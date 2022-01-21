2022/01/21,
政治

歐洲議會譴責香港自由惡化，中方：香港大好局面不容破壞

歐洲議會譴責香港自由惡化，中方：香港大好局面不容破壞
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

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歐洲議會大比數通過強烈譴責香港人權及自由惡化的決議。中國駐歐盟使團發言人回應，堅決反對歐洲議會決議，批評歐洲議會混淆是非。

歐洲議會周四（20日）大比數通過強烈譴責香港人權及自由惡化的決議，又要求歐盟制裁相關中港官員，以及外交和政治抵制2022年北京冬奧。中國駐歐盟使團發言人回應，堅決反對歐洲議會決議，批評歐洲議會混淆是非，歐洲議會一些政客一再以自由、人權為名就香港事務指手劃腳，為反中亂港分子撐腰打氣。

（中央社）歐洲議會在當地時間周四（20日）通過香港基本自由遭受侵害相關決議，強烈譴責香港人權及言論自由的惡化，呼籲制裁相關官員，及敦促歐盟抵制即將舉行的北京2022年冬季奧運會。

歐洲議會周四公布香港基本自由遭受侵害決議案表決結果，以585票贊成、46票反對和41票棄權通過。

議會強烈譴責香港人權的惡化，包括集會和新聞自由遭到限制，議員們呼籲香港政府釋放所有政治犯，並撤銷對近年來被捕的所有和平抗議者的指控，此外，議案指中國政府正試圖將其威權制度對內對外合法化，敦促中國當局廢除《國家安全法》。

此外，歐洲議會議員除敦促歐洲聯盟對鎮壓香港人權的官員實施制裁，並要求在外交和政治上抵制北京2022年冬奧會。

表決前，多位歐洲議會議員發言表示要支持香港，斯洛伐克籍的歐洲議會議員Miriam Lexmann表示，香港一系列令人擔憂的情勢，表明中共正在扼殺熱愛自由的人民的生命和靈魂，歐洲議會這項決議表明了與香港人民站在一起的跨黨派強烈共識。

她呼籲歐洲聯盟對那些鎮壓人權者實施制裁，並審視歐盟—香港海關事務協定，支持聯合國難民署對人權狀況惡化問題召開特別會議，並重申必須將香港人權狀況及中國對《中英聯合聲明》的承諾列入批准歐中投資協定的考量。並且敦促歐盟領導人拒絕出席北京冬奧會，及聲援遭中國經濟脅迫的立陶宛，藉此展現保護歐盟單一市場。

歐洲議會對中關係代表團團長Reinhard Bütikofer表示，香港目前超過150名民主人士及記者有牢獄之災，歐盟必須對中國所為採取行動，從中國經濟脅迫立陶宛的案例中，已證明中國願意打破一切國際規則來追求其霸權的帝國目標。

立陶宛籍的歐洲議員Petras Auštrevičius則指出，中國共產黨的強大統治導致對反對者的政治迫害日益嚴重，民主結構系統性地癱瘓。歐盟必須立即採取堅定的行動，阻止中國對立陶宛和國際公司的持續脅迫政策。

而歐盟執行委員Stella Kyriakides發言時強調，2021年香港局勢正在惡化，《國家安全法》被用來扼殺政治多元化以及人權和基本自由。她指中國聲稱香港發生的事情是內部事務，歐盟對此表達不同意，因歐盟與香港有很密切關係。

Stella Kyriakides表示，當前在香港發生的事情顯示中國違反其國際承諾，《中英聯合聲明》聲明維持「一國兩制」。她最後重申歐盟將繼續支持香港人民，但並未說明會採取什麼措施。

中方：歐洲議會對外搞「民主輸出」

對於歐洲議會通過決議，批評香港人權惡化，中國官方回應指出「香港海晏河清的大好局面不容干擾破壞」。

中國外交部駐港特派員公署發言人今天（21日）批評歐洲議會通過的涉港決議，聲稱對方「睜著眼睛說瞎話，攻擊抹黑香港民主自由遭到破壞」。

發言人表示，在實施香港國安法、完善特區選舉制度及落實「愛國者治港」原則後，香港局勢出現了由亂轉治、由治及興的重大轉折，民主發展重回正軌，「特區良政善治、海晏河清的大好局面已經形成」。

發言人批評歐洲議會對外搞「民主輸出」，「甘當製造地區禍亂、荼毒無辜的幫兇」。

發言人表示，「中國人民不信邪也不怕邪。一些無良政客一再搬出制裁、抵制冬奧等卑鄙伎倆，搞政治霸凌，恰恰暴露其自大狂妄、歇斯底里……」

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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