，法國國民議會以169票贊成，1票反對，通過維吾爾族決議案。法案內容指出，國民議會正式承認，中國對維吾爾族人施加的暴行，不但構成違害人類罪，也構成種族滅絕罪。

法案是由在野的社會黨（Parti socialiste）提出，同時得到法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬政黨共和國前進黨（La République En Marche !）支持。法案中也呼籲法國政府，採取必要措施，比如調整針對中國的外交政策，來保護維吾爾族人。

社會黨第一書記弗和指出，雖然喜歡中國人民，但是法國拒絕屈服去協助宣傳中國政權。更指出，中國政府利用法國的怯弱與貪婪，公然犯下種族滅絕。

另一方面，左派政黨不屈法國（LFI）的議員奧丹（Clémentine Autain）、共產黨民主共產左派（Gauche démocrate et républicaine）議員勒科克（Jean- Pierre Lecoq）都棄權。持反對意見的是共和國前進黨的陳文雄（Buon Tan），他一向支持與中國保持良好關係。

《路透社》報導，中國駐法大使則強烈抨擊，表示針對中國犯下「種族滅絕罪」的指控是「謊言」。

對於新疆人權議題，馬克宏怎麼看？

值得注意的是，12月的時候法國總統馬克宏曾經表示，不會讓北京冬奧變得「政治化」。《法蘭西24》也報導，馬克宏一向避免捲入中美之間的衝突。而在19日被問及新疆維吾爾族人的問題時，他指出，每次在與北京進行雙邊對談時，都會提到這點。他也說，支持歐盟「禁止進口用強迫勞動方式生產的產品」的規定。

另外目前美國、澳洲、英國還有加拿大已經表示，因為中國的人權問題，會「外交抵制」北京冬奧，不會派任何官員前往。而英國民間法院「維吾爾族法庭」，也曾經在2021年12月，判決中國對維吾爾族人犯下種族滅絕。

對於議會決議，法國學者怎麼看？

另外《中央社》也訪問歐洲維吾爾學院創辦人、法國社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）對於這個議會決議的看法。瑞函表示，這個決議對維吾爾族來說「極度重要」，對法國歷史而言也是很重要的一刻。

瑞函表示，這次投票對維吾爾族來說，是「歷史性與象徵性的一天」，不論對中國境內、或是海外的維吾爾族人來說，都帶來極大的希望。另一方面，瑞函認為，這份決議對法國歷史來說也極為重要。因為決議中，法國透過投票，證實了人道主義與民主，也榮耀了法國所注重的價值。

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核稿編輯：楊士範