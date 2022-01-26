【影評】《不想一個人》：三位主角都拚了命依賴一個人，但實際上是「對方沒有那麼愛你」

《不想一個人》電影於首映後演員們一一列席站上台，電影的英文名稱「Leave Me Alone」讓我想起了一首流行歌曲〈（don’t） Leave me alone〉裡頭有句歌詞是這樣唱的：

「今はひとりでいさせて，だけどひとりにしないで」（現在［請］讓我一個人，但不要就剩下我獨自孤單）

為何「Leave me alone」前面要括號加上一個（don’t） 呢？這似乎正是呼應了愛欲情感裡頭，我們常提及的矛盾反向，說要或許是不要、說不要其實是想要。

反反覆覆的文字遊戲裡頭，往往追求的僅是「別丟下我吧」，即便關係是有害無害的、暫時溫存而根本不知所措的明日，面對深愛的人就是不想離開他。

所以拚了命轉移這樣的孤單，冰冷而逐漸停止的、可刺激性的、整體破壞的，毫不留情的愛人，會為了凝視的對象這樣毫無保留的付出。

或許，這正是為何電影的標題《不想一個人》底下附註了英文的《Leave Me Alone》，確實不想要一個人、所以電影裡的三位主角都拚了命靠近、依賴著一個人，但實際上是「對方都沒有那麼愛你，所以現實該是留下我一人吧，一切如毒藥般暫時甜蜜而後苦痛」。

范少勳飾演了皮條客龍哥，是幾位援交少女的依靠，特別是由温貞菱飾演的金莎彷彿他「乾妹妹」一般，青梅竹馬又介於做愛關係與兄妹羈絆之間，她其實就這樣守護著這位哥哥，即便他們相遇情境下確實分不清真正的愛，而她不想一人。

龍哥愛著的，其實是每次接送小妹們時所遇見高級藝廊的經理乃文，他明白階級差異的巨大事實，總當著司機、義無反顧的供奉為女神遠視。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供

而莫允雯飾演的乃文，雖然周遊於各種來訪藝廊交易的男人間，但她心底其實是愛好藝術集團董事長的情婦，當情人病危在院時卻無法見到愛人，懷孕的她被威脅把孩子拿掉，一切價金好談，但請離這一切遠些。

所以乃文正是那位既想靠近，又非得因身份離開的人，在她把第一回與董事長共同前往香港競標下的畫作，放在了藝廊最私密的邊緣區域，無人可以用一個標價買下這幅畫，就確立了這件事。

但這幅畫卻又在阿龍問起為何不拿回家中時，得到了「想了好久，就是沒地方是適合放」的答案。其實，並非沒有空間，而是終究沒歸屬；阿龍愛著她，所以甘心接送、看著她酒醉迷離，甚至於格格不入的身份裡闖入上流世界，他把一時慾望摧使的性作為了愛，然後毫無保留的，在最明白「性」是可以交易的情況下，付出他的「情」。

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而阿龍除了面對乃文之外，也有自己要面對的問題，一面背負著是老舊居都市更新後將拆除的問題，父親還有社區老人們該何去何從、官員賄賂又黑吃黑，私下處理這些問題的台客龍哥，那純情又逞兇鬥狠，成了這電影裡最迷人的角色之一。

小結而言，她愛他、他愛她、她愛他，但我並不會說《不想一個人》是一個三角戀的故事，因為其實他們之間根本連不成一條交集，僅僅都是單向的線黏著。

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電影鏡頭裡，總是點起菸讓氤氳升起，滿是空了的菸盒，「現實逃避」或許正是此部電影的母題：都更問題無法往返的年輕氣盛，這裏居住的滿是戰後來台老兵的舊社區，現實卻是大家急著改造新大樓和城市，你們還活著，你們還擁有產權有些困擾啊。

不過，情人懷有身孕，能發聲的人在病房躺平，周圍的人們阻撓見面，連見一個沒有意識的人都不允許，現實其實是，無論要不要孩子都不會有這位親父的愛；援交妹遇上怪異的男人，想一起睡覺說愛她，後面是純情裡、日常裡的巷弄社區的簡單人們，現實怎會成了錢買不到真愛？

阿龍心甘情願的付出，卻像一場著了魔的寫實主義般，家居終究被時間挖除、背叛還有失去，現實是他根本不夠明白所謂階級與社會性的問題。

矛盾蔓延在男主角阿龍身上，也正是范少勳一改原先奶油小生的形象飾演起台客小哥。我喜歡他在快速道路上失去理智實則本性保護力爆發的姿態，凶狠裡滿是柔情；我喜歡他嬉鬧之間突然緩和靜下抽根菸，坐在鏡頭一處孤單的不知所措；我喜歡他像個孩子一樣闖入階級之中的情境，而仍是本性的動作，反正我是我、我愛她，有何關係；我喜歡他那不知是裝出來還是真性的大微笑，露出牙齒滿滿要告訴你——「別擔心，不會讓你一個人。」

「今天有什麼好事嗎？」「那你呢？」至始至終，難道他沒有不想一個人心底裏關於愛的念頭嗎？我想阿龍在銀幕之外的表演說出了一切，別讓我孤單一人吧。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航