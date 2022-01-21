OneClass 真人互動共學 打造客製化一對一線上家教系統 首創「授課 X 輔導」雙師模式 陪伴孩子輕鬆學習 Fun 寒假

寒假將至，所有家長首當其衝要面對的就是孩子的假期學習計畫，加上部分縣市政府因應疫情，已宣 布高中以下寒假課輔、社團全面暫停，南一書局作為教育產業的領導者之一，曾於 2021 年底委託外部 單位進行一項「疫後教育市場大調查」，以瞭解臺灣民眾的線上教學平臺使用狀況。調查發現，有將近 50%受訪者對於線上教學平臺無感或不滿意，原因包括:1)學習狀況難以即時掌握、2)師生互動不足、 3)整體教育氣氛不如實體教室。

為解決普遍線上學習的問題，南一書局首創 OneClass 真 人 Live 家教平臺，線上一對一真人家教系統具備因材施 教的一對一客製化線上課程、真人線上真實互動教學模 式、「授課 X 輔導」雙師制度，加上可讓家長隨時掌握學 習狀況等特色，讓學生在變動的環境中達到最佳的學習 效果。此外，平臺上的授課教師除皆具有正式教師資格 及實務教學經驗外，更是從海選、初試、試教、培訓、 實習到考核等層層把關精選而出。因應寒假來臨， OneClass 真人 Live 家教平臺也推出期間專屬優惠。

南一書局基於數十年教育產業經驗，實現虛實整合、帶領進行線上學習無痛轉換

忠實陪伴臺灣教育產業近 70 年的南一書局，近年投入大量資源於數位教學，「OneClass」真人家教平臺 除了提供真人教師與學生一對一教學互動外，在課堂之餘，每位學員還有專屬學習顧問及輔導老師， 深入瞭解孩子學習狀況，找出適合孩子的學習方式，並提供完整的課後練習、教材以及問答服務。

客製化教材與學習地圖也依照學習者個人學習能力和學習進度設計專屬課程，老師可以讓學生在即時 畫面中，劃記或書寫筆記及答案，比起單方面的授課，有互動的學習更能正確引導不同程度的學生循 序漸進，提升學習效率，讓學生在享受假期的同時，也能輕鬆學習不落單。

面對教學模式轉變，南一書局提供老師與學生穩定學習的解決方案

有別於傳統補習班及實體家教，「OneClass」真人家教平臺以看得 見的學習為主要發展目標，不但擁有雙向溝通的課程互動白板，提 升學習者專注力，還有 OneClass 專屬的行動觀課 APP，讓家長可 以更貼近孩子每一次學習。OneClass 總經理陳銘仁表示:「面對少 子化的現象，我們更應該要著重於個別學生的學習狀況。」因此， 南一書局首創的 OneClass 真人 Live 家教平臺期盼成為每一個孩子 的專屬家教，為國小到高中學生量身打造專屬的課程內容，達成真正的「因材施教」。OneClass 持續堅持的「One Kid、One Class」一對一教學理念，希望為孩子開創更多 無限可能──教育沒有奇蹟，惟有忠實陪伴。