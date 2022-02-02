【紀實漫畫】鐘聖雄Ｘ曾耀慶對談〈異鄉人〉（中）：完成作品之後，如何回應這些利益產生的焦慮？

主講人：鐘聖雄Ｘ曾耀慶｜主持人：黃珮珊｜講座日期：2019年8月24日｜逐字稿：鄧逸婷

《熱帶季風Vol.3》作品〈〈異鄉人〉〉的腳本作者鐘聖雄和漫畫作者曾耀慶，以及編輯黃珮珊（上述三位，以下分別簡稱為鐘、曾，以及社）一同在台南的午營咖啡店分享了這個紀實創作背後的種種思考，談談作為報導者和創作者時，如何「不只是旁觀」，特別當你的對象是低層的、是痛苦的。

在完成了一份紀實作品之後

曾：就是剛才講的從作品得到利益這件事情。例如說我畫了〈異鄉人〉。就像剛才珮珊講的，我從以前就是個很自我關注的作者，然後我的故事講的是現實，但是我都會採取一個虛構的手法去做。因為我覺得必須要保持這樣的距離，我才會能夠維持我精神上的安全。可是因為我是自我關注的，所以我不會像阿雄一樣，一直停下來，或者說一直回到那些他做過的題目身邊，到他們的身上不斷的關注，因為對我來說，是太過直接而且太過分裂了。

那我就會覺得說，如果我做了〈異鄉人〉這個作品給我帶來一些利益，那我要怎麼去回應這些利益產生的焦慮。阿雄他就會持續的去關注，像他現在還有跟他們再聯絡，可是像我的話，我就會想說我要怎麼去回應這個焦慮。

鐘： （笑）你可以把漫畫寄給他。

社：對啊，漫畫已經翻好了

曾：啊，已經翻好了，啊，那，那就好。

鐘：我稍為回應一下。啊你講完了嗎，沒有吧。

曾：沒有，你先講你先講。

鐘：我覺得文字記者受到這件事情的批評比較少。但是也有很多人是以比方說以獵奇式的寫法來寫一個驚悚的故事，寫完就不管。比方說性產業啊，那些受害人的故事。然後最直接會受到這種批評的就是攝影的人，攝影的人常被講說你是去打獵，而且你窺看的......喔，扣到今天的主題了，就是窺看了別人的不幸之後，他們拿去販售別人的不幸，然後最後你成為很好很有名的攝影師。這個在國際通訊社的記者常常有這個問題，你會看到國際通訊社對第三世界的國家，他們去獵取到非常經典的影像通常是災難式的。

我舉一個最芭樂的例子，就是有一個小孩快要餓死了，有一個禿鷹這種景象。這是一個經典的例子，這張照片本身很有名，後來大家都在罵說，記者你怎麼忙著拍照，沒有去幫那個小朋友，那個小孩子就不會死掉啊，叭啦叭啦。就在用道德批評他，說你只是去打獵，你只顧及自己。但其實那個記者後來幫了那個小孩子，他把他送到救護站。後來他受不了大家對他的誤解跟批評，覺得他去獵取別人的不幸，那個記者，我記得是自殺了。他承受不起，天啊，他還沒有遇到當代鄉民他就已經受不了了。對，因為他覺得別人會批評他只是去奪取別人的東西，獵取來成就自己的功名。

這種批評和辯論在，特別在紀實攝影和記者的圈子裡是淵源很久的，也會一直在存在。從我開始工作，尤其是我一直在抗爭的場域或者是災難的場域裡，我們要常常面對自己這個問題。然後，有一個比較典型的例子是，比方說我拍南風的時候，那時候有個阿嬤，她身上有個刀疤，開刀的刀疤，我就跟阿嬤說妳把衣服脫掉給我拍好不好。很自然的說出這個話。或者是我會去找，像是阿嬤他先生過世了，癌症過世了，我就說「啊是喔，那有遺照嗎」，『有啊』，我就說「那你可不可以拿那個遺照給我拍」。

後來很多新聞界的前輩，他們看到我拍這些東西的時候，他們都會覺得很困惑。可能比較不在這個圈子裡的人會說「你怎麼敢開口要求這些事情」，因為光是開口就覺得很殘忍，或者是有些前輩會說「天啊，你有辦法要求他們做這些事情，一定是過了很長時間的感情的培養，他們足夠信任你」。對吧，聽起來也合理。那我就說「沒有，我第一次見到他，然後聊了半小時，我就叫他做這件事」。像阿嬤也是她要給我看傷口，本來就是在客廳要把衣服撩起來，我就覺得這樣不好看，就跟阿嬤說我們上樓妳把衣服脫掉給我拍，阿嬤就給我拍。

你要怎麼開口去消費別人的影響和悲劇苦難，你要想清楚的是，你有沒有辦法對這件事負責。

我突然講這個，我相信大家不會懂也很難懂，所以我必須要再講另一個很久很久以前發生的故事，就是我在2010年左右，那個時候是莫拉克風災，2009年風災。那一年時間我在莫拉克新聞網做記者，我跑到全台灣各地的災區去。除了寫災區需要甚麼資源外，如果他們想要做一些事情，我也會給他們一點建議。做這個做到快離職，因為莫拉克風災一年，我覺得也夠了。想離開的時候，但是這時卻擴大做一些東西。

有一次是蘇花公路有崩塌，我記得當時有中國觀光客直接被落石打到掉到海裡去，那個新聞鬧很大，因為中國人死了兩車。在這個的前幾天，也是下大雨，蘇澳的某個地方崩塌了，然後有很多民宅的人被泥石流壓死，我先去跑那個新聞。

我就一直等在挖掘的現場，外圍有很多心急的民眾，我就跑去跟民眾聊天，有一戶人家就在跟我聊說，他的女兒因為還小，一歲兩歲，所以就先放給阿公阿嬤照顧，他們跟我講這件事情，跟我講他們全家的故事，叭啦叭啦的講了很久。後來我就想OK，這是很好的受訪者，我可以寫他們的故事。

然後當天晚上八點十點，他們家的人終於被挖出來了，救護隊就從山上提著屍袋，拉出來的時候要家屬在救護車上認屍。屍袋打開，阿公阿嬤和小女兒是抱在一起的，等於泥石流來的時候他們是一起走的。打開屍袋的時候，你就看著這一切，你很難想像，這也是我這輩子看過最難過的畫面。在以前，我沒有想過人類崩潰的時候會發出那種聲音，那個哭喊是我從來沒有意識過的東西。我當然也很難過，我就看著你，看著自己的女兒和爸媽抱在一起，就這樣。然後我就拍下這個畫面。