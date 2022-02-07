《不受傷創業》：「假陽性」新創企業就是，早期成功率看來大有可為，但其實不然

文：湯姆・艾森曼（Tom Eisenmann）

假陽性

你釣上一條大鯨魚，接著就被牠拖著跑了。——琳賽・海德 巴魯公司創辦人暨執行長

琳賽・海德（Lindsay Hyde）在2014年中創立提供寵物照護服務的巴魯公司。 這間新創企業的命名靈感就是出自於寵物：「巴魯」（Baroo）就是狗兒聽到人的聲音後，歪著頭疑惑時發出的回應聲音。海德一開始發想的巴魯公司，是想效法美國的兒童托育龍頭企業「明亮地平線公司」（Bright Horizons），成立一間「寵物的明亮地平線」，也就是在商業區辦公大樓裡提供寵物日托服務。

但早期顧客研究發現這種需求並不高。辦公大樓管理業者態度冷淡，畢竟現有的企業租戶都是簽長期約，流動率也不高，而寵物日托則會增加額外成本，但他們又很難以調高租金的方式把這筆錢轉嫁到企業租戶身上。海德也發現，上班族的寵物日托需求有限。她針對25位養寵物的哈佛大學員工進行最小可行產品測試，卻發現沒有人願意為了「能帶寵物去上班還有人顧」付出一天20美元的代價。理論上，飼主在白天也能看到自己的寵物似乎很有趣；但實際上，通勤上班還得帶著寵物實在太麻煩。還是把貓狗留在家裡，找人白天去家裡照顧會簡單得多。

最後這一項發現，觸發海德將公司轉向去尋找住宅公寓大樓閒置的地下室空間，為飼主提供在自家附近的寵物日托服務。住宅大樓的管理業者很感興趣，因為當地公寓住戶來來去去，每年會換掉三分之一。如果大樓裡有這種服務，就更能吸引飼養寵物的新住戶。此外，住宅大樓常常會對飼養寵物的住戶每月額外收取「寵物租金」，補償貓狗對房子造成的破壞。

為了了解修改後的理念有沒有市場需求，海德在寵物大展活動中調查了250位寵物飼主。結果顯示，80％的人對現在的溜狗員並不滿意，也有類似比例的人表示，如果自己住的大樓有寵物日托服務，他們會想試試。海德後來回憶道：「調查結果令人振奮。但當時我應該追問他們，會不會願意從目前的服務業者跳槽到另一間公司。在這個產業，等到服務人員已經熟悉你的寵物、熟悉你家的狀況，轉換成本就會非常高。」

海德找來梅格・麗絲（Meg Reiss）擔任共同創辦人，她曾經在海德過去成立的第一間新創企業擔任營運長的角色。這兩位共同創辦人在2014年2月向天使投資人募到120萬美元，接著就在波士頓新潮時髦的南端社區（South End）找上墨水街區大樓（Ink Block）作為出發點。這是一棟全新改建、共有315間房的豪華公寓大樓，而海德打算先從小規模起步，等到開始獲利再以這些資金進一步擴張。這樣一來，她就不用找上創投業者取得資金，也就能夠避免這些投資人老是要求追求超速成長的壓力。根據這項計畫，她找上的天使投資人願意接受中等的投資風險、穩定的報酬，大約三到五年之間回本即可。

巴魯公司提供一系列「高接觸」的寵物照護服務，包括溜狗、寵物美容、寵物餵食、寵物居家照護，以及擔任寵物玩伴等。飼主可以透過簡訊、電子郵件、電話，或是海德授權的一套現成行程安排應用程式，預約巴魯的服務。此外，巴魯的照護員也會透過同樣的管道與飼主直接溝通，像是傳送當日的報告、照片，或是回應特殊要求等。寵物飼主可以把家門鑰匙留在屋外的專用密碼箱裡，照護員就會到家裡把寵物接走。

巴魯團隊提供服務的寵物還不限於貓狗，他們接納各種類型的寵物。至於費用則與附近其他寵物照護業者相當，例如30分鐘的專屬溜狗服務收費為20美元。海德並沒有完全放棄寵物日托的概念，只是先暫時擱置，因為當時墨水街區大樓等早期合作夥伴並沒有合適的空間。不過，這些夥伴也對於未來可以增加寵物日托設施抱持開放的態度。

大多數寵物照護服務業者都是以約聘的方式來雇用員工。但海德決定將寵物照護員雇為正式員工，多半採取部分工時制（part-time）。在她看來，這應該能夠降低人員的流動率，讓巴魯更容易培訓員工、維持流程一致，也就有理由投入更多資金強化員工的技能。

巴魯的員工將會非常專業，不只要接受全面的背景調查、提供相關保險，也要穿著制服。每招募一位新的照護員，光是篩選、準備與培訓的總費用就花費將近500美元。然而，雇用正式員工確實有一項缺點：Rover 與Wag!等寵物照護的競爭業者只需要和約聘人員按件計酬，但巴魯則是採取排班制，員工固定上班，就算沒有人預約服務也得付薪水，平均薪資為每小時13美元。

在顧客招攬方面，巴魯公司不做臉書廣告那樣傳統的付費行銷，而是去和公寓大樓合作夥伴打交道，並仰賴現有顧客的口碑宣傳。大樓業者會在養寵物的新住戶入住的時候，送上由巴魯提供的歡迎禮，像是寵物耐咬玩具或牽繩等。而且，巴魯團隊每一季還會為住戶舉辦活動，像是「狗狗狂歡時段」（yappy hours）、寵物萬聖節等。最後，大樓管理業者會向住戶推薦巴魯，而巴魯則會把他們從這些大樓住戶得到的收益撥出部分與管理業者拆帳，平均大約是6％。許多服務供應商，如有線電視業者，都是採用同樣的收益共享做法。

巴魯公司在波士頓南端的墨水街區大樓成立起跑的時候，大樓內約有60％的住戶養寵物，其中又有70％使用巴魯的服務。住戶如此捧場，讓海德十分興奮，也覺得他們在其他公寓大樓也能同樣成功。但遺憾的是，她落入第三個失敗模式的陷阱：假陽性。