挺《查理週刊》諷刺宗教領袖哈米尼，旅法伊朗人遊行呼籲關閉伊朗使館、驅逐大使

（中央社）法國《查理週刊》（Charlie Hebdo）之前刊登諷刺伊朗領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的漫畫引發伊朗不滿，掀起兩國外交糾紛。然而週刊獲國際與伊朗人民支持，旅法伊朗人8日舉行遊行，呼籲法國關閉伊朗使館、驅逐大使。

22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌藐視伊斯蘭教法而被道德警察逮捕後死亡。100天後，頭巾革命國內外持續延燒，事件在法國卻上升至外交層級。

老牌政治諷刺漫畫《查理週刊》之前支持伊朗革命運動而舉辦「＃穆拉滾開」（#MullahsGetOut）插圖競賽後，刊出一系列針對伊朗最高領袖哈米尼與伊斯蘭教士「穆拉」的諷刺畫，導致兩國外交關係再度緊張。

伊朗不僅召見法國大使提出抗議，也下令關閉法國伊朗研究所（IFRI）。

法國外交部對此強硬回覆：「和伊朗相反，法國有言論自由，由獨立司法架構之下的法官裁決，毫無疑問，這也是伊朗不太熟悉的」。

8日，法國駐德黑蘭大使館前聚集數十名哈米尼鐵桿支持者，燒毀法國國旗以示不滿。

相對於伊朗人在法國駐德黑蘭大使館前抗議，旅法伊朗人及伊朗裔法國人反而聚集抗議自家政府，高喊穆拉政權即將終結。

約1000名旅法伊朗移民8日也在「女性、生命、自由」聯盟的號召下，走上法國大城里昂街頭，以行動表達對伊朗人民的支持並對抗穆拉政權高壓箝制。

去年12月26日，38歲旅法伊朗籍歷史研究員莫拉迪（Mohamad Moradi）為喚起對伊朗議題的關注，在拍攝一支質問伊朗政權的短片後在里昂投河自盡，以身殉道，他說：「我寧願死去也不願見證伊朗人民的悲慘生活。」此事令旅法伊朗社群大感震驚與悲痛，更凝聚動員力量。

住里昂的法伊混血伊蓮（Irène）向法國新聞台（FranceInfo）表示：「情況很糟，但伊朗受苦已數十年，已經無路可退。我們嘗試在法國為他們發聲。」

許多參與者呼籲法國關閉伊朗駐法大使館，伊蓮說：「我們希望的是法國關閉穆拉的大使館，他們43年來綁架了伊朗人民。」

拉姆贊帕納（Samane Ramezanpanah）告訴《法新社》：「我們是來要求西方國家替人民發聲，並驅逐伊朗大使。」

另一位逃離伊朗的法籍女性則希望西方國家更有勇氣，「我票投（法國總統）馬克宏，我想問他：他在猶豫什麼？為何法國要說核協議優先？跟一個獨裁與殺人犯政權已經沒什麼好談的了」。

2015年，伊朗與聯合國安理會5個常任理事國及德國簽訂協議，以放寬國際制裁換取伊朗限制核武發展。

法國參議員古勒（Nathalie Goulet）本月7日提案，希望法國「立即中止」核協議。古勒認為，在政權交替前，須完全埋葬伊朗核協議，「不能放任人民只因抗爭就遭到殺害」。

法國《查理週刊》聲援伊朗人民的行動獲得國際普遍支持，包括歐洲各國的學者、記者與政治人物。

週刊推文下方是一面倒的好評，有許多伊朗人留言表示「感謝對我們革命的支持」、「非常感謝為我們發聲」、「感激你們展示哈米尼的真面目」、「作為伊朗女性，我感謝你們對抗議伊朗抗穆拉政權的支持」等。

伊朗政府7日處決兩名參與「艾米尼之死」示威的男子，法國外交部9日也在官網上譴責伊朗的司法裁決與處刑，並表示已多次連同歐盟夥伴，公開且直接地向伊朗當局表達立場，並將與歐盟針對伊朗侵害人權與國際義務進行制裁。

《費加洛報》（Le Figaro）副主筆以「穆拉，人民之敵」為標題，譴責激進伊斯蘭政權自1979年伊斯蘭革命推翻國王以來為人民帶來壓迫與痛苦；名字則來自伊朗政權以「上帝之敵」為名，隨意處決示威群眾。《費加洛報》譴責：「 穆拉的伊朗是自己人民的獵捕者，也是對世界的威脅。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀