【共讀亞太文化】了解東南亞，先從關懷腳下的土地開始

作者：杜晉軒（馬來西亞作家、媒體人）

感謝台亞基金會的邀請，讓我談談自身了解東南亞的經驗，以及推薦相關的書籍。這題目相當宏大，而我也只能粗略地分享自己的淺見。

為什麼要了解東南亞？

我先從自己的經歷切入好了，我2010年從馬來西亞來台留學，僑居台灣至今已長達12年，而新南向政策則是從2016年開始。就我的觀察而言，其實在2016年之前的一兩年，由於台灣與東南亞的往來日趨密切，新住民、新二代（當時還沒這些名詞概念）已是台灣社會難以忽視的族群。東南亞議題也同樣地在民間發酵，新南向政策反倒是臨門一腳，促使台灣社會更進一步關注東南亞。

2016年正是我來台第6年，在台灣的旅程正好走了一半，以這一年作為分水嶺的話，最明顯的感受是，當新南向政策推行後，台灣社會出現了一股聲音，有點自我批評似地告訴自己：「不好意思，我們太不了解東南亞了。」

說實在的，雖然我是東南亞人，但難道生活在大馬的人民，對於周邊東協鄰國的了解也很多嗎？其實倒未必，也許很多大馬華人對泰國、印尼人的刻板印象、歧視更根深蒂固。

在我所受的教育裡，沒有人告訴過我：「大馬人一定要了解台灣」，所以我也不會要求台灣朋友：「台灣人就一定要了解東南亞」。

那麼，了解東南亞難道就不重要了嗎？當然重要，但要有正確的心態，我覺得正確的方式是，如果你連自己腳下的土地都不關懷，怎麼會有心去了解其他國家？

從社會運動重新認識馬來西亞與台灣

我在台灣的大學與研究所學習時間是2010至2016年，期間正好是大馬在野勢力的崛起、社會運動風起雲湧的年代。雖然我離開了養育我18年的祖國，但我仍在台灣關心它。譬如「乾淨與公平選舉聯盟」在2007至2016年間舉行了五次的大型遊行，許多在台的大馬僑民也在自由廣場集會，共同響應祖國的社會運動；2013年全國大選，許多旅居海外的大馬人也積極返鄉投票，我也正是其中一員。

我對母國民主、人權進程的追求，連帶使我關心台灣。我也有幸在就學期間，碰上台灣反媒體壟斷運動、太陽花學運。然而，我在2015年意識到，自己對台灣的認識還是不夠。

2015年9月，我參觀綠島的國家人權博物館時，才得知戒嚴時期，曾有三位大馬僑生學長身陷白色恐怖冤獄，這讓我非常震驚，因為台灣「僑教」告訴我們的，是充滿黨國敘述的「華僑是革命之母」，我們完全不知道過去台灣與東南亞之間有這麼一段人權黑歷史。

這股震驚，促使我去了解台灣這片土地的歷史，讓我不再以為「二二八」就只是個連假，最終讓我得以完成了《血統的原罪：被遺忘的東南亞白色恐怖受難者》這本拙作，不僅僅是紀錄受難者們的故事，更是彌補自己對台灣歷史無知的補償。

杜晉軒著，《血統的原罪：被遺忘的白色恐怖東南亞受難者》。／Photo Credit：臺灣商務印書館

除了推薦《血統的原罪》，我也要推薦鍾淑敏老師的《日治時期在南洋的臺灣人》。這本書雖厚重，但作為一本學術著作並不難讀，當中的故事也相當有趣，台灣是一個匯聚各地移民的國家，鍾淑敏老師因為關注台灣人的移動和離散，進而關注在南洋，也就是東南亞這塊區域裡發生過的台灣人故事。

鍾淑敏著，《日治時期在南洋的臺灣人》。／Photo Credit：中央研究院臺灣史研究所

從關懷腳下土地做起，才能更好地認識東南亞

簡而言之，要如何認識東南亞這問題，我相信在這時代不用我多說，網路上搜尋資料、買書等途徑唾手可得，最重要的依然是建立自己對腳下土地的關懷，這種基於普世價值的關懷，自然會帶你延伸到關注周邊國家發生了什麼事。例如，若你是捍衛新聞自由的人，那你最終可能會關心柬埔寨、菲律賓、緬甸等東南亞國家新聞自由倒退的事情。

如上所述，雖然我的工作也是東南亞新聞編輯，但我從小到大在馬來西亞的生活經歷，卻不曾讓我對其他東南亞國家有更多認識，反而是到了台灣之後，基於對民主、人權、言論自由的價值觀的確立，才使我有動力進一步了解這些鄰國正發生的事。

東南亞元素早已在台灣生根，如果我們以同心圓的視角，先發掘台灣自身的故事，也許就能找到自身與東南亞的連結；另一方面，無論是關心東南亞，或是中美大國政治，都必須先有自身的觀點與立場，唯有先建立起自己的價值觀，那才懂得到底想從東南亞得到什麼，或是能給予東南亞什麼。

本文章內容由「臺灣亞洲交流基金會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。