值得一試的台灣本土精釀啤酒們

文：賴奕杰

我心中目前認為做得最好的台灣本土啤酒廠。

我很喜歡他們不停挑戰新排列組合的R&D系列酒款，每個月幾乎都能有美味的新作品誕生，不停為台灣啤酒市場帶來活力。而全年系列中的「戀夏365日Saison」及「雙喜DIPA」兩款酒，都是教科書等級的標準與美味，後者被稱為台灣本土最好喝的IPA都不過分。

酒廠建有相當完整的釀造及充填設備，讓每一批次生產出來的酒都具有相當一致的品質，很少遇到有問題的啤酒。

從老闆、釀酒師到業務都很鏘的南投在地酒廠，我愛死他們了。

酒廠位在南投草屯，獨特的歐陸風格建築、精心設計的小巧思，是即使不想喝酒的人，也會喜歡的度假好去處。產品從經典傳統的啤酒風格，到不可思議的創新啤酒都有，那是需要具備豐富基礎釀知識，以及不正經思維邏輯的團隊才做得出來的美味，前段時間的黃金體驗啤酒，可說是好喝到會讓我現在就流下口水。

蔡氏白啤酒與去年莫名爆紅的西班牙金星啤酒，同是比利時小麥啤酒風格，但卻更標準、更好喝、更在地，喜歡金星啤酒的人應該會更愛這一款啤酒。

台灣人耳熟能詳的啤酒餐廳，在2016年的時候為自家啤酒創建獨立的品牌，並取名為「SUNMAI」，換上更具辨識度的LOGO。

聞名大街小巷的蜂蜜啤酒，甚至還得過最具權威性的啤酒比賽World Beer Cup風格冠軍，許多人聽到這可能會感到訝異，覺得蜂蜜啤酒太過普通、無趣，並少了點特色，但其實要能把蜂蜜香氣完整保留到消費者口中，並不是一件很容易的事情，可是他們做到了。

釀酒團隊不只會釀造適合搭配自家餐點的經典系列，這幾年也成功嘗試把滯銷的在地農產品與蜂蜜啤酒結合，後續釀出很好喝的第二季、第三季的作品，是很罕見開場很爆，又沒有爛尾的系列作。

位在宜蘭員山的吉姆老爹提供平易近人的酒款，也提供味道更豐富的其他啤酒風格，可以滿足路過的觀光客以及資深啤酒愛好者。每年都會與旁邊的農民鄰居合作推出金棗啤酒，在地到不能更在地了。「白露紅茶小麥啤酒」則是我覺得最好喝的台灣茶啤酒。

如果有機會，一定要嘗試吉姆老爹經過橡木桶陳年的「蘭陳系列啤酒」，風味豐富飽滿且平衡，沒有陳年過久或不足的問題，相當推薦。而釀酒師劉書維，可能是台灣最會把控桶陳風味的第一人。

就愛默默釀酒的一個新竹在地小酒廠，多以釀造傳統的德國風格啤酒為主，偶有一些創新之作，作品偏向耐喝、易飲的調性，沒有那麼突出倒也不譁眾取寵，可惜這類啤酒較難在市場上搏得目光，使津采酒業之名比較少為人知。

這周一（1月17號），他們舉辦了一場很有文化深度的新酒發表會，在第四支以新竹舊城門命名的「拱辰啤酒」誕生後，邀請新竹在地史學家帶參加者從城隍廟出發，沿著新竹北門路開始，沿途介紹新竹古文化，把新竹的歷史文化都放進啤酒裡了。

自由人是吉普賽啤酒品牌（即沒有自己酒廠而請酒廠代工釀酒的品牌）。品牌的兩位主理人很有想法，也具備相當高程度的專業能力，不定期推出的新產品或復刻的經典作品都好喝，有機會看到不妨試試看。

23也是一家吉普賽品牌，有自己的酒吧、餐酒館跟非常知名的戲劇酒吧。雖然沒有自己的酒廠，但對於品質的要求甚為嚴格，讓它們家的酒不常出包。

酒標跟品名常常帶有一些獨特的幽默，讓人會心一笑，像是「黑糖乾爹」、「文青不要喝」跟「憂國、憂民」都是好喝又好玩的啤酒。

Photo Credit: 串串23提供

紅點是間位在桃園的酒廠，也有自己的酒吧並代工許多台灣品牌的作品，是台灣少有的優質代工廠，頗為值得相信。主打美式啤酒風格，偶有結合台灣口味或素材推出的創新產品，許多外國人經營的店面都愛選用紅點啤酒，在台北也有直營酒吧。

解釋一下為什麼有些知名品牌沒被列出來推薦呢

台虎精釀

曾經出產過許多好喝啤酒的台虎，這幾年轉型改釀水果酒或是調酒，已經少有啤酒作品，因此不在台灣本土的「啤酒」品牌推薦列表之中。

可是，你可別因此小看台虎集團的能耐，台虎精選挑的進口精釀啤酒非常精彩，在台灣能買到許多世界級的好啤酒，是在精釀啤酒產業中甚為重要的進口商。

啤酒頭釀造

啤酒頭釀造最廣為人知的是，他們推出的24節氣系列，其中不乏許多很有創意、特色的作品。而三位創辦人都是我剛開始釀啤酒的老師，他們擁有非常紮實的釀酒知識及豐富想法。

可惜啤酒頭過去的產品都是經由代工廠生產，品質很不穩定，所以暫時不會是我的推薦品牌。期待他們的自有酒廠正式上線運作，生產出概念好、品質穩定的啤酒。

憨啤酒

哈哈哈哈哈，憨啤酒不是啤酒品牌啦。他們是以推廣釀造文化為主的年輕團隊，目前主推適合在家動手釀啤酒的DIY組合包。最近他們也與台虎精釀復刻了台虎非常經典的「酒花飛高高 Imperial IPA」，可以趁適合釀酒的冬天買回家動手釀看看。

柏克金

柏克金是一個讓我頗難以定義的酒廠，「重金聘請德國的啤酒釀造顧問」、「主攻德國類型啤酒」、「通路廣而容易買到」、「訂價也相對便宜」的這些特點，都應該能讓柏克金成為消費者的心頭好才對。

但他們似乎找錯顧問了，選到一位古板固執的老派德國釀酒人，並派來一位半吊子的釀造助理，讓柏克金的酒多數都有一些令人惋惜的不完整。

北台灣麥酒

應該是唯一一間仍然以釀造比利時風格啤酒為主的酒廠，可惜主理人的想法與酒廠設備跟不上使用需求，產品品質落差太大，不適合成為推薦品牌