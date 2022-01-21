穆斯林母親支持「變裝皇后」兒子畫面惹議，三星撤廣告引新加坡網友批評

日前新加坡的三星電子（Samsung）的一部商品廣告內容因涉及LGBTQ議題，畫面中出現扮演「變裝皇后」的兒子與馬來穆斯林母親相擁的畫面，令部分網民認為這是對伊斯蘭教不敬，認為三星試圖把LGBTQ群體的思想普遍化，推廣至保守的穆斯林群體。

編按：「LGBTQ」一詞指同性戀、雙性戀或跨性別族群，也可廣泛代表所有非異性戀者。 在詞語後方的字母「Q」代表酷兒（Queer），或對其性別認同感到疑惑的人（Questioning）。

三星推出「傾聽內心的聲音（Listen To Your Heart）」系列產品，而這則廣告是為推廣降噪音耳機（Galaxy Buds2）及智慧型手錶（Watch 4 Classic）。廣告找來4名參與者測試商品，讓參與者戴上耳機及手機來測量他們的心跳頻率。在他們不知情的情況下，劇組播放參與者們的親人為他們錄製的語音訊息，並觀察他們的反應。親人們說出內心話，智慧型手錶上就可以偵測出參與者心跳頻率的改變。

影片中其中一名身為「變裝皇后」的兒子維拉（Vyla Virus）對母親表達感謝，「不是所有人都像我一樣擁有一個體貼又包容的母親。當別人知道你有一個變裝皇后的兒子，你不介意他人用異樣的眼光看待或批評你……那天你來看我表演，你是全場唯一帶著頭巾的女人。」

以感動人心為出發點，卻成為一部分網民攻擊的把柄。三星19日在臉書正式宣佈將廣告撤下，「我們意識到近日拍攝的廣告短片無意冒犯一部分民眾，這點是我們做不好，我們也將廣告從各個平台撤下。我們認為，多元性及包容性有助於推動創新與成長，我們會在未來任何行銷活動上更加嚴謹且更全面顧及所有觀點。」

根據《BBC》報導，網民的留言寫道：「我們反對將同性戀與變性成為主流文化，這破壞了穆斯林社會的和諧」、「廣告令穆斯林社群感到很疑惑」等。穆斯林宗教司穆罕默德·祖海利（Muhammad Zuhaili）在臉書上發文，他們將嚴厲督促新加坡伊斯蘭宗教理事會（MUIS）採取堅定立場，並鼓勵穆斯林民眾「教育」及「糾正」LGBTQ群體，讓他們走回正確的道路上。

另一方面，支持LGBTQ群體組織在社群媒體上發文以表支持，IG帳號@pinkdotsg 留言表示，「看到母親對兒子的愛被審查是一件悲傷的事。」也有網友直接指出三星撤回廣告的舉動，完全違背他所強調的「多元性與包容性」。變裝皇后維拉隨後也在IG上發文宣告他與母親安然無恙，並感謝民眾對他的支持。

網路媒體《互動行銷（Marketing Interactive）》採訪新加坡第一企劃（Cheil Worldwide）營銷總監阿南德·瓦提亞（Anand Vathiyar），他解釋廣告的重點在於讓親人表達平時說不出口的話，只可惜大家把重點放在該名兒子的性別傾向與職業，忽略了母親無私的愛和支持。他繼續說，「不過令人感到慶幸的是，那些不被冒犯的人，尤其年輕的新加坡人會逐漸認為我們可以更好地傾聽彼此的意見，給予應有的關注、同理心與尊重。」

目前新加坡民間有許多支持LGBTQ組織，如The Healing Circle Singapore，Pink Dot Singapore，Dear Straight People，Wake Up Singapore，Mothership Singapore等。《獨立》報導指出，LGBTQ群體在新加坡依然不受到廣泛接受。民間團體積極向法院訴求刪除對LGBTQ不友善的《刑法》第377A條，但就算修改法律，想改變保守社會人民的思想仍需付出長時間的努力。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒