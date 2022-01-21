美參院立法打擊科技巨頭壟斷行為，蘋果、亞馬遜、Google與Meta等成箭靶

美國參議院司法委員會（The Senate Judiciary Committee）於1月21日通過科技競爭法案《美國創新與網路選擇法案》（American Innovation and Choice Online Act），打擊美國科技巨頭壟斷行為，包括亞馬遜（Amazon）、Alphabet（GOOGL）的搜尋引擎、蘋果（Apple）以及Meta platform（FB）等公司。

《美國創新與網路選擇法案》通過，蘋果、Google和Meta等成箭靶

美國參議院司法委員會，以16票同意，對6票不同意，通過《美國創新與網路選擇法案》。該案將禁止科技平台，利用各種方式偏袒自己的產品或服務，並限制藉由後台搜集數據，使競爭對手處於不利的局面。

該法案賦予反壟斷執法者強大且靈活的工具，包含更廣泛的禁令權力、民事處罰以及沒收等行政賠償。參與其中的參議員Amy Klobuchar對此稱讚：「自互聯網誕生以來第一個，向參議院提交的重大科技競爭法案」。

本週早些時候，包括Yelp、DuckDuckGo、Sonos、Spotify、Proton、Match Group和創業加速器Y Combinator以及風險投資公司Initialized Capital在內40家以上的新創科技公司，已經公開表示支持立法。

他們發布聲明強調：「來自美國和世界各國政府的調查結果表明，占主導地位的科技公司使用許多反競爭策略，以自我偏好（Self-preferencing）圖利自身，以鞏固平台守門人的地位，從而損害競爭、消費者和創新」。

該案針對美國科技巨頭，包括亞馬遜（Amazon）的電子商務網站、Alphabet（GOOGL）的搜尋引擎、蘋果（Apple）的應用程式商店以及Meta platform（FB），未來恐受到劇烈影響。

值得注意的是，法案中還擴大了對中國互聯網企業的限制，未來更難以取得美國用戶的數據，未來影音分享平台TikTok，以及騰訊旗下的通訊軟體微信（WeChat）等中企在美發展也將受到箝制。

蘋果大動作反擊：該立法將導致數百萬美國人受惡意軟體攻擊

蘋果於1月18日對外強調，公司對App Store的控制保障了，使用戶的資訊安全和隱私，如果沒有App Store把關，用戶可能不小心安裝惡意軟體，假如照法案內容，詐騙者可無視蘋果隱私政策，會對消費者造成巨大損失。

蘋果公司政府事務高階主管蒂莫西．波德利（Timothy Powderly）強調：「由於存在隱私和安全漏洞的真正風險，這些法案將消費者置於危險境地」。

《關鍵評論網》詢問軟體業業內人士指出，諸如蘋果、谷歌等科技公司的壟斷爭議，並不是最近才發生，近年來發生過多次爭訟。其中，因為蘋果的封閉系統，對App Store有更嚴格的審查，再加上從行動裝置、雲端到軟體平台一把抓，市值擴大到富可敵國，才成為外界最大箭靶。

他說，蘋果App Store是在iPhone上安裝軟體的唯一途徑，每次用戶進行購買，Apple都抽取15%至30%的分成，業內人士強調，最大重點並不在分成，而是蘋果掌握了後台所有數據，並以此做出對自身最有利的商業判斷。

參議員Amy Klobuchar並不贊同蘋果的說法，表示法案未強制允許未經篩選的軟體安裝在蘋果設備，蘋果所有論點都是為了維護App Store的壟斷地位，再向競爭企業收取巨額費用。

而Google的法務長也和蘋果持相同論點，法案將造成安全風險，他還表示與其他公司共享數據，將造成大量垃圾郵件和低品質的服務，進而損害美國新創生態；亞馬遜則認為，法案將阻止Prime訂閱服務，為客戶提供免費送貨服務。

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核稿編輯：翁世航