《約定之地》：十七歲時，中文只會說「你好、謝謝」愛紗就決定勇闖台灣演藝圈

文：馬場克樹（BABA Masaki）

一九八二出生於沖繩縣，是歌手也是舞者。八歲進入沖繩演藝學校就讀，十八歲時參加台灣綜藝節目《超級星期天》的日本美少女選拔賽，獲選為四位日本女子偶像團體「Sunday Girls」的一員，在台灣演藝圈出道。

當過動物節目主持人、演員，二○○七年以流行嘻哈樂團「大嘴巴（DA Mouth）」女主唱的身分重新出道，二○○八年第十九屆金曲獎榮獲「最佳演唱組合獎」、二○一一年第二十二屆金曲獎大嘴巴樂團成功連莊獲得同一獎項。現在的愛紗在YouTube「創意油管（Ideas Tube）」頻道，以YouTuber的身分活躍於「愛紗愛亂玩」與「千田愛紗」兩個單元。

參加選秀，進演藝學校

千田愛紗回顧童年時說「我以前是個內向的小孩」。但是八歲時，愛紗在父母的鼓勵之下參加唱片公司的選秀活動，勇奪低年級組的冠軍，獲得去沖繩演藝學校觀摩的機會。在那裡，愛紗看見只比自己大一歲的小女孩，她唱歌跳舞的模樣，深深吸引了愛紗的目光。

「我也想跟那個姐姐一樣。」

就這樣愛紗進入沖繩演藝學校就讀，她國一那年，學姊安室奈美惠成為全日本的巨星，學校一夕之間全國知名，在學的學生也受到關注。愛紗不只在沖繩當地電視台，每週還飛到東京錄製節目。十五歲開始擔任學校的教練，因此觸發她決定走入演藝圈。

十七歲時，思考三天決定勇闖台灣演藝圈

演藝學校的教練，說起來是幕後工作，若有機會她很想站上東京的舞台。十七歲時東京的經紀公司突然詢問愛紗：要不要參加台灣電視節目的選拔賽？

「提起台灣，我能想到的只有在日本也很紅的徐若瑄，那時候我連台灣在哪裡都不知道，會的中文也只有『你好』跟『謝謝』。」

即使如此，當愛紗得知台灣是最靠近沖繩的國家，就立刻心動了。一想到可以在外國學習當地的語言與文化，同時也能站在演藝圈的舞台上，就讓她雀躍不已。父母也支持愛紗，三天後便下定決心去台灣，一個星期後愛紗搭乘飛機抵達桃園國際機場，看到四處都是中文字的指示牌，雖然她幾乎快被憂慮壓垮，但仍硬著頭皮先闖再說，她想這只是為期三個月的企劃，如果不適應，回沖繩就好了。

愛紗參與的企劃是很受歡迎的綜藝節目《超級星期天》的一個單元，「超級動員令之日本美少女」。在這個企劃裡，最後經過粉絲投票選出了愛紗和佐藤麻衣等四位日本少女組成「Sunday Girls」女子團體，在台灣演藝圈正式出道。隔年，她們發行音樂專輯《好きだよ 喜歡你》並在亞洲各國展開巡迴宣傳，新加坡的簽名會聚集了三千多名粉絲，令愛紗親身感受到電視節目的巨大影響力。然而沒過多久，「Sunday Girls」有兩名成員返回日本，團體也解散了。

留在台灣發展的愛紗，接到綜藝節目《綜藝少女組》擔任主持人的工作，但當時她的華語還不算通順，能說日語的同伴又已經不在身邊，開啟了二十四小時全中文的生活環境。這對於剛滿十九歲的她，真是太難熬的艱辛，整天以淚洗面。但與此同時，打算在台灣發展下去的想法也逐漸穩固。

抓住機會，精進歌藝舞藝

接下來，愛紗開始擔任動物節目的主持人，其他綜藝方面的工作邀約也源源不絕。如今愛紗近乎母語般流暢的華語，在當時仍讓她吃盡苦頭。節目製作單位持續警告她「華語不能再更進步了，不然妳的角色形象就不好玩了。」她想把華語學好，環境卻不容許。另一方面，她第一次當演員在知名電視連續劇《流星雨》飾演一角，拍攝現場華語台詞成為瓶頸，使她重複NG，語言隔閡在眼前阻礙著她。

不知不覺已經來台超過六年，有一天愛紗在藝人朋友的聖誕演唱會，她自願上舞台演唱了一首饒舌歌曲。那個影片在網路上，偶然被音樂製作人畢國勇看見，畢國勇與阿弟仔共同製作的樂團「大嘴巴」（DA Mouth）之後成為台灣代表性嘻哈樂團，畢國勇直覺認為日本女饒舌歌手很有意思，所以在眾多人選之中，他決定由愛紗出任大嘴巴的女主唱。

「我好高興『終於等到了！』其實那陣子我剛好開始在想，要不要回日本或是去紐約進修舞蹈。這個邀請正好是我的本行：歌唱跟跳舞，所以我馬上就答應了。不過為了洗掉『綜藝咖愛紗』的形象，在大嘴巴出道之前，差不多花了兩年的時間。」

在大嘴巴出道前的準備期間，愛紗拒絕了所有綜藝節目通告。二○○七年十一月專輯《大嘴巴》隆重推出，時尚又嘻哈的樂團主唱愛紗，一出道就讓華語圈震驚，再不是靠「天真呆萌」為賣點的綜藝咖愛紗。大嘴巴成員本來就是實力派，再加上愛紗戲劇化的轉變形象也很成功，使得大嘴巴一口氣晉升明星的行列，並在二○○八年第十九屆金曲獎榮獲「最佳演唱組合獎」。

領獎的那一刻，愛紗雙手止不住的顫抖，腦袋一片空白，沒預期會拿獎，所以連得獎感言都沒有準備。即使如此，愛紗口中迸出的話，是對製作人願意給身為外國人的自己機會，以及對於從二○○○年完全不懂華語一直到現在、許許多多在演藝圈照顧過她的人們致謝。

二○一一年第二十二屆金曲獎大嘴巴再度連莊「最佳演唱組合獎」，隔年大嘴巴出席東京國立代代木競技場第一體育館舉辦的「a-nation Asia Progress F」。此時，愛紗第一次邀請父母與弟弟從沖繩前來觀賞。她終於有機會，能把自己在台灣一路累積的成果，抬頭挺胸地展現給家人欣賞。舞台演出結束後，感慨萬千的她不禁大哭了一場，這時候團員體貼地讓她獨處，也讓愛紗感到欣慰。