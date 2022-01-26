解密台灣「腐」消費市場趨勢：腦補力就是購買力！BL漫畫成為台灣最穩定長賣的類型之一

文：林宜柔（CCC編輯部）

前言

根據博客來2018年度漫畫排行榜，前50名內共有九本是BL漫畫或相關工具書，而排行榜中不乏《航海王》、《灌籃高手》、《名偵探柯南》等大眾耳熟能詳的人氣作品，顯見BL漫畫的讀者有著不遜於其他類型漫畫讀者的購買力。

在今日，紙本書市銷售量逐年下降，BL漫畫卻仍是穩定長賣的類型，使得出版社更願意出版及代理國內外BL漫畫，越來越多出版社規畫了BL書系，漫畫店也紛紛設置BL專區，在在顯示BL愛好者不容小覷的消費實力。而近年來，BL並不僅限於小說、漫畫等平面創作，延伸而出的舞台劇、戲劇、電影……更形成一股新的視聽潮流。

究竟，BL從哪裡來，又要往哪裡去呢？

這期 CCC 特別製作「BL最前線」特集，從BL文類的源起，至進化後的最新樣貌，和大家一起討論這個──「最大眾的小眾」。

腐消費的定義

首先，為了瞭解台灣目前的腐消費市場趨勢，CCC 針對國人的腐消費習慣進行為期一個月的網路問卷調查，並從回收的問卷進行數據分析，來看看台灣腐眾們都把錢花在哪裡吧！

腐消費的定義

銷售方定位為BL之商品，例如：BL出版品、BL電子遊戲、BL影音作品、BL作品衍生之商品或活動、以BL角度進行二創的作品。 官方定位非BL主題的一般向作品及其衍生週邊、活動（如追星、運動賽事），但買方的消費動力來自腦補的BL配對。 調查時間：2019年1月10日至2月10日。 填寫人數：2180人。

資料統計協力：中央研究院統計科學研究所研究助理朱彥華

腦補力就是購買力！

在「經常性的腐消費中最多花在哪個類別？」的問題中，可以觀察到腐眾們花最多錢在二創BL同人誌上，高出第二名原創BL書籍 15.1 %，也許我們可以說喜歡腦補是腐眾們最普遍的特性，比起官方認證的BL作品，對能夠滿足自己腦內妄想的二創作品更情有獨鍾。而這個特性也反應在第三高的消費非官方定義BL上，主題不用是BL，只要腐眼看人基，就可以形成購買力。

Photo Credit: CCC創作集 經常性的腐消費中最多花在哪個類別？

各年齡層的腐消費類別傾向？

各項腐消費類別定義

二創BL同人誌：泛指自費印刷的二次創作漫畫、小說、畫冊等相關BL書籍。 原創BL書籍：包括經正式出版的漫畫、小說、畫冊、工具書、電子書等相關原創BL商業誌，和自費印刷的原創個人誌。 非官方定義BL：消費對象為非BL主題的一般向作品及其週邊、一般活動（如追星、運動賽事），但消費動力來自腦補BL配對。 BL週邊商品：BL作品衍生之商品，例：資料夾、抱枕等。 BL影音作品：以BL為主題的電影、連續劇、舞台劇、廣播劇等。 BL電子遊戲：包含所有主機遊戲、PC、手遊、掌機等相關BL遊戲。 BL現場活動：BL作品衍生之現場活動，例：作者、演員的簽名會等。

由於13歲以下及50歲以上受訪者樣本數少，分別將其併入14－19歲組、40－49歲組。結果顯示，20－29歲受訪者為主要消費族群，而無論是哪個年齡層的受訪者，腐消費類別的傾向保持一致，但是30－39歲的受訪者對二創BL同人誌的消費略減，幾乎和原創BL書籍的占比平分秋色。

Photo Credit: CCC創作集 各年齡層的腐消費類別傾向？

哪個地區的腐眾最會花錢？

因為好奇每個縣市腐消費力如何，我們以每位腐眾的平均每月消費金額作為衡量指標，再按照居住城市分類。結果顯示，在海外地區，每人每月平均腐消費金額最高，將近2500元，台北市次之，也在2000元之譜。

Photo Credit: CCC創作集 哪個地區的腐眾最會花錢？

成雙成對，萬年富貴

在「是否會因為腦補的BL配對，而加倍購買了角色／偶像週邊／遊戲課金？」問題中，可以從圓餅圖看到每種頻率的占比不會太過懸殊。然而若依購買頻率及腐資歷分組統計後分析，在購買頻率高的「總是、經常會買一對產品」，可看到腐資歷16年以上者，明顯超過腐資歷五年以下者，購買頻率較低者則相差甚微。腐資歷16年以上者的主要消費類別也是二創BL同人誌、非官方定義BL占大多數，所以腦補與購買一對的行為，顯然能夠帶給他們足夠的樂趣。

Photo Credit: CCC創作集 是否會購買一對產品？

愛沒有國界

在「曾做過最貴的腐消費為何？」的簡答中，因為算進了交通住宿費，所以通常以需要跨國參加的活動居多，例如：出國看劇、追星、看球、參展擺攤、旅遊朝聖等。另外就是單價較高的收藏品，例如：布袋戲角色木偶、上萬元的模型、偶像代言的保養品或珠寶等。

綜觀此次的問卷調查結果顯示，國人的腐消費類別仍舊以原創和二創的平面出版品為主，也許是其他類別BL相關新產品的推出頻率不夠頻繁，尚未讓人培養出消費習慣，如何豐富BL相關產品的多樣性，也是日後國內有志於開發腐消費市場的業者可以考慮的方向。

受訪者基本資料

Photo Credit: CCC創作集

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Photo Credit: CCC創作集

Photo Credit: CCC創作集

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈台灣腐消費調查大公開〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航