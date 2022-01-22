終於被拉下神壇的「禾餘麥酒」

文：賴奕杰

禾餘是想記錄台灣，還是消費台灣？

這句話是我在2016年，看完台灣媒體為禾餘麥酒宣傳台灣價值的文章後，所提出的疑惑。我反對具備如此高度本土價值品牌的行為，讓我從當時到1月18日之前，都還被當作異類看待，而飽受批評。

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評論禾餘麥酒的不實本質，這類狗吠火車的吃力行為，雖然依舊在我激化的題目之中，可卻只能排序在非常後面，可真沒想到禾餘麥酒的虛偽包裝一下子就被拆開了，它跌落谷底的速度有點令人措手不及。

從釀酒人與喝酒人的角度看禾餘麥酒，能判斷出它的品牌成立理念「復育台灣大麥」，只是一句用來斂財工具，是台灣不需要也很難實現的目標。

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復育大麥在台灣是條錯誤的不歸路

「大麥」是釀啤酒時使用量第二多的原料，因此主張復育台灣大麥，就成了一個看起來非常有吸引力的口號，這也是禾餘麥酒能順利獲得「行政院國家發展基金天使創業計畫」300萬元經費援助的主要原因。

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然而，無論是要種植大麥或其他用來釀啤酒的穀物原料，台灣都難以模仿澳洲或美國那樣大規模機械化的種植方式——提高產量也降低生產成本，進而達到台灣酒廠所需要的產量及價格。

再者，大麥到釀成啤酒中間，還要經過一段製作成麥芽的過程，並不是大麥採收後就能直接被啤酒廠使用，而因為台灣以往沒有製作麥芽的需求，缺乏將大麥製作成麥芽的技術與設備，大麥也就無法被酒廠商業化使用，所以當酒廠需要釀酒，仍需要倚賴擁有成熟種植技術及製麥技術的國外廠商，提供可用以醣化的麥芽，並無從自給自足。

又因為，台灣並沒有種植啤酒花也沒有酵母供應商，即便我們有了麥芽，啤酒產業依然無法達成100％使用台灣本土原物料的目的。所以，在台灣復育大麥或栽培穀物原料，只是勞民傷財，永遠達不到目標。

更現實的是，在國際貿易如此進步的今日，當國外已有物美價廉且多元的原料可選擇時，其實也不需要達到自給自足的目標。

台灣如果要跟上精釀啤酒風潮這條路，以台灣的農業技術來看，長期培育另一種啤酒必需原料、人稱為綠色黃金的「啤酒花」，或許會是更好的選擇。

投資在復育大麥，簡直就如錢丟水溝般的浪費。

Photo Credit: 截圖自作者 禾餘麥酒用以宣傳的照片中，說明了它們仍需使用進口的麥芽。

理念不行，那酒好喝的話總可以支持一下吧？

遺憾的是，自稱曾在美國知名酒廠Ale Smith實習釀酒的禾餘麥酒創辦人陳相全（Robert Chen），似乎沒有把關啤酒品質的能力，讓禾餘麥酒至今沒有出現任何一款可口美味的作品。

我第一次喝到禾餘麥酒的作品，是在素人時期請朋友特地到台大校園領取的兩瓶「白玉麥酒」，喝到啤酒之前的我，非常興奮、非常期待，但喝到啤酒後卻大失所望，不只不好喝，而且還沒有任何特色。

再次喝到禾餘麥酒的作品時，我已通過美國啤酒評審認證協會考試，成為台灣本土第二位合格的BJCP 啤酒評審，證明我已具備辨識一款啤酒的好壞，以及它為何好喝或難喝的知識與能力。而這時再次喝到禾餘麥酒的作品，才發現它們的產品不只沒有特色，還充滿了不良風味[1]。

2018年，SUNMAI.Life餐酒生活誌主辦的《好啤酒、壞啤酒，精釀的生死傳奇》的課程活動之中，我選用禾餘麥酒的白玉麥酒作為負面教材，去解釋為何啤酒應該先考慮美味與否，再觀察它是否有使用本土素材，作為消費選擇的依據。

而我印象很深刻的是，原本要用來當教材酒的「硬紅春」，氧化程度實在太過驚人，怕嚇到不熟的參加者們而沒用在課程之中，而是拿去當禮物分享給好酒友們大開眼界。

Photo Credit: 截圖自作者，SUNMAI.Life餐酒生活誌

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Don't drink it because it's Local, drink it because it's Good.

這句話是啤酒產業中很經典的一個理念：「不要因為本地釀造而喝，要因為它好喝而喝。」

也是2018年，大潤發曾經看上禾餘麥酒的市場可能性，向品牌方下訂了約莫是十噸左右或更多的酒[2]，這樣的訂貨量對商業酒廠如台灣啤酒來說，或許並沒有什麼，但對本土品牌來說，可帶來一筆相當可觀的利潤，如果消費者反應優良，那可能會讓品牌從此更加茁壯。

但在數個月後走進大潤發，就會看到那批活動酒，因味道實在無法吸引消費者而滯銷，即使即期出清，價低到每瓶約新台幣20元，仍然無人問津。

可發現多數消費者或許並非啤酒專業人士，沒辦法發現這個品牌只有形象沒有內在，但他們並不是傻子，不可能會一直為那些不好喝的啤酒買單。

用農民辛勤種出的原料，釀成不好喝的啤酒，究竟是在幫助農民，還是在糟蹋農民呢？

台灣價值是難以擊破的最完美包裝

根據今周刊在2020年的報導，禾餘麥酒品牌方，宣稱其產品所用的穀物原料仍高達六成是進口麥芽，所以禾餘麥酒從2015年創立到 2020年，都在做它們用來攻擊其他品牌的那件事：「訴求在地精釀，可是原料卻採用大部份進口。」

為何禾餘麥酒明明做著相同的事情，卻敢如此囂張地攻擊其他同業？只是因為它用了比較多的台灣本土原料，再以「幫助台灣農業」的口號當作包裝嗎？其實並不只是如此，而是陳相全努力經營農藝產業、台大教授群體、台大畢業生群體成功以後，自信心膨脹的結果。

2018年，台灣大學的黃老師找我到大學Plus計畫中玩釀酒活動時，有教授向我提出文章一開始的那個問題：「台灣復育大麥有沒有意義？」我當時給她的答案與今日依然相同，但她無奈地搖搖頭笑了，因為她知道，禾餘已經在台大校內及部分畢業生心中擁有無可取代的地位，她知道答案後也無法改變什麼。[3]

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每一次的消費都是對市場投票

我推廣啤酒文化的核心理念，說起來有點自私：我想喝到更多好喝的啤酒。