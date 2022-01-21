本土新增23例為今年最多，亞東感染源找到、陳時中：幾乎都有脈絡可循

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為23例本土個案及45例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。境外移入個案為20例男性、24例女性及1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（17例）、菲律賓（4例）、越南及以色列（各3例）、加拿大（2例）、波蘭、澳大利亞、韓國、新加坡、瑞典、俄羅斯、英國及愛爾蘭（各1例）移入；另8例調查中。入境日介於今（2022）年1月5日至1月20日。

機場、西堤群聚傳到東吳、經貿特區，傳播鏈持續追蹤

指揮官陳時中表示，今日的案例是今年以來最多，但幾乎都有脈絡可循。機場的部分，本日新增的案18225是機場清潔人員，是在檢疫期滿時陰轉陽驗出的個案，不會影響到社區。另一名日前確診的防疫計程車司機，今日也確定基因定序和14日從澳洲回來的染疫乘客一樣。

Photo Credit:指揮中心

西堤餐廳的部分，本日有較多的新增個案，是經貿特區的公司群聚。確診的案18219、18220是移工，在1月9日到西堤用餐，後來出現症狀，經主管了解後採檢才驗出陽性。後續對接觸者展開採檢匡列，又再驗出4位公司接觸者。今日早上全公司檢驗了1000多人，正在等待檢驗結果。

另外，今日新增的案18181，與西堤群聚中確診的案18051，是在診所同時間就診。

案18182則是西堤確診個案的家人（案18116）在東吳進修班的同學，但目前他的Ct值35、二採是陰性，如果都沒有其他人確診，對東吳校區的影響可能不是那麼大。

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案18184也是西堤相關群聚，是確診學生同校不同班的老師，因為和學生有所接觸所以被匡列確診。陳時中表示，雖然該高中學生都很緊張，但目前沒有證據顯示高中是風險區。

今日確診的案18183是探病前被驗出陽性，正在二採複驗，但Ct值為37.1、非常高，研判可能是舊案。

日前確診的亞東護理師案17967，基因定序結果和專責病房的一位病患只差一個位點，從該名病患傳染的可能性最大。陳時中表示，這代表對此案可以稍微放心，因為護理師不是從社區染疫，但兩人的病房完全不同，如何傳染給護理師還有待疫調釐清。

高雄港區新增10位確診，可能從外籍船上染疫

陳時中指出，高雄港區新增了10位確診，現在總共13位。最早是3名同住家人染疫，之後在港區工作的父親（案18156）又在診所、工作環境接觸其他人。

陳時中表示，高雄市政府的速度非常快，馬上展開大規模疫調，發現有兩條接觸傳染鏈，一個是交通船上的2位工作人員，另外5位是一家公司的工程維修人員。該名父親在1月19日去看病的時候，有3名診所的接觸者也染疫。

高雄對港區人員全部進行相關列冊，也核對健保健康資料，針對這段時間有看過醫生者做詳細的疫調。診所的部分也開始匡列，透過擴大篩檢、精準疫調來及時控制疫情。

陳時中表示，該名父親為指標個案，至於是如何染疫？高雄港工作人員有到外籍船上做維修工作，可能跟外籍船員有接觸。推算時間後，發現有2條船可能與本土疫情有關，其中一條船今天又會再進來，另一條已經離開開往韓國，因此已經和韓國方面提醒、聯繫、交換情報。

目前主要找不到關聯的個案，包含新竹市的案子，還有一對在太陽能板公司上班的母女。

擴大航班採檢，入境Omicron個案多為突破性感染

陳時中表示，昨日開始擴大航班採檢，20日共採18個班次、660人，其中29名陽性，陽性率為4.39％。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，Omicron變異株境外移入來源國，除了歐美和澳洲，菲律賓也在這週驗出7名，和我國最近針對南亞、東南亞的加強採檢趨勢吻合，可見歐美有些國家疫情到達高峰後開始下降，反而是鄰近國家要注意。目前我國共有461名Omicron確診者，其中97名為本土個案，數量已經超過Delta變異株。

境外移入Omicron個案年齡以20-60歲為主，多半是能長途飛行、要過年返鄉的年輕人。突破性感染占絕大多數，也多為無症狀、輕症。其中只有兩例中重度個案，但細看病程後可以歸類為輕到中度肺炎，第一案是20多歲本國籍男性，沒有慢性病，接種1劑AZ疫苗、2劑BNT疫苗。另一名是30多歲外國女子，接種2劑AZ疫苗。

羅一鈞指出，絕大多數人為入境當天確診，其餘多數7天內可以驗到，就算是7天以上，也都是在檢疫場所被驗到。從目前檢疫政策把關的情形來講，Omicron都在防火牆內，沒有因為檢疫政策而跑到家戶。

有記者問到，指揮中心對民眾過年返鄉有什麼建議？陳時中表示，正常生活、回家看家人都是可以的，但口罩一定要戴好，進到家門後隨時把手洗乾淨，出入頻繁的地方隨身攜帶乾洗手，太擁擠的地方則避一避。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範