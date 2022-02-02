NFT百百種我該如何下手？四款淘金必備的趨勢觀察工具，幫你找到市場新熱點

文：Josh盧子健

NFT市場大爆發，繼周杰倫周董支持的PhantaBear爆紅後，2022年1月中旬NFT風雲再起，處處可見10倍起跳的項目，新一波的NFT浪潮種類非常多元，如何跟上NFT的浪潮，變成一項話題之外，也是投資人必做的功課！

Josh本次除了要說明近期NFT新熱點的解析之外，也順便跟大家介紹一下，在這波NFT淘金浪潮中的四款必備的輔助工具，透過這些工具幫助，可以讓你比別人更有機會搶得先機！

NFT市場新熱點，縫合怪、文藝復興浪潮、女權主義

目前的NFT市場非常多元，熱點也都不同，引爆的方式也都不一樣，如何在第一時間進場是相當關鍵的一步，另外對於錯失第一時間進場也可嘗試去二級市場，也就是Opensea接盤。二級市場可以善用NFT工具去觀察各種數據來做完接盤的依據，可以更理性的判斷出是否要進去接盤，而不是被社群當下的FOMO氛圍帶著走，首先我們先來介紹一下近期當紅的三大NFT版塊！

熱點一、縫合怪：融合的各種當紅元素的NFT變形

意指直接將目前NFT的頂級項目都拼裝在一起所誕生的「致敬作品」。

目前「頂流」的NFT項目不外乎CryptoPunks、無聊猿、Doodle、Coolcats、Coolmans等等，而縫合怪的意思也很直白，就是把這些項目都元素都拼湊縫合在一起，於是就誕生了Doodle shiba、Doodle cat、Coodles、彩虹Ape等等，需要注意的是：這些致敬品大部分都是「一波流的高風險NFT項目」。

最近連Phanta doodle都出現了，周杰倫支持的熊竟也被拿來跟Doodle做縫合！頂流作品的成功與否，彷彿也因為是否被縫合，而成為一種夯的另類象徵。

作者截圖提供 縫合怪的範例

熱點二、文藝復興浪潮：遠古時期的項目突然大受歡迎

最近火爆的市場中，最近開始出現「文藝復興」的現象，也就是那些久遠的項目開始受到關注，價格節節高升，所以大家都戲稱這個現象為文藝復興。市場開始去關注購買2017年甚至更早期的NFT項目，最明顯的案例就是CryptoSkulls一週漲了20倍，真的是非常瘋狂！

也因為最近的市場項目太多，讓人們開始思考什麼是有價值的NFT，陸續開始注意到這些老項目。

作者截圖提供 CryptoSkulls

熱點三、女權主義：推特名人Garyvee的支持瞬間爆紅

強調女性元素的NFT開始受到關注，這一切來的非常突然。曾經Josh以為Gary Vaynerchuk是行銷大師、是勵志演說家，但自從1月12日他在推特登高一呼，畫風突然驟變急轉直下，一個NFT喊單大師誕生。他轉推以女性為主題的NFT作品，突然市場上的女性主題NFT都起飛了，Gary的喊單功力是否能夠持續，讓我們繼續觀察看看。

作者截圖提供

觀察NFT市場趨勢的必備工具

必備工具一、Mintyscore快速發現新熱門項目

兵貴神速！早一步發現熱門NFT，搶先進去Discord布局是一定要的，說不定能夠拿到白名單。而Mintyscore可以幫你整理出來，最近要發行的NFT項目，以及顯示出自家熱門的評分機制，方便收藏者判斷，是否值得參與該NFT項目。

作者截圖提供 Mintyscore

必備工具二、NFTGo觀察鯨魚都買些什麼

跟著鯨魚走也是個不錯的方式，可以參考一下這些NFT巨鯨都在買些什麼項目。如果這些鯨魚也跟你看上同個項目，你是否就會更加有信心？NFTGo有提供鯨魚錢包標記服務，算是個不錯的指標，而且也會有大鯨魚跟海豚等之類的差別，會依據錢包裡面的NFT整體資產來做計算區分。

作者截圖提供 NFTGo

必備工具三、NFTNerds即時上架及交易數據觀察

使用NFTNerds透過價格分布圖，可以看得出來一個項目的在哪個價格是密集成交的，那麼那附近就會形成一個支撐價位。但是還有其他重要的指標例如上架銷售（list）的數量以及成交的資訊，這兩個指標的數量越多越好，這代表換手速度很快相對流動性也高，再搭配地板價格上升就是這正向指標了，NFTNerds提供這些相關功能。

作者截圖提供 NFTNerds

必備工具四、Icy.tools大量買入賣出用戶追蹤

icy.tools有提供更多的數據統計資料，透過趨勢線可以看到平均價格持續在下降中，也可以看到綠色是這個區間內買最多的地址是買在哪個價位，用下面的例子Top Buyers買入後就開始上漲，也是可以多觀察的指標（此功能需付費）。

作者截圖提供 icy.tools

NFT淘金必備工具的使用心得

Josh覺得在眾多的項目中，的確很難每個都掌握到第一時間在官網做購買，而且熱點項目真的隨時都在變動。因此以上舉的四個工具本人覺得非常好用，投資人也可以自行選擇適合自己的工具來研究。

因為有些功能是有重複到的，但也有些是獨家特有各有各的特性，像Josh本人很喜歡Mintyscore，它可以讓我很快就知道目前有哪些即將發行的熱門項目，省去很多搜尋時間。

但還是要提醒一點，NFT跟加密貨幣一樣，大都是高風險的投資標的，請務必事前就做好研究，再進行投資！

本文經原作者授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航