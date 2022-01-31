替中國洗白在新疆種族清洗的人，跟希特勒的所作所為又有多大差別呢？

不願被奴役的人，也不願看到別人被奴役

中共將偌大的新疆（東突厥斯坦）打造成鐵幕後的孤島，外國人基本無法進入，少數允許進入的外國人能看到的，只是中共允許他們看到的「波坦金村」。

中國網友關關（guanguan）同情維吾爾的悲慘命運，產生了實地拍攝新疆集中營的想法：「由於中國政府的規定，現在外國記者已經很難再進入新疆境內採訪報導，我當時就在想，外國記者不能去，但是我可以呀。」

他自己駕車到新疆拍攝，沿途按圖索驥（西方學者製作的集中營分佈圖），尋訪新疆境內八個城鎮共十八個大規模關押維吾爾人的設施，包括拘留所、戒毒所、看守所、職業教育中心、培訓學校、教育矯治局等不同名目的地方，最後剪輯成一部二十分鐘的短片「尋找新疆集中營——城鄉隨拍」，然後放在YouTube上供公眾觀看。

拍攝者只能拍攝到集中營的外部情況，不可能拍攝到被關押在其中的上百萬維吾爾人的情況，但這些畫面足以讓人怵目驚心。比如，木壘縣幾乎所有的傳統房屋都被拆除，居民搬遷到新城區，舊城區被改建成集中營，拍攝者指出：「實際上木壘縣只剩下了兩個拘留所。」這種規模和效率，連納粹都望塵莫及。

再比如，烏魯木齊郊區的一處大型集中營，僅布滿鐵絲網的高高的圍牆就綿延數公里，比我到歐洲參觀過的任何一個納粹集中營的規模都大，裡面關押數萬乃至一、二十萬人亦綽綽有餘。

據稱，拍攝者關關目前人已在國外，他在短片的結尾處說了一段擲地有聲的話：「二零一九年香港反送中運動發生時，中國政府控制的警察敢於當著那麼多外國記者的面打人殺人，所以在新疆這種外國記者根本就進不去的地方，中國政府對維族人的迫害是難以想像的。不願被奴役的人也不願看到別人被奴役，願中國政府、共產黨早日解體下台，結束這一切反人類的罪惡。」

他是為奴之地的極少數不願被奴役的人，所以才對維族人的遭遇「人同此心、心同此理」，冒著被抓進集中營的危險，拍攝下將中共暴政曝光於天下的畫面。與此同時，中共長期的洗腦宣傳教育已經將維吾爾人等少數族裔妖魔化了，大部分中國民眾（特別是所謂的主體民族「漢族」）都支持中共在新疆的鎮壓，網路上一片喊打喊殺，對維吾爾人稍有同情的人都會受到辱罵和攻擊，中國的民族主義乃至種族主義的暴烈程度，比之昔日之納粹猶有過之。

台灣的網路媒體《關鍵評論網》轉發了德國之聲對此事的報導。《關鍵評論網》是我常常寫稿的優質媒體，台灣友人告知，它的讀者多為受過較高教育的年輕人和專業人士。但是，在其臉書專頁的這篇報導下面，我卻看到很多台灣讀者發表的幸災樂禍和幫中共洗白的言論，這些人使用的正體字，使用的詞彙也是台灣特有的，不太可能是中國人跑到牆外來「出征」。我簡單摘錄其中的幾則即可見一斑：

——真人桔梗：每次到了台灣選舉就拿新疆出來……真累。 ——郝哲鄧：他國事務管得那麼深入，小編你也嚮往過去生活了嗎？ ——Jihhsin Hsu：台灣大寮也有男女監獄數個，也有鐵絲，也有瞭望塔，也有獄卒，也有空拍照，德國之聲要來嗎？ ——Coldeye Sapien：一堆白癡！說風就是雨！

讀到這些留言，我不禁感歎「人同此心、心同此理」有那麼難嗎？台灣民主的深化，關鍵在於公民素質的提升。發表以上言論的人，不像是生活在民主自由的台灣的公民，而像是生活在為奴之地、「自願為奴」的中國奴隸。你可以不去關心維吾爾人的遭遇，但你至少不該為中共暴政辯護，乃至對作為受害者的維吾爾人冷嘲熱諷、落井下石。

如關關所說「不願被奴役的人也不願看到別人被奴役」，台灣才從白色恐怖中掙脫出來三十年，難道就忘記了昔日被奴役的滋味？而且，維吾爾人的命運難道真的就離台灣人十萬八千里遠嗎——中共和習近平的宏圖大志就是將台灣變成下一個新疆，那麼大的新疆，它都能打造成超級監獄；這麼小的台灣，還不能「留島不留人」？

Photo Credit: AP / 達志影像

有一位在中國的以色列網紅——歪果仁研究協會（YChina）創始人高佑思（Raz Gal-Or），在YouTube和中國的影片網站嗶哩嗶哩（bilibili）發佈唱歌的視頻，為中共在新疆的政策洗白。他說新疆處處和諧美滿，維吾爾人安居樂業，沒有集中營和種族清洗。

中宣部如獲至寶（或許高佑思根本就是中宣部塑造出來的一個怪物）。央視新聞在一篇題為〈造謠一張嘴，小高跑斷腿〉的文章中寫道：「CGTN記者在新疆採訪時，偶遇『歪果仁』高佑思。他感慨道，當地棉農都用機器進行播種和採摘，他們的收入很穩定。」高佑思被央視親切地稱呼為「小高」，儼然是比當年訪問延安的美國記者斯諾還要可靠的「自己人」。

白皮膚的「小高」所說的話，比央視的黃皮膚的主持人所說的話更能讓人信服——既然新疆的棉花都是機器採摘，就根本沒有流亡西方的維吾爾人所說的「血棉」問題。

關於高佑思和合夥人在中國的創業故事，中國新聞網下的標題是：〈百年大黨的新生力量：中國青年遇上「歪果仁」，這樣講好中國故事〉。這個來自遙遠的以色列的青年人和他的中國合夥人，居然偉大到了代表「新生力量」與作為「百年大黨」的共產黨相提並論的地步！

仔細查考高佑思的履歷，這才發現這個年輕人確非等閒之輩：他父親是在華投資集團創辦人，中國以色列商會名譽主席。這父子倆在中國發大財，典型地代表了西方資本與中國權力的勾結，他們都屬於在中國掘金的無良知、無廉恥之徒。更有諷刺性的是，高佑思的曾祖父是納粹集中營倖存者。中共殘酷迫害作為溫和穆斯林的維吾爾人，作為納粹集中營倖存者後人的猶太青年，卻引吭高歌為中共同樣的種族清洗辯護，這幕場景何等怪異詭譎。