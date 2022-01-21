烏克蘭邊境衝突升溫，美國擬仿照「華為禁令」制裁俄羅斯半導體業，恐牽連12家台廠

烏克蘭（Ukrain）和俄羅斯（Russia）衝突升溫，美國為嚇阻俄羅斯侵略行動，美國國家安全委員會（National Security Council，NSC）擬實施類似「華為禁令」的措施，限制半導體IC及相關設備、產品出口到俄羅斯，而台灣企業，包含宏碁、華碩、技嘉和微星等12家知名企業，恐受波及。

美國打算仿照華為禁令對俄羅斯制裁

過去烏克蘭還是蘇聯（Soviet Union）提供了大量的小麥，同時也是重要的工業中心，再加上身處歐洲各國和俄羅斯的樞紐，為兩地扮演緩衝的重要角色，也因為鄰近，烏克蘭和俄羅斯無論是歷史、文化和語言，都有相當深厚的關係。

不過近年來烏克蘭與日俱增的「親西方情緒」，使莫斯科開始擔憂地緣政治發生改變。一直到了，烏克蘭將親俄總統趕下台後，俄羅斯反制併吞了克里米亞（Crimea），並開始提供烏克蘭東部親俄民兵大量武器，兩股勢力相互對抗，才演變為俄羅斯和歐美各國的較勁戰場。

隨著烏克蘭局勢日益嚴峻，美國總統拜登（Biden）於1月19日表示，俄羅斯並不想全面開戰，但有可能進入烏克蘭，為了遏止事態惡化，他強調俄羅斯若未停止進軍，將面臨嚴重的經濟制裁。

消息人士告訴《路透社》，美國國家安全委員會官員彼得哈雷爾（Peter Harrell）和塔倫查布拉（Tarun Chhabra）正和美國半導體協會（SIA）協商，若烏克蘭事態惡化，請協會做好準備，將採取前所未有的行動。

由《路透社》披露，從SIA會長向會員的信件中談到：「美國國家安全委員會不諱言地指出，他們正努力應對烏克蘭嚴重的局勢，並指出這是非同尋常的情況，可能是二戰以來最嚴重的跨境入侵」。

NSC還在積極考慮任何制裁的選擇。報導稱，根據信件內容，SIA可能配合比照日前中國華為禁令模式，限制半導體IC及相關設備、產品出口等，又或者如對伊朗、北韓一樣的出口限制，甚至是金融管制等。

台灣在俄國斯共12間企業，恐受美國禁令波及

根據經濟部駐莫斯科代表處公布數據，2022年俄羅斯最大貿易夥伴是中國，佔所有國家達18.3%，台灣則名列第22大貿易夥伴，貿易總額達到50.3億美元（新台幣1408億元），佔比僅為0.9%。

俄羅斯代表處經濟組資料顯示，俄羅斯為全球主要新興電子市場，2024年電子商務市場平均年複合為33.2%，不過由於當地居民所得差距大，消費水準分化。

台灣科技業者設有代表處，或派駐人員的台灣企業，包括宏碁、華碩、技嘉、微星、全漢、研華、圓剛、宏正、曜越科技、四零四科技及冠捷科技等，以上主要分布於莫斯科；友訊科技在莫斯科設有代表處，總部位於梁贊州，並設有研發及生產部門。

電子業內人士告訴《關鍵評論網》，俄國斯政府強調「在地生產」，一方面在保障國內經濟，又一方面因歷史緣故，在開放市場態度較為保守，例如2019年為了增加產業競爭，免除國內IT廠商相關稅務，成為外商或台廠一大挑戰。

再加上，俄國斯2020年又修改預算，國家補貼的規則，以提升俄羅斯產品競爭力，主要涉及IT服務以及電影動畫製作2個領域，補貼推廣國外市場50%的費用，這也代表外國企業無法深入俄羅斯市場，如今烏俄衝突加劇，外企也將受到衝擊。

另，《關鍵評論網》針對SIA對俄羅斯的禁令，實際詢問台灣半導體協會（TSIA）是否有收到相關消息，協會表示，目前無相關訊息，並未與置評。

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核稿編輯：翁世航