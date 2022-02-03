【紀實漫畫】鐘聖雄Ｘ曾耀慶對談〈異鄉人〉（下）：如果把自己的作品當成子彈，你就要打不同的人

主講人：鐘聖雄Ｘ曾耀慶｜主持人：黃珮珊｜講座日期：2019年8月24日｜逐字稿：鄧逸婷

《熱帶季風Vol.3》作品〈異鄉人〉的腳本作者鐘聖雄和漫畫作者曾耀慶，以及編輯黃珮珊一同在台南的午營咖啡店分享了這個紀實創作背後的種種思考，談談作為報導者和創作者時，如何「不只是旁觀」，特別當你的對象是低層的、是痛苦的。

上、中兩篇阿雄以自己的真實經驗，分享了自己十年前後的心態轉變，最後這篇告訴大家所謂的改變和影響是如何造成的，以及沒有辦法造成改變時的身心策略。

介入的方法

站在媒體的角度，我已經沒有辦法再幫她了，因為已經沒有新聞了，我就會四處找，我就找你姊去寫，後來你姊也不能處理，我就會再去找，比如說找了電影的編劇，再去訪她寫她的故事，我就會做這件事情。現在你是漫畫家，我就會說你要不要去訪一下許素華，你再來把她的故事再寫一次。

曾：就像你說你會考慮每個案件你要不要涉入那麼多，可是就算是這樣子，隨著時間過去，你可能會同時去擔著複數不同類型的生命故事。不管是關於汙染或是移工。那這些東西進進去去。其實可能不像一般的記者那麼跳躍，差距很大的新聞類別這樣跳，但就算是這樣子，我想像起來的生活會被壓縮到不太有空間，因為你承載了很多人別人的生命重量。那你覺得你是怎麼調適到你還能保有自己的生命，能夠辨認出哪些部分是你自己的生命？

鐘：我覺得我的想法不一定是對的，但我覺得不把記者當成自己的生活在過的記者，不會是很好的記者。我不太覺得是。

曾：就有點像是由很多人的故事去組成自己的生活部分。

鐘：對啊，因為我覺得你如果說媒體就只是一個工作，你寫完稿就交了，那個故事就跟你無關了。我其實比較難想像。包括像我今年寫那個都更，那個許素華。各位可能還找得到「末日都更許素華」。她的家在2017年3月被拆了，你姊也在。然後那個之後，她的房子被強拆之後，許素華就說：「我不走，我沒有錯，官商勾結是對方，我一點都沒有錯，我要堅持正義，我絕對不要妥協，我不要談任何條件。」於是許素華在2017年3月到現在，她都沒有搬離那個地方。

她的房子被拆了，她就去找了一輛小貨車。她就住在那小貨車上面，住到現在。然後站在媒體的角度，我已經沒有辦法再幫她了，因為已經沒有新聞了，所以我就會四處找，因為我已經不能寫了，受限於我的單位我不能寫這個東西。我就找你姊去寫，後來你姊也不能處理，可能有處理一篇啦，後來又沒有辦法處理了。我發現我沒有辦法幫上忙的時候，我就會再去找，比如說找了電影的編劇，我找了電影的導演，再去訪她寫她的故事，就是說你能不能把許素華的故事寫進你的劇本裡，我就會做這件事情。

現在你是漫畫家，我就會說你要不要去訪一下許素華，你再來把她的故事再寫一次。因為她的災難沒有被解決。而且這件事情就會三天兩頭的再跑回來找我，就是這個念頭啦，我就會想說許素華姐應該住在大街上。你知道嗎，她是個國圖圖書館的館員，她一腳跛腳，小兒麻痺，她會一支腳蹬著腳踏車，從三重騎車到輔大，上夜間部的法律課，只為了跟建商跟政府作戰。她沒有房子了，她會在國圖下班之後，在廁所裡擦澡，已經這麼多年了，或者去麥當勞洗澡。

回來之後，她的整個小貨車裡面都是法律書，她就只留了一小塊空間可以縮起來睡覺，上面全部都是法律書，她會跑去圖書館念書。她每天想的都是這件事情，可是她就是被欺負啊，然後媒體也都幫不上忙，然後她家也被拆了。我就會一直想的這件事情，可是這不健康啊，這對記者來說不健康。

我覺得是個性問題，我個性是這樣，比方說香港的例子，我七月的時候去香港跟他們跑去立法會，回來我也發了幾張照片。可是我就覺得，沾到邊沒有再幫上忙很痛苦，可是我現在也不能去，因為那個媒體沒有辦法處理這個題目，也不派我們去。所以我就開始募集物資，全部送去香港去。我就會覺得說我這樣很像有幫上忙，雖然不是以媒體的身分。對我來說我的初衷是do something，而我感覺我還稍微擅長說故事這件事情。我不敢說我自己做的非常好，可是我還是覺得說我稍微擅長這件事情。所以這十年來我的改變是我想清楚我要做甚麼，可是它就會毀掉你的生活。

就是說你有意識到它會毀掉你的生活的時候，你就必須該擺爛的時候就要擺爛。就是「啊～真的不行啦～」，我就決定看Netflix三天，就這樣擺爛過去。不然你的生活無以為繼，你的生活會充滿大量的災難，你每天都在想哪邊還有人啊，這是蒼天之責，苦難是不會停的，人家都會說你每天都在憂民憂國。這樣過不下去，這樣不行。

曾： 所以對策就是擺爛？

鐘：對策就是擺爛。人不擺爛怎麼活下去呢？搞社運也是一樣啊，搞社運的人如果都挺到底真的會很硬，就跟許素華這樣，就會過不下去，他們最後就會永遠消失，因為真的挺不住。我跟你說 be water很重要，water也是會擺爛的。所以我覺得沒有那麼恐怖啦。

社：我最近有在想個有點相關的問題。我覺得從另一個角度來看，我接觸的幾乎都是創作者，在圖像這塊。我覺得這一塊有很多人是太過專注自己。其實我覺得兩種極端都有一定的問題。我覺得讓大家交錯一下是蠻好的。有好幾次有創作者跟我說，因為我丟了議題給他們，他們才去畫了這樣的東西。但是畫完之後他們開始覺得很像該去關心一下其他人。我覺得這樣蠻好的。

鐘：可是因為你擾亂一池春水讓他開始跟外界互動以後，他就會開始產生道德的愧疚感，因為他就會覺得自己不關注的時候就是太跟世界隔離，沒在幫忙。我覺得那是會有道德愧疚感的。