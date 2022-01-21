很多外國人愛問對方來自哪裡，卻沒什麼意思

在二十年前的聊天室世代，時常第一句對白不是「hi」，而是「asl」。

「asl」是age、sex和location，就是問對方的年紀、性別和身在何方。當聽到對方是二八年華女生，來自歐洲，很多男生都急不及待談下去，甚至立刻傳幾張自己的照片，邀約對方；但當聽到對方是來自亞洲的男生，很多人就馬上離場，剩下另一方望著空白的聊天室。現今與陌生人即興聊天的Omegle，聽說亞洲男也不太受歡迎。一些連登網民說，當他們說是來自香港的男性，對方馬上離開。很多時對方第一句就問「from where?」，然而來自這個曾經東西薈萃的大都會，在很多人眼中也沒有吸引力。

在歐洲大國，基於政治正確，不少人遇見外國面孔，都不會劈頭就問對方來自哪裡。然而在社交場合，特別是多外國人的，很多人第一句都會問對方來自哪裡。很多人對亞洲不熟悉，當你說來自Hong Kong或是Bangkok，對方多會說「Oh, it's so cool!」，然後繼續說別的。這不是代表香港很「正」，只是對方想不到任何與這裡有關的事，所以隨便答一句而已，不要以為他們覺得維多利亞港和太平山很cool。偶爾遇到一個曾經去過你家鄉旅遊的，或是講得出一兩個名勝的，對外國人來說，已像遇到故知。世上二百多國，數之不盡的城市，憑甚麼期望對方認識自己的家鄉？

在外國住久了，有時遇上問自己哪裡來的人，也懶得跟他們講，就答現居的城市好了。因為答上亞洲的家鄉，對方很多時問些無知的問題，又會問你家人在哪、多久回去一次。假若答來自柏林或慕尼黑，對方就當你是哪裡的人，不會問太多。就算德文講得不好，德國人都會當你是在你講的城市生活，不像在東亞社會，只有黃種人才可稱自己來自哪裡，否則別人多會問你是哪裡來。

在聊天室以至面對面的交際，其實沒必要問對方from where，也不須很快就跟對方說你家鄉在哪。從對方的口音、衣著、身體語言和談吐判斷，猜猜他是甚麼地方的人，不是更有趣味嗎？看見東方面孔，交談幾句聽到東歐口音，然而又表露英式的禮儀，原來他是捷克長大的韓國人，16歲時一家移英。他沒有看過韓劇，最喜歡的是布拉格的黑光劇。反而是站他身旁的白人，在日本長大，對東亞流行歌瞭如指掌。

這種反差，在全球化的社會很常見。認識新朋友，保留一點神秘感，也為自己製造一絲詭秘，不須一見面就一五一十的道出過去。後來你們會感嘆，原來大家談得來，不是因為對方來自哪裡，而是你們性格契合，對世界有同樣的好奇。

認識朋友，「asl」一點都不重要，因為一樣的「asl」，也可有萬千的色相和性情。我們碰上，然後成為好友，不因為你的「asl」，只因為你的本身。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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