終於被拉下神壇的「禾餘麥酒」

文:賴奕杰

這句話是我在2016年,看完台灣媒體為禾餘麥酒宣傳台灣價值的文章後,所提出的疑惑。我反對具備如此高度本土價值品牌的行為,讓我從當時到1月18日之前,都還被當作異類看待,而飽受批評。

評論禾餘麥酒的不實本質,這類狗吠火車的吃力行為,雖然依舊在我激化的題目之中,可卻只能排序在非常後面,可真沒想到禾餘麥酒的虛偽包裝一下子就被拆開了,它跌落谷底的速度有點令人措手不及。

從釀酒人與喝酒人的角度看禾餘麥酒,能判斷出它的品牌成立理念「復育台灣大麥」,只是一句用來斂財工具,是台灣不需要也很難實現的目標。

「大麥」是釀啤酒時使用量第二多的原料,因此主張復育台灣大麥,就成了一個看起來非常有吸引力的口號,這也是禾餘麥酒能順利獲得「行政院國家發展基金天使創業計畫」300萬元經費援助的主要原因。

然而,無論是要種植大麥或其他用來釀啤酒的穀物原料,台灣都難以模仿澳洲或美國那樣大規模機械化的種植方式——提高產量也降低生產成本,進而達到台灣酒廠所需要的產量及價格。

再者,大麥到釀成啤酒中間,還要經過一段製作成麥芽的過程,並不是大麥採收後就能直接被啤酒廠使用,而因為台灣以往沒有製作麥芽的需求,缺乏將大麥製作成麥芽的技術與設備,大麥也就無法被酒廠商業化使用,所以當酒廠需要釀酒,仍需要倚賴擁有成熟種植技術及製麥技術的國外廠商,提供可用以醣化的麥芽,並無從自給自足。

又因為,台灣並沒有種植啤酒花也沒有酵母供應商,即便我們有了麥芽,啤酒產業依然無法達成100%使用台灣本土原物料的目的。所以,在台灣復育大麥或栽培穀物原料,只是勞民傷財,永遠達不到目標。

更現實的是,在國際貿易如此進步的今日,當國外已有物美價廉且多元的原料可選擇時,其實也不需要達到自給自足的目標。

台灣如果要跟上精釀啤酒風潮這條路,以台灣的農業技術來看,長期培育另一種啤酒必需原料、人稱為綠色黃金的「啤酒花」,或許會是更好的選擇。

投資在復育大麥,簡直就如錢丟水溝般的浪費。

遺憾的是,自稱曾在美國知名酒廠Ale Smith實習釀酒的禾餘麥酒創辦人陳相全(Robert Chen),似乎沒有把關啤酒品質的能力,讓禾餘麥酒至今沒有出現任何一款可口美味的作品。

我第一次喝到禾餘麥酒的作品,是在素人時期請朋友特地到台大校園領取的兩瓶「白玉麥酒」,喝到啤酒之前的我,非常興奮、非常期待,但喝到啤酒後卻大失所望,不只不好喝,而且還沒有任何特色。

再次喝到禾餘麥酒的作品時,我已通過美國啤酒評審認證協會考試,成為台灣本土第二位合格的BJCP 啤酒評審,證明我已具備辨識一款啤酒的好壞,以及它為何好喝或難喝的知識與能力。而這時再次喝到禾餘麥酒的作品,才發現它們的產品不只沒有特色,還充滿了不良風味[1]。

2018年,SUNMAI.Life餐酒生活誌主辦的《好啤酒、壞啤酒,精釀的生死傳奇》的課程活動之中,我選用禾餘麥酒的白玉麥酒作為負面教材,去解釋為何啤酒應該先考慮美味與否,再觀察它是否有使用本土素材,作為消費選擇的依據。

而我印象很深刻的是,原本要用來當教材酒的「硬紅春」,氧化程度實在太過驚人,怕嚇到不熟的參加者們而沒用在課程之中,而是拿去當禮物分享給好酒友們大開眼界。

Don't drink it because it's Local, drink it because it's Good.