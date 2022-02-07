《上班何須太委屈，轉職身價再晉級》：「正在成長卻沒那麼引人注目」的新創企業才是最好的

文：村上臣

有些人適合大企業，有些人適合新創公司

有些人容易在大企業發揮綜效，有些人則容易在新創公司發揮。

喜歡在既定的職責中好好工作的人，就可以說是適合大企業。相形之下，想要超越職責範圍挑戰新工作的人則適合新創公司。

假如後者去了大企業，就會覺得拘束。這也是因為若在大企業中做出超越職責的行動，別人多半會認為「這是在搶走別人的工作」，反而不會獲得好評。

新創公司內部的職務流動性高，兼任人手不足的職務和現有職務的機會也很多。兼任的過程當中，新職務變成本業的情況也不罕見。另外，還有機會自己創造職務。

其實我周圍也有明顯的例子，新創公司的人，有的大幅改變工作內容，有的則在公司內做過新職務後，再轉職到其他業界。這對想要換個業界或職務的人是有利的環境，是大企業沒有的優點之一。

附帶一提，在美國等地經營過新創公司而失敗的人，會在就業市場上獲得很高的評價。雖然這是因為尊重創業經驗的文化，但同時也是認為「失敗經驗」是寶貴的標籤。

原本新事業就有九成以上會失敗。換句話說，失敗是理所當然。而經歷過一次強烈失敗的人，在同樣的局面下失敗的風險就會微乎其微。能夠有條不紊地說出「為什麼過去的自己會失敗，下一次要怎樣才可以成功」的人，很可能會為公司帶來價值。

在日本，容許失敗的文化還沒有深入人心，但以新創公司為中心的失敗經驗逐漸獲得重視，這也是事實。創業過的人以新創公司為目標也是一個方法。

從四個觀點洞悉優良的新創企業

要洞悉成長的新創企業有幾個重點。

第一個重點是拿正在成長的市場試水溫。最近經常聽到「○○Tech」這個詞。Tech是Technology（科技）的簡稱，意思是某些領域和技術的結合。

比如與Finance（金融）結合後的「FinTech」（金融科技），相信各位就聽過這一類的詞。

許多成長中的新創企業意圖在市場規模夠大的行業，藉由與科技結合抓住機會。

市場規模大又具有成長潛力的典型事業是EC（Electronic Commerce，電子商務），就是運用網路的零售業。根據日本經濟產業省2020年7月公布的「令和元年建構内外經濟成長策略相關國際經濟調査事業報告書」（關於電子商務的市場調查），2019年日本國內EC的市場規模為10兆515億日圓，是去年的108.9％。與五年前相比擴大約1.5倍。

然而，表示EC占整個零售市場比例的「EC轉換率」，在2019年為6.76％。雖然確實年年成長，但整個零售市場的規模高達140兆日圓，EC還只有7％。

今後要是EC轉換率擴大為20％、30％，單憑這些就等於分食了幾十兆日圓的巨大市場。換句話說，企業在這種成長中的市場試水溫就會有前景。

因此，遇到挑戰○○ Tech的新創企業，就要調查原本業界的市場規模。市場規模的大小會是一個評估的標準。

第二個重點是把創投公司當作判斷新創企業的要素。就如一二九頁提過的一樣，創投公司是新創企業的後盾。

基本上有新潮的新創企業，就會有新潮的創投公司出資。以日本來說，就有GLOBIS、集富（JAFCO）、Incubate Fund 或YJ capital這些以往實際培養各大公司成長的創投公司。假如這些創投公司投資某公司，就可以單憑這一點判斷該公司的商業模式沒問題。

接著還要考量的第三個重點是產品。總而言之，就是要記得親自試用企業提供的產品或服務。

或許有的服務像線上診療一樣，沒辦法光靠感興趣就使用，不過驗證自己對公司、產品或服務的共鳴程度，對於在新創企業工作上意義非凡。

比如在Mercari工作的人，就會使用Mercari並對服務有共鳴。尤其是在創業初期進入公司的人當中，就有很多人相信「Mercari比Yahoo!拍賣方便，總有一天應該能贏過Yahoo!拍賣」。

假如親自試用企業的產品後能夠引發共鳴或感動，進入公司之後的動力也應該會持續下去。

新創企業的業界當中會使用「產品市場媒合度」（Product-Market Fit，PMF）這個詞。顧名思義，就是產品適合市場的狀態。

總而言之，只要自己覺得這項產品好用，周圍也有同樣感覺的人，就可以推測這項產品能夠獲得市場接受，成長的可能性高。

而第四個重點則是能否與經營者、願景和使命共鳴。尤其是最近的新創企業會建立非常堅定的願景和使命，也會賣力宣傳，所以也必須注意經營者本人是否認真宣傳他們的願景和使命。

願景和使命一定會刊登在公司網站上，當然也會透過各種媒體宣傳。除此之外應該也會藉由LinkedIn、Twitter、note 或其他社群網站發布訊息。接觸這類資訊，事先確定是否能夠共鳴，才是理想的做法。

要小心只有經營者顯眼的新創企業

最好也在可以求證的範圍內查核由經營者以外的各個員工發出的訊息。

訊息有沒有傳達出員工開心工作的樣子是一大重點。也可以藉由面試的機會，詢問面試官關於願景和使命的問題。

成長中的新創企業，不管詢問哪個員工，願景或使命都已深入人心。因此，經營者和員工不會對內容產生齟齬。

反過來說，要是詢問現場員工願景和使命時，他們的回答含糊不清就要小心了。這種情況下，經營者有可能是獨斷獨行的人，以自命不凡的心態經營公司。

雖然基本上新創企業經營者的存在感會很大，不過還是團隊經營的公司比較值得期待。經營者一個人能做的事情有限。

只有經營者顯眼的新創企業往往會在中途失去生機。反倒是成長中的新創企業，經營者瞭解自己的極限，任用比自己優秀的人才，擔任CFO（Chief Financial Officer，財務長）或COO（Chief Operating Officer，營運長）的要職。另外，提早設置CHRO（Chief Human Resources Officer，人資長）之類的職位，致力於任用或人事的公司，也多半也會穩健成長。