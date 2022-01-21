香港新聞教育工作者困境：「教導下一代記者技能與知識時，同時鼓勵他們做自己」

文：李宗憲、William Yang

（德國之聲）香港傳媒業受重擊，多名記者因此失業或轉職。站在新聞傳播教育最前線的教授或老師，也面臨到教學內容與實務愈趨分離的挑戰。《德國之聲》接觸了10位現職新聞科系老師，但他們都婉拒受訪，理由包括「眾多難以言明原因」或「不願多談」。趙少延（化名）和戴俊宏（化名）成為少數願意說明看法的前線老師。

曾在香港媒體任職近20年、現在在香港某大學傳媒學院兼課的講師趙少延感嘆，現今的新聞教育與他當學生時，有極大的不同。他表示，學校未要求老師禁止教哪些內容，「但很多老師心裡有紅線，知道哪些可以講，但不敢講得那麼明白」。

趙少延還透露，因疫情期間很多課程都是線上教學，有些老師會擔心上課內容會被學生錄影，因此很多議題都不敢說。不過，相較於其他老師，趙少延算是幸運，因為教授的科目為「攝影與新聞」，在教學上比較重視攝影技術，較少會談及敏感議題。

他指出，唯一會牽涉到敏感議題的是學生作業（影像故事，Photo Essay），他向《德國之聲》表示，雖然不會禁止學生不能做哪些作業或自我審查，但會特別給予「提醒」，並舉例：「像是會有人想探討選舉公平與否的題目，如查冊投票名單或虛報地址，就必須要小心可能會觸法」。

而這些可能觸法的「提醒」，在過去香港新聞教育中並不存在，趙少延回憶，90年代新聞行業最發達的時候，很多可以做，調查報導或記者可以直接問問題等等，根本不需要這些「提醒」。

Photo Credit: AP/ 達志影像 前香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，因車輛查冊被捕，法庭裁定她「虛假陳述」罪成。

曾在香港任教的英國倫敦大學新聞專業高級講師Yuen Chan也認為，新聞教育正在改變。她指出，傳統的新聞價值，像是準確、公正、核實和新聞道德等課程不會改變，但新聞教育的確面臨越來越多的壓力，這樣的壓力迫使香港變得更像中國大陸。

她通過郵件向《德國之聲》表示，香港的記者要監督政府變得更難了，最大的挑戰是「如何在不觸犯法律的情況下，堅持新聞工作的原則，同時也一直處於不瞭解紅線在哪的狀態」。

新聞報導底線在哪？

重視理論與實作結合的新聞教育也面臨「紅線在哪」的挑戰。在香港另一間大學教授「新聞編輯與管理」的副教授戴俊宏指出，有些老師較為謹慎或擔憂，可能在教學內容上有很大的調整，像「以前在報導上使用的實例，可能會觸犯國安法的底線，現在就要用其他的例子來說明」。

他舉例：「一些新聞用語，可能就要修改，像是以前稱『台灣總統蔡英文』，現在這種說法可能違反《國安法》被認為有分裂國家的風險，因此改說『台灣領導人蔡英文』。」另外，和趙少延講師遇到的狀況相同，也會擔心在學生實務作業上的採訪對像是否違反《國安法》，有些老師甚至會勸學生改個題目或是更換採訪對象。

在中國大陸出生，深諳中港差異的戴俊宏向《德國之聲》透露，這兩年，他也調整少部分的教學內容，像是過去在講解新聞理論時，「香港本地媒體的角度和立場百花齊放，現在少了某方面的角度，就只能用國際媒體來代替。」

另一個改變，是課堂前的新增的「提醒」，戴俊宏說，這兩年在學期初，他會向學生強調，這是個大家可以暢所欲言、各抒已見的自由空間，希望學生珍惜這樣的環境，任何人不應該製造恐怖的氛圍，導致大家不敢在課堂上討論。

Photo Credit: Kim Kyung-Hoon / Reuters / 達志影像

學界業界全面受壓

然而，再怎麼強調「暢所欲言」，香港新聞教育課堂上能討論的議題比過去減少。香港中文大學前新聞與傳播學院前助理教授徐洛文認為，在新聞教育中，教導技能與知識，如採訪寫作等，不會有很大變化，最大的變化是新聞教育工作者要教給下一代學生的價值觀。

他向《德國之聲》說：「很多時候，我認為價值觀這是新聞教育最重要的部分，而教這些東西越來越難的原因是，政府想要的方向和與之相一致的價值觀，正與新聞教育要教給學生的東西完全對立。」

此外，如何在鼓勵學生當記者的同時，又能確保他們安全，這是另個難題。徐洛文道出了許多老師的疑問，他們的困境是「在教導下一代記者所有的技能與知識時，同時鼓勵他們做自己。」

他進一步指出，在香港的新聞教育，媒體法（Media law）相關課程將更顯重要，他認為未來應該教導學生如何保護自己，以及如何更加地保護消息來源。

而隨著媒體一間間關閉，對傳媒相關科系的學生而言，實習也變得更難了。

Photo Credit: AP/ 達志影像

Yuen Chan指出，對於一些新聞課程來說，實習是畢業要求，而新聞機構的實習名額逐漸減少，學生當然會受到影響。她指出，香港《蘋果日報》關閉時，《立場》和《眾新聞》就多收了實習生，但如今這三間傳媒機構都已關閉。

戴俊宏也向《德國之聲》表示，過去，香港媒體生態不同的光譜選擇很多，可以滿足同學的需求，現在仍在運營的媒體，同質化、自我審查情況明顯，經營也不太好，因此實習上少了很多選擇。 「有的老師還要去說服學生去某些媒體機構去實習」。新聞科系兼課講師透露，現在大部分的學生可能選擇去廣告公司、電台或製作公司實習。

香港傳媒教育的未來

兩年前，香港各大學的新聞相當熱門，港媒統計，除香港中文大學外，各校新聞系報讀人數上升，且除了招收香港學生，也有不少來自中國大陸及台灣的學生。在香港傳媒業受到打擊後，是否影響新聞相關科系招生率，《德國之聲》聯繫多所大學，但未能取得相關數據。