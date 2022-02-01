《藤森照信 建築偵探放浪記》：千利休建造的茶室「待庵」，屬於日本茶道流派當中的哪一派？

文：藤森照信

【No.71 國寶 待庵——茶室的起源】

眾說紛紜的茶道源流

日本茶室從誕生流傳至今已超過四百年，千利休所建的待庵雖被視為起源，然而有關待庵這座建築卻充滿未解之謎。

首先，關於利休經手這座茶室的證據完全闕如，卻毫無任何人懷疑這點。實際探訪見識到其少有的獨創性與完美設計後，對建築有所理解的人都能認同這是一座天才藝術家的作品，在當時的茶道世界中，唯有利休擁有這種才華。

這座建築是利休親手創造的，建築史家與茶道研究者雖然一致這麼認為，然而，當談論起「利休的茶室是屬於日本茶道流派當中的哪一派」、「什麼時候建造的」這兩個主題時，總是眾說紛紜，莫衷一是。

這幾年來我一直關注這個主題，做過諸多思考也為文探討，終於得到一個結論。

首先，從關於利休的那座小小茶室是屬於茶道流派當中的哪一派談起。當然，我並非茶道史方面的專家，只能依循著中村昌生、熊倉功夫、神津朝夫與日向進等茶道史的專家相關的討論脈絡前進。

至今利休之茶與茶室，皆認為屬於室町時代足利將軍、大名諸侯與上層僧侶等在氣派的書院造當中品味的「殿中之茶」流派，由此利休考量將之「侘茶化」的可能性。

然而，近年提倡的說法為，「殿中之茶」與利休毫無關聯，利休這名天才創造出的應該是與將軍或大名有別的「町人之茶」流派才是。

Photo Credit: 遠流出版 右手邊為躙口，雨戶的一部分切割改成躙口拉門。

以前我與磯崎新共同出版一本有關茶的書籍時，磯崎指出，利休以前除了「殿中之茶」還屬於另一種流派，就是在面向庭園而視野開闊、人稱之為「茶屋」的獨立小棟建築內所舉行的天皇與公卿「茶屋之茶」這個流派，對此我無法回應。

在利休登場之前，有將軍大名的「殿中之茶」、天皇公卿的「茶屋之茶」以及「町人之茶」三種流派，然而現在我思索出最簡單易懂的脈絡。

不過，相對於將軍大名的書院造與天皇公卿的茶屋，當時的商人足以與之相抗衡的茶會場地為何，真有這種實力嗎？

有的，至少京中富裕的町人（商人）與國際貿易都市「堺」的商人有這種能力，也就是當時人稱的「市中山居」。

正如字面意思，在嘈雜而地狹人稠的城市中心建造的鄉村風屋舍。觀看那些描繪比利休略晚時期的堺當地景象的繪畫，就會發現興建二層樓的商家右邊的牆上設有木門狀的小出入口，這裡就是主人迎接客人的地方。木門的深處設有主屋與鄰地間細長的庭園，前端則設有草葺的小庵。

當然，這處小出入口就是後來的「躙口」，細長的庭園也就是「露地」，而小庵就是利休侘茶的茶室原型。

始於西行法師，吉田兼好與鴨長明等中世的文化隱者居住的山邊草庵傳統，後來引進堺，對於這些富裕的國際貿易商人而言，在人口過度稠密的市中心裡，能夠在相對極為自然的山居生活中品味茶湯是一大樂事，也能讓心情暫時放鬆。在「都市」中偏安於「鄙處」，可說是最奢侈的享受。

然而，利休的草庵風茶室不可能單單只有市中山居這個源頭。仔細觀察待庵，土壁中可見到細竹與細木交織的窗戶，將雨戶的一部分切割改成躙口的拉門，榻榻米的一隅切下並埋進火爐，再加上奇妙凹凸的天井，都是一般草庵絕對不會出現的奇特作法，除了市中山居，不得不說應該還有另一種建築流派影響了待庵才是。

Photo Credit: 遠流出版 完美的面之分割。

Photo Credit: 遠流出版 讓人想起屋簷的天花板。

到底是哪種建築呢？

就是「圍」。

當時戰場上的武將，不論是面臨戰事得靜下心來或者為了提高士氣，都需要喝茶，為此臨時搭建的茶室就稱為「圍」。這時，手邊有什麼材料就拿來圍出臨時的品茶空間。

在利休之前，有「殿中之茶」、「茶屋之茶」、「市中山居之茶」，然後是集大成的「圍之茶」。

千載難逢的機會

堺當地有不少市中山居，出身於堺的愛好茶道的年輕商人利休也常使用這空間，至於戰場上的「圍」，就算利休不是武家出身，應該也不陌生吧。即使他從未在戰場上使用過，在閒談之間聽人提起也會感興趣吧，說不定他也抱著什麼時候親手建造這種臨時茶室的念頭呢。

在待庵之前，利休腦海中已經有「市中山居」與「圍」這兩種茶室形式的意象。當然，多少也有對殿中之茶與茶屋之茶兩者的反彈之意。

然後，時間來到天正10（1582）年，利休60歲時，發生了本能寺之變，兩種茶室合而為一的機會來臨了。

以利休為首的堺地商人，擔任攻打毛利的山陽道遠征途中的秀吉軍兵站（軍需補給），主要的武器彈藥都是透過兵站補給，所以必須明確掌握戰況，當秀吉準備討伐光秀開始中國大返還時，消息立刻就傳到堺，而且也收到秀吉打算將本陣設在天王山山腳下的山崎西觀音寺（現今的三得利山崎蒸餾所）的通知。若是不知道本陣設在何處，武器等軍需物資就無法運送。

我推測，這時利休作出了其他堺地商人無法想像的行動。除了物資之外，利休還帶著木工與泥水匠搭乘自己的船，越過大阪灣，往淀川上游航行，在山崎的港口登陸，進入附近的西觀音寺，因為身為兵站物資管理者所以在寺境內到處遊走，發現無人使用的小阿彌陀堂，於是快速動手建起「圍」。這時離秀吉到達還有三日時間，將古老寺堂的一角豎起柱子，拆掉窗戶，運來雨戶與榻榻米，土壁只要塗上灰泥修改一部分，這樣的工程，三日夜的工時是可能完成的。

乘馬奔馳完成中國大返還的秀吉，一進到本陣西觀音寺，首先到利休的圍內喝茶，待身心回復後，下令出陣迎戰，擔任先鋒的是利休的茶道弟子高山右近，一舉擊潰在山崎町靠京都側的外圍地區擺陣的光秀軍，決定天下大勢的天王山之戰勝負立判。