《量子電腦和量子網路》：「量子霸權」時代來臨，中國在這場競賽中巴不得能拔得頭籌

文：阿米特・卡特瓦拉（Amit Katwala）

量子霸權

網路安全專家一直害怕「Q-Day」（又稱「Y2Q」）的降臨，即是開發出可打破大多數現代加密標準的量子電腦的日期。如果哪個國家率先到達這一階段，那麼它可能會造成麻煩，此即新美國安全中心的報告所談到的「量子意外」：某一國家開發出其他國家甚至還不知所以然的技術。中國在這場競賽中巴不得能拔得頭籌。

中國政府將量子視為「超級工程」的重點，著眼在量子通訊和量子計算方面取得重大突破。根據報導，中國正投資一百億美元在合肥興建「量子訊息科學國家實驗室」。蘭開斯特量子技術中心主任、成都基礎與前沿科學研究所兼任教授羅伯．楊認為：「過去五年中，中國在量子技術方面挹注了大量資金，如今它已處於領先地位，而且進展相對較快。」

過去幾年，中國的公司申請的量子計算相關專利，數量爆增。根據專利布局公司Patinformatics的數據，二○一四年美國和中國申請的專利數量相當，但到二○一七年，中國申請的專利數量幾乎翻了一倍。中國在量子科技與人工智慧領域的雄心類似，投資手筆也很類似，部分原因是希望將自己定位為未來幾十年的科技領頭羊。

羅伯．楊表示：「中國基本上錯過了數位革命，這確實讓他們的經濟倒退了。如今它不想再打瞌睡了。」潘建偉也同意這種看法，他說：「在現代資訊科學方面，中國一直扮演學習者和追隨者的角色，如今到了量子科技時代，如果我們盡力而為，就可以成為其中的主力。」潘氏被科學雜誌《自然》稱為「量子之父」，與史諾登一樣，都是中國量子技術進步的關鍵推手。

受到美國國家安全局洩密事件的影響，中國在最初量子計算上取得的大部分進展不在硬體，而是在量子安全通訊上，具體的成就包括墨子號衛星的發射以及山東省北部地面量子網絡系統的建置等項目。潘氏認為：「在量子通訊領域中，我們領先於世界各地的同行。」他也曾經說過，史諾登的揭密事件為他的工作帶來新的動力和緊迫性。」

騰訊、阿里巴巴和百度等中國公司也加入了量子競賽，但是起跑時間晚了一點。潘氏表示：「才幾年前，你很難說服這些中國的電子商務公司投資這類研究。但是，受谷歌和IBM或英特爾和微軟的影響，所有中國電子商務公司現在都在推行自己的量子技術計畫。」

單就量子位元的淨數量而論，中國的表現還無法與美國這一競爭對手相匹敵。然而，在二○一八年，中國科學家確實將十八個量子位元連接起來形成量子糾纏而締造了世界紀錄。所謂的量子糾纏，是指量子電腦實際用於計算時所必需達成的互連狀態。這符合發展的通用模式。Patinformatics公司的常務董事托尼．特里普說：「有人認為中國在生產量子位元的新方法上已取得了突破，但還沒有確實的證據可供採信，這是基礎科學，而且生產的方法就那幾種。過去四年，中國在專利申請方面的強項主要表現在應用領域。」

中國的金融實力在下一階段量子計算發展上實為關鍵。提出墨子號背後理論的阿圖爾．埃克特主張：「就中國打造量子環境的用心而言，這是很重要的。比方，如果全世界只有你有電話，那麼你就沒有打電話的對象，這樣生產一支電話是不夠的。你還必須擁有整個基礎設施，一整座金字塔，不僅是一群古怪的物理學家，還要有量子工程師、電腦科學專家、密碼學家以及售貨人員。」

埃克特將中國的做法比喻成一九六○年代美國太空總署送人登陸月球的阿波羅計畫。他說：「目前還不清楚哪種特定的量子技術（超導電路、離子阱等等）能行得通。你必須先讓許多在各領域互補的專業知識人士齊聚在一起。」

也許和誕生於美蘇激烈競爭年代的阿波羅相比並不合適。有人不禁要將量子計算和密碼學的發展描繪為一場零和遊戲，形容中國與美國正在爭奪全球科技的寶座。不完全是那樣。潘建偉的科技基礎是在歐洲養成的，而中國的研究人員也一直與奧地利人密切合作，開發墨子號及其相關技術。

然而，隨著量子科技技術從學術邁入應用領域，大家的態度已發生輕微的轉變。埃克特說：「五年以前，我會說那是合作的關係，但過去五年裡，出現了一點泡沫化跡象。各方的擔憂其實既健康又合理。這個領域太重要了，不能讓某個特定地區遙遙領先。」在羅伯．楊看來，挑戰如此複雜、昂貴，以致哪個國家想要超前競爭對手一步都很困難：「我想現在很難藏住任何東西。」

該領域並不是統合的，不同的研究小組各自嘗試不同的方法，而各國都將其資源挹注在各式各樣的計畫上。二○一六年中國政府將量子科技置於第十三個五年計畫的核心，從那之後，歐洲和美國都落實了自己的投資計畫。歐盟正將十億歐元投入其量子科技的旗艦項目中，而該項目已於二○一八年啟動，並宣布為二十個新計畫提供資金。美國有個跨黨派團隊一直致力於立法工作，並為量子研發投入十二億五千萬美元。

中國人則專注於構建多衛星的量子網絡，同時設計量子模擬器來解決科學問題。一些美國的大型科技公司致力於提高量子位元數量，並降低量子電腦的出錯率。英國目前是量子演算法領域的翹楚。羅伯．楊認為：「真正令人興奮的是，大家並不知道量子的潛力將發揮到什麼地步，這也是中國人在此一領域投入大筆資金的原因。量子很明顯將成為下一個革命性的科技，必然會出現大量值得關注的設備，中國人投資的正是這種潛力。」