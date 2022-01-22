從「反攻復國」的聯考到大考中心「打倒聯考怪物」，近70年來台灣經歷過哪些大學入學制度？

21日登場的大學入學學科能力測驗（學測），是108新課綱與考招新制上路後的首次大考。在這個早已不是「一試定生死」的年代，對應屆高三生而言，學測及申請入學不會只是唯一的入學機會，特殊選才、繁星推薦以及分科測驗後的分發入學，讓學生能夠有更多可能性，並展現自己的特質和興趣。

回溯台灣大學聯招制度的演變，主要分為幾個階段。1954年至1971年間，國民政府遷台初期實施「大專聯合招生」。1972年到1983年，大專與大學開始分開招生，進入「大學聯招」時期。1984年起新制大學聯招上路，1993年後逐漸納入多元入學理念，大學聯考則在2001年走入歷史，取而代之的便是現在實施的多元入學方案。

「反攻復國」的背景，大專聯合招生的實施

大學入學制度的演變有其歷史背景、政治條件以及社會風氣等多項因素影響。

師大歷史系碩士吳碧琴在〈戰後我國大學入學制度與高中歷史教學的變遷〉中指出，1949年國府遷台後，蔣中正認為在中共內戰中戰敗的原因是教育與文化，而「大專聯招」的背景就是國府「反攻復國」的軍事目標。

台灣「大學聯招」的原型，是1954年國立台灣大學、台灣省立師範學院（今台師大）、台灣省立農學院（今中興大學）及台灣省立工學院（今成功大學）舉辦的聯合招生，同年，聯招也代辦陸軍軍官學校的招生。

1956年，除了15所公私立的大專學校以外，又有11所軍事學校加入聯招，不分文武、大學、專科都統一招生，那是有史以來規模最大的「大專聯招」。

大專聯招原本分為甲、乙、丙3個組別，甲組以理工醫和農業工程、化學等校系為主，乙組則是文、法、商、教育，丙組是農學院加上理學院的生物相關學系。1966年開始，法、商學院又被挪到丁組。選考的組別不同、考科就不同，除了理科和文科的分別外，數學也分為文科和理科的兩種數學。

戰敗後思維不只反映在「文武合一」的入學制度上，除了選考科目外，聯招的共同考科有3項，分別為三民主義、國文和英文。三民主義的考科是為了強化青年的民族精神，前總統蔣中正在1951年在革命實踐研究院紀念週的演講中指出：「當時大陸的青年們真正能夠堅定不移，信仰三民主義，保衛中華民國，擁護國民政府的人究有幾多，那實在太少了。」此外，以發揚「中華文化」為底的國文科也是受到重視的科目。

大學、專科分家，台灣進入「電子試務」時代

蔣經國從擔任行政院副院長、院長到走入總統府，正恰逢台灣內外局勢的各種巨大變動，外交挫敗、國內經濟起飛和風起雲湧的社會運動，間接促成各項新政的推行，教育制度的改革就是其中一環。

原本的大專聯招終於在此時分家，培養學術人才的大學和培育技術人才的專科分開招生，兩者的目標不同、考試命題方向當然也不同。而在當時，有23所大學和獨立學院參加大學聯招。

社會風氣的改變，也讓執政當局意識到，高中教育被聯考嚴重扭曲：學生只專注讀書，考試外的活動如社團、美術、體育都被忽視。此時」，「大學入學考試委員會」應運而生，委員會的設置目的是改進大學入學考試，但最終基於經費等因素而成效不彰。

不過，值得一提的是，大學聯招時期引入了電腦閱卷，1973年的聯考中，除了國文作文以外，試題被全面改為測驗題。但之後因為題型沒辦法全面測出學習成果，三民主義考科首先增加申論題，數學等其他科目也接連加考非選題。無論如何，台灣是在此時開始進入「電子試務」的時代。

打倒聯考怪物：推甄、學測上路，一試定終身漸走入歷史

1984年以前，學生在考試前就要先填好志願，考試成績出來後就依成績高低，在組內分發入學。大學聯招新制在1984年上路，「考試」和「分發」首度脫鉤。

考生是先考試、拿到成績單之後才選填志願，這項變革原本是希望能改善學生志趣不合的問題，但考生多半仍是依據前一年分發分數的順序填志願，並沒有預期的改變。

除此之外，原本的甲、乙、丙、丁4個類組中，文法商的乙、丁組合併為第一類組，甲、丙組則改為二、三、四類組（一般俗稱自然組），其中的第三類組能夠選填自然組所有的志願科系。新制的大學聯招也更為彈性，例如舊制的分發是「固定」主科（甲組數學、乙組國文）加重計分，新制是由各學系自訂加重計分的項目。

1987年，前教育部長毛高文上任後，便語出驚人地表示：「今天我會說要打倒聯考這個『怪物』，實在是因為它給我們的『教育生態』帶來太多不良影響。」他認為，用同一把尺衡量所有考生不符合公平原則，因此一手策劃「大學入學考試中心」（大考中心），嘗試提出更好的改革方案。

於是，大考中心在1992年提出大學多元入學方案的設計構想，其中有三項最為重要。首先是將考科分為「基礎科目」和「指定科目」，後者是為了反映學習成就。成績改採級分方式，避免考生盲目追求制式的答案。

第二則是讓特殊學生「推薦甄選」的管道，具有特殊才能或潛能的學生可以參與單獨招生，各大學院系也藉此發揮更大的自主權。

第三是「預修甄試」，讓高中畢業一年以上的社會青年參與獨立甄試，取得進入大學的機會。

「推薦甄選」之後率先在1994年啟動，同年大考中心也推出了「學科能力測驗」。推甄第二階段的甄試項目不再侷限於傳統紙筆測驗，口試、實作和校內外特殊表現都可以納入評量參考，多元化的入學方式鬆動僵化的考試制度，配合兩階段考試，讓「一試定終身」走入歷史。