《傑夫．伊梅特》：甫上任三天就遇到911恐怖攻擊，我們很快就得知，奇異跟這場悲劇每個環節都脫不了關係

文：傑夫．伊梅特（Jeff Immelt）、艾米．華樂絲（Amy Wallace）

白晝惡夢

隔天，九月十一日，五點一過我就醒了，以便在拜訪波音（奇異最優質客戶之一）之前去一趟健身房。可是，當我打開爬梯機上頭的電視，每個頻道的畫面卻都是世貿中心（World Trade Center）一百一十層高的北塔起火，一開始的報導是說一架私人小飛機偏離航道撞上北塔，但是隨著我二隻腳不斷左右踩啊踩，又有一架飛機撞上南塔，而且這架可一點都不小，多虧小時候爸爸在倫肯機場的指導，我馬上就認出那是波音七六七。大事不好了。

我馬上走出健身房，匆匆趕回房間。我太太安蒂（Andy）和十四歲女兒莎拉（Sarah）在康乃狄克州新卡南（New Canaan），我們剛從密爾瓦基搬到那裡，確定她們安然無恙之後，我打開電視，打出第一通電話，給奇異財務長基斯．謝林（Keith Sherin）。他也在看電視，一開始我們兩人沒說什麼，只是讓那些難以理解的畫面在腦中沉澱。我倆心裡都在想：在那麼高的大樓有人逃得出來嗎？如果可以，要怎麼逃？另一方面我們也都知道，世貿中心七號大樓（緊鄰雙塔的四十一層建築）的再保險業務是奇異承作，也就是說，承保那棟大樓的保險公司是向奇異投保。

西雅圖時間早上六點五十九分，南塔倒塌，我不敢相信我所看到的景象。二十九分鐘後，北塔倒下，世貿中心七號大樓不久也崩塌，被雙塔坍塌所產生的驚人力量夷為平地， 煙塵和陰森可怖的白灰吞沒了整個曼哈頓下城。

我打電話給安迪．萊克（Andy Lack），奇異旗下的NBC新聞網第二號高層。他的老闆鮑伯．萊特（Bob Wright）旅行去了，所以我指派他擔任我們在紐約市的聯絡人。他陸續從新聞部門接到訊息，除了那二架撞上雙塔的飛機，還有一架攻擊五角大廈、一架墜毀於賓州一處田野，都是同夥的劫機行動，是恐怖攻擊。全國的心揪成一團，奇異航空部門也直接被捲入。史上頭一遭，飛機被當成武器，而我們有一千二百架飛機，飛機引擎事業是奇異未來之所繫。

新聞主播開始播報預估死亡人數的時候，我連絡上NBC執行長萊特，他人在洛杉磯，我跟他共同決定NBC新聞不播廣告，直到我們進一步指示。這是個損失數百萬美元的決定，但是並不難做，有將近三千人罹難，超過六千人受傷，國家正處於戰爭邊緣， 這時候如果還在新聞報導穿插廣告，怎麼想都有欠妥當。

我們很快就得知，奇異跟這場悲劇每個環節都脫不了關係。由奇異引擎驅動的飛機， 撞毀了奇異承保的房地產；我正在收看的NBC新聞網是奇異所有，有一位NBC技術人員在雙塔之一工作，還有一位奇異航空部門的女同事在其中一架撞毀的飛機上，二人都不幸喪命。雙塔在星期二倒下。星期三的時候，我和安迪．萊克想到，奇異應該捐一千萬美元給消防員和第一線救難人員的家屬。

我有紐約市長魯迪．朱利安尼（Rudy Giuliani）的手機號碼，於是我撥了電話，我以為會是助理接聽，沒想到響第二聲的時候是朱利安尼接起。我把捐款的想法告訴他，也表示我們不想聲張，朱利安尼不答應：「胡說八道！傑夫，我要用你們這筆捐款來羞辱其他企業，讓他們掏出錢！」一、二個小時後他就設好一個基金，對外宣布我們的捐款，他拿奇異的捐款拋磚引玉，募到數億美元。

雖然奉獻的感覺很好，但並沒有消除我的驚駭。我上任執行長才一個禮拜，奇異股價已經跌掉二成，市值縮水八百億美元。為了確認我沒有脫離現實，這段期間我打了通電話給G.G.麥克森（G. G. Michelson），極具開拓精神的梅西百貨（Macy）高層，當時奇異的董事。麥克森是個強悍女性，打破了許多玻璃天花板：就讀當時女性少見的哥倫比亞大學（Columbia University）法學院、代表梅西連鎖百貨出面跟卡車司機工會等工會領袖談判時，她常常是所入座的企業董事會中唯一的女性。

她的成長很坎坷，母親跟肺結核搏鬥的時候，她在孤兒院待了一段時間（後來母親在她十一歲病逝），我感覺到，像她這麼一個經過大風大浪的人，所給的建議應該很受用。當我向她分析我認為奇異眼前的當務之急為何，她給了我莫大的鼓舞：「這樣做很好，相信你的直覺。」滿心感激的我，忍不住向她吐露原本不想透露的心聲：「我一直想吐。」

直視災難

九一一發生那幾天是一團模糊。全美的空中都被視為不宜做商業飛行，我的管理團隊因而困在不同城市，我在西雅圖，財務長基斯．謝林在波士頓，副董事長也是前財務長丹尼斯．戴莫曼（Dennis Dammerman）在佛羅里達棕櫚灘，鮑伯．萊特在洛杉磯，於是我和團隊開始每六個小時開一次電話會議。

要全盤掌握眼前的問題，是一件心力交瘁的事。我們有個客戶名叫艾塔（Atta），他用過我們的飛行模擬器，我們必須查清楚他是否就是劫持美國航空班機撞進北塔的穆罕默德．艾塔（Mohamed Atta）——我們花了一點時間清查，幸好不是。接著，必須確定我們承保的世貿中心七號大樓的曝險部位（沒多久我們就勾銷了十億美元）。我聯繫奇異罹難員工的家屬，也寫了一封安撫郵件給全體奇異人（這是奇異有史以來第一次發一封信給全體員工）。我同時要擔心我的國家、我的公司、我的家庭，待辦清單寫得落落長，既嚇人也讓人動力滿滿。