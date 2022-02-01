【紀實漫畫】鐘聖雄Ｘ曾耀慶對談〈異鄉人〉（上）：作為報導者和創作者時，如何「不只是旁觀」？

主講人：鐘聖雄Ｘ曾耀慶｜主持人：黃珮珊｜講座日期：2019年8月24日｜逐字稿：鄧逸婷

《熱帶季風Vol.3》作品〈異鄉人〉的腳本作者鐘聖雄和漫畫作者曾耀慶，以及編輯黃珮珊（上述三位，以下分別簡稱為鐘、曾，以及社）一同在台南的午營咖啡店分享了這個紀實創作背後的種種思考，談談作為報導者和創作者時，如何「不只是旁觀」，特別當你的對象是低層的、是痛苦的。

由於台北場因意外取消，阿雄又特別忙碌，我們特別將這場令大家獲益良多的精彩講座打成逐字稿，希望讓更多人受惠。特別謝謝午營的大力支持，也謝謝協助逐字稿的小天使鄧逸婷小姐。

關於異鄉人的起點

要從漫畫家的風格去決定說要怎麼幫他找到一個故事，這是很困難的。因為對我來說故事才是核心，所以我比較能從腳本出發。

社：大家好，我是下面沒有人的總編輯，也是慢工出版社的社長，今天是腳本作者，同時也是優秀的記者鐘聖雄，還有新銳漫畫家曾耀慶的對談。

這個作品的起源是我看到阿雄他前一個工作的作品，一個移工的互動式報導。我本人非常喜歡這系列報導，自從我做紀實漫畫來一直希望可以找到腳本作者和漫畫家來合作，但這件事一直到熱帶季風第三集才真的有成功。總而言之我看完報導後，就問阿雄是否可以把這個稿做為腳本給漫畫家，而他也答應了。

其實一開始我想要的是黃文團的故事。這是一個山老鼠的報導，他被警察抓到了，雖然被銬住了還是想要逃，他帶著手銬逃走的時候被槍打中，死在山裡面。我當時比較被這篇吸引，因為我覺得他有很多細節是我們沒有辦法看到的，所以我那時候想如果轉換成漫畫，會有一定的力量，因為有很多畫面是沒辦法用攝影來呈現的。不過那時候我也沒有特別指定要哪一篇報導。

鐘：用那個故事可能要50頁。

社：可以啊，那我們另外做一本。

社：總而言之，我一直對東南亞移工的議題都蠻關心的，這幾篇報導都有寫到我深處。潘文善這篇，我本來覺得是比較平靜的一篇。

鐘：你到底是先決定找我，還是......

社：我先決定找你。

鐘：你是做漫畫的，怎麼會先找我。你知道嗎，他姊姊也是記者，《鏡傳媒》人物組的，前幾年有個越南人被警察開槍打死了，那篇就是他姊姊寫的，阮國非的案子。

社：真的好巧喔。

鐘：你怎麼不叫他畫這個。

社：我就不知道阿！

鐘：這是在搞甚麼啊。

社：其實我跟耀慶沒有很熟，但我想跟他合作很久了。可以跟大家講一下，不知道大家有沒有看過耀慶其它作品，他其實完全沒有畫過紀實的故事。在這篇出來之前，大家可能會覺得我們是完全不同的路線，但我其實是看畫風啦。所以後來決定要跟阿雄合作的時候，我就覺得耀慶的風格是對的，就是那個陰暗恐怖悲傷的感覺。就是直覺啦，覺得他可以抓到裡面的情感。

所以是先決定是你，才有他。要從漫畫家的風格去決定說要怎麼幫他找到一個故事，這是很困難的。因為對我來說故事才是核心，所以我比較能從腳本出發。

鐘：你不會想說從漫畫家的畫風和風格，來想一下誰適合當故事嗎？這樣反向搭是可以的嗎？

社：我沒有想過這件事耶，可能是我平常看報導多過看漫畫，所以我比較會從故事和議題出發。

鐘：我反而是看漫畫多過看報導。

社：哈哈，那我們要不要換一下工作。

鐘：像我其實很討厭攝影師，你知道一群攝影師聚在一起超無聊的，他們就是在講攝影，都不講別的。我就覺得好無聊，就覺得應該要看些別的吧。

社：如果我跟一群漫畫家在一起，然後都在講漫畫，那我應該會瘋掉。

鐘：（問曾耀慶）那你有漫畫家朋友……你有朋友嗎？

曾：我朋友不多耶。其實我漫畫也不是看那麼多。

鐘：附帶一提，我跟他真的超不熟，我們剛一路坐高鐵和計程車都不講話，我們就是把機會留在這裡，怕講完。後來，就是珮珊找你要跟我搭的時候，你有問過你姊嗎。

曾：其實我跟她也不熟。

鐘：那你知道你姊寫過阮國非的報導吧。

曾：其實我不知道那是她寫的。

鐘：......喔......好。所以當你知道要畫這個故事的時候，你有沒有想說要調查一下這些之前是在幹嘛。因為我只知道你很焦慮，但我不知道這個焦慮的過程是在幹嘛。

報導者與漫畫家的無聲交手

我只能依靠二手的資料，所以我不確定我做出的各種推測或選擇，是不是最適切的。我的焦慮主要是從這裡來的。

曾：其實我本來，也不知道是怎麼來的印象。我本來以為我要畫的是阮國非的故事。

鐘：可見你姊有在你的心裡面嘛。

曾：也許啦，說真的，一開始真以為要做那個，不管怎麼樣，對我來說就是第一次用自己的創作去講別人真實的故事。差別就是在，我說的焦慮就是在他不是我的故事，那我確定我畫的東西跟真實有沒有很大的出入。甚至我不是像你一樣跟他們有互動、到場貼身的觀察。所以你的觀察會比我有更高的準確性，你有所本去依據。可是我只能依靠二手的資料，所以我不確定我做出的各種推測或選擇，是不是最適切的。我的焦慮主要是從這裡來的。

鐘：那你怎麼不問我？

曾：喔，因為那個時候對跟人社交的焦慮也很大。所以其實就是，另外轉過來就是，怎麼從你的報導跟你的訪談，如何去從側面了解。

鐘：他很變態，他寧願花時間去看別人採訪我的文章。也不打電話問我一下「喂，有沒有遇到甚麼甚麼」他都不問我。整個過程就是珮珊叫我寫一個腳本，我就轉給她。珮珊，妳有改過嗎？

社：沒有，我直接轉給他，然後他好了後就轉給你。

鐘：在整個作品完整之前，我沒有跟他接觸過，連聊都沒有聊過。他就只看我本來的報導和我寫的腳本，就把作品生出來了。就自己在那裏很焦慮，然後又不想理我。自己去找我以前紀錄片拍我的阿，還有我寫的東西。這樣很奇怪。