法規制度缺陷、加害者型態改變，讓「轉型正義」變成政治鬥爭的工具

近日看了媒體對於台南市長黃偉哲所謂「抓耙子」的錯誤報導，內心的想法十分複雜；有個聲音想要詢問爆料者與反對者：你們真心理解推動這個運動的意義嗎？

為什麼這樣問，因為有人看得太樂觀，以為所有問題水到渠成迎刃而解；有的太權謀，把手段當成目的因此掉入另一個權力的陷阱中，明明自己曾經是體制下的受害者，但是基於利己主義或政治算計，硬把民主社會的競爭者冠上黨國同路人的標籤。

最糟糕的是，有些人倒果為因，試圖夷平是非與善惡中間那條邊界，將「加害人」與「被害人」的關係錯亂導致，除了為自己卸責外，甚至想要進行政治復辟，一心回到「那個美好年代」。

還有一些虛無主義者，他們未曾經歷那個威權戒嚴的歲月，對於黨國體制的邪惡本質全無概念，對他們而言，所謂去魅化或追求歷史真相，有時候倒像是某種後現代的遊戲，他們口中的「去中心」與「結構」詞彙聽起來很時髦，但是自己也搞不懂贊成或反對什麼，分不清公平正義究竟是價值還是工具理性，導致成為所謂的左膠正義：

每天樂此不疲檢證別人理想與現實的差距，偏偏自己毫無行動力。

當時的加害者，在今天的台灣仍以新型態出現

平心而論，轉型正義在德國、南非與前蘇東坡國家之所以順利落實，存在幾個關鍵因素，若忽略這些政經背景的差異，就會犯了「橘逾淮為枳」的謬誤。從結構面與對此外面思考，才能克服在台灣推動轉型正義的問題與迷失。

第一個問題，是彼時的加害者現在卻以各種新的面貌出現。

西德與東歐國家在二戰與後冷戰成功推動轉型正義，始終存在著台灣欠缺的必要條件。前者是基於對戰爭的反省，也就是在對納粹深惡痛絕下為之，後者，是在顏色革命的過程中推倒了共黨的領導。換言之，當初的極權統治集團與獨裁者，已經隨著戰敗或政治轉型中消失在歷史舞台，這些國家是在民主化的條件下推動轉型正義，沒有什麼威權崇拜或回到過去的保守思想。

Photo Credit: Reuters/達志影像

台灣截然不同，過去宰制社會戕害人權的列寧主義政黨，在各項社會運動或民主化的過程中都會換上各種面具，隱藏黨國體制或威權政體的制度慣性。有時候稱之「開明專政」、「東亞模式」或「新權威主義」，說穿了就是透過時間序列編排方式，夾帶自己炮製的「軍政、訓政、憲政」的神話，稀釋自己在威權時期的責任，最後變成蔣介石／蔣經國的形象抽換的政治工程。

想想看，這不就是國民黨自馬英九或戰鬥藍一貫的論述邏輯，一夕之間國民黨反成為台灣民主化的推手，同時也壟斷了歷史詮釋權的型態嗎？

因此，在套後設敘事的「二元對立」架構下，國民黨不僅不會如同納粹或共產黨消失在歷史舞台，甚至在民主化與轉型過程中扮演反動或是審判者的角色。

執政的時候，持續阻礙社會進步與追求歷史定位真相的角色，在野時則批判執政者是新獨裁、東廠甚至國家機器；不客氣說，國民黨就是台灣轉型正義最大的石頭與路障，這也保證這個過程從來不可能如歐洲國家那樣純粹，或是像南非一樣的順遂，理由很簡單，台灣縱使可能有無數曼德拉這樣的人物，國民黨卻無戴克拉克這種角色。

轉型正義制度的缺陷，讓機制變成政爭的工具

國民黨的反動存在同時延伸第二個問題，就是台灣轉型正義的制度設計永遠不完善，總是處在一種不上不下的狀態。

最關鍵的，應屬真相的揭露與加害人的究責，但是所有的檔案脫落不全甚至真假難辨，許多加害者置身事外甚至仍位居要職，這就遺留了許多問題：明明比對資料知道誰是真正告密抓耙者，但是當事人矢口否認就能逍遙法外；檔案真實性難辨加上檔案無法股開透明，導致訪間耳語不斷，易淪為被有心人士製造矛盾或政爭的工具。

結果，就造成該死的逍遙法外，無辜的深陷其中，投機的左右閃躲，有心的見縫插針。

Photo Credit: 中央社 促進轉型正義委員會主任委員楊翠

要消弭國民黨變數猶需要時間因素，但是在這個漫長過程中，為了避免前述惡果，除了透過各項立法程序外，重建歷史現場是個必要且合理的過程，透過各項口述歷史不僅可以讓公民社會的年輕參與者，理解所有社會運動的時代脈絡，同時也可補檔案資料不實的問題。

更重要的是，這個過程除了具備政治社會化的學習意義外，同時扮演真相與角色揭露的作用，讓彼時的參與者、旁觀者、指導者現身說法，就可以如同拼圖般還原事件的現場，人物的角色；如此就可以讓元兇現形，讓耳語謠言消失讓真相事實水落石出，也讓機會主義者無法從中撈取政治紅利。

至於如何讓國民黨崩解？正當這個黨的領導核心或掌握話語權者，為自己的失敗異口同聲喊出「國家機器」、「新獨裁」或「政治追殺」時，路程已經少一半，因為這個黨另一半的政經基礎的地方派系也開始毀壞中。

拜中二罷免補選之賜，所有民眾都有幸，來檢視這個黨的特權機制是如何運作的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航