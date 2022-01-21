憎恨自己身體的故事：沒有子宮的女人

文：甘仔

這次我想和大家講一個故事。

話說很多年前，我認識一位朋友，他可以說是一位普普通通二十多歲的年輕人。與一般一樣，曾經拍過拖，也做過一些小生意，過着一般香港年輕人的生活。我跟他不算相熟，可說是朋友的朋友，只是一場相識，所以沒有怎麼聯絡，姑且叫他作R先生。

這樣便過了幾年。

後來有朋友拿起手機給我看，問我知不知道這個女人是誰，我當然是不知道。我朋友說，原來R先生去了外國變性，變成了R小姐。這件事當然令人吃驚，一個人究竟受了甚麼刺激，會從一個有女朋友的男生、有「麻甩feel嘅麻甩仔」，突然想變成女性呢？

我這樣說當然不是歧視，我純粹想探討她的心理結構，她的世界觀，似乎她一直都很想當一個真正的女人。她開了一個新的Facebook account，所有的打扮，不論是穿校服裙、還是lolita裝等等，看起來都是一些極女性化的打扮，應該是用來中和他身體上，一些殘存的男性特徵。在剛開始的時候，她是十分享受變性後的生活，而且更經常公開她私底下與其他人的情話，當然亦少不免成為了朋友之間茶餘飯後的話題。

但是，她有一個煩惱永遠解決不了。即使她做了變性手術，放棄了男性的身體特徵，她仍然是沒有子宮的女人。對於她來說，這便是身體上不完全的女人，一個有缺陷的人，不能夠生小孩，這便是她變性後最大的煩惱。

身體作為有限的存在，肉身的健康情況，甚至是性別，都是被動的事情，我們沒有辦法在出生以前，決定自己的身體是怎樣的。身體這個東西，某程度上可以說是我們的命運，是人的一個限制條件，而這恰巧是構成我們生命的必要部分，卻是我們沒得選的東西。我們生命的開始，完全是被動的，我們自己生得怎樣、父母是誰、身體是怎樣的，都由不到我們選擇，甚至我們根本不能選擇自己能否出生。用海德格的話是，這便是人的被拋擲性（thrownness），這亦是我們生命存在的實況（facticity）。

沒過多久，我便發現了原來有不少類近的例子，很多人似乎會從自身所「失去」的東西中找代替品，把自己的意欲轉移到那裡去。

例如，她開始買了很多洋娃娃，甚至給她改名字，替洋娃娃在社交媒體上開帳號，幫他們慶祝生日等等。這些人知道自己不能生育，卻有着強大生育的願望，她們想做的事，身體卻不能夠幫她完成。故此，她們意識裡的意欲與她的身體產生衝突，互相排斥，甚至不願意接受自己這副身體，想把自身的身體拒斥在「自己」的範圍之外。

而比較危險的是，這種自己與自己的衝突，便是自己憎恨自己的來源，這便是自己想攻擊自己，甚至是自責、自卑的原因。如此的結構不但在這位朋友的個案上呈現，很多不滿意自己身體的人，例如是不滿自己肥胖，或者不滿意自己殘疾的人士中，亦呈現這種思路，當中的重點便是：「我的身體，原來是我想成為那種人的阻礙！」願望當然是對未來未發生的事情的一種想像，身體則是過去與當下的現實限制條件，當中的落差，便是「自己攻擊自己」這種傾向的來源。當人困在這個迴路當中，走不出去，就會有點像佛洛依德所講的「憂鬱症」（Melancholia），而重點乃在於當事人無法接受失去了他所愛的自己、對像、理想（the lost of the loved object），從而困在那裡。[注]

這位朋友的情況，未必是情緒病或者是精神病；具體該如何斷症，當然要交給臨床心理學家及精神病學家處理。但至少我們要知道的是，這肯定不是一種健康的狀態。就拿平常的傷風感冒來講，一個健康的人有自然自我修復的能力，若果人生病後，一定要靠外在輔助，或者依靠藥物才能變好的話，這當然不是健康的狀態，至少這個生命體失去了有機自我修復的能力，即使不是重病，也是「亞健康」的狀態。

「健康」這個概念，落在身體與心靈上講，都不能只靠外物過活的，若果心靈或精神活動陷入一個泥沼，不斷循環，原地打轉，不能走向下一個人生階段，延伸自己，便是失去了繼續愛自己與愛這個世界的能力，是一種比較不理想的狀態。若人生花很多時間困在一個點上，陷入泥沼，原地打轉，那重複着的人生，其實就是不肯面對時間不斷流走，明天與今天不再一樣的事實。時間其實是生命活動最重要的東西，不肯面對時間之變化，其實就是不肯面對自身的生命。

所以，關鍵的點還是要讓她自己接受自己，包括接受她的個人史是她自己的一部分。當然要接受自己是沒有生育能力的女人，還是很痛苦，但這恰巧是走下去的一個方法，當中需要時間轉化這過程。雖則轉化的重點落在「自己」身上，但這亦不代表責任只落在她身上。

社會的包容與開放，還是有其作用的。

注：這裡所講的，類似我在《為什麼追求享樂反而更不快樂》﹙將會刊出﹚一文中說的東西，而這亦是極好的例子，但若果讀者想更了解，不妨再看一看筆者這篇文章。

本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，題目由編輯所擬，原文見此。

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin

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