投資當然關乎「運氣」，但我們該盡可能讓它成為必須承擔的唯一風險

萬事俱備，只欠東風。運氣，是一種讓人又愛又恨的存在。對投資者來說，運氣的好壞，至關重要，因為運氣帶來的影響，可以讓採用相同指數化投資方法的人，卻因為運氣的不同，而造成極大的報酬差異。

比如同是投資台灣市場0050為時一年的人，如果是在2019年投資，可以獲得32.97%的報酬，但是前一年，2018年的投資人反而虧損4.89%，明明都是獲取整體市場報酬，沒有擇時進出，也沒有承擔較多的個股風險，可是報酬差了十萬八千里，運氣，真的是一個讓人又愛又恨的存在。

運氣，或者是說報酬，對於投資歷程有決定性的影響。

因此，在此篇文章，我將透過全球股票市場，來說明過去的績效無法代表未來，身為指數化的投資者，必須放棄從過去的績效推導未來要執行的投資決策，也希望能讓你理解，雖然在我們開始投資的那一個時刻，就接受了未來的一些結果，但我們依然能夠把握其他可控的因素，健全我們的財務計畫！

運氣並非我們所能控制的

對於採用大範圍指數化的投資人，會選擇全世界當作他們的標的，比如美股的VT或是VTI+VXUS，或是英股的VWRA/VWRD。

因此，我們試著從過去股票全球市場不同持有時間的報酬變化，理解運氣是如何帶給每一個年代的投資者，截然不同的報酬。

以下我採用MSCI ACWI過1987至2020的歷史資料，計算買入持有一定時間內的資產漲跌，ACWI指數包含全世界成熟以及新興市場，涵蓋全球85%可投資的股票市場。

投資10年時間

作者製作提供

平均資產：167%

中位數資產：173%

最差的績效是1999創下的83%，投資10年虧損17%

最好的績效是1991年的255%

身為過去10年，獲得最優秀報酬的1991年投資人，如果晚個8年開始投資，他對於投資兩個字所體會的感受肯定會大不相同，畢竟一個是過去最好的十年，一個是最差的十年。

然而，你覺得能夠在1991年拿到這麼好報酬的投資人，會是因為採用比較高明的手法嗎？

而在1999年的獲得最差10年績效的投資人，他又做錯了什麼嗎？

都沒有，就只是運氣玩個小把戲，造成天壤之別的結果。

投資15年時間

作者製作提供

平均資產：196%

中位數資產：190%

最差的績效是2000年122%，15年只上漲22%

最好的績效是1993年的325%

投資15年最差的績效是2000年的122%，當初堅持投資全球市場的人，應該很少人會接受，在經過15年之後，年化報酬率僅僅只有1.33%，這個績效真的很難看，令人難以信服；可是另一個1993年的投資人，相同的持有15年時間，卻能擁有8.17%的年化報酬率。

2000年投資全球的投資人做錯了什麼嗎？

並沒有，就只是運氣玩個小把戲。

投資20年時間

作者製作提供

平均資產：238%

中位數資產：223%

最差的績效是2000年165%

最好的績效是1988年的403%

持有20年時間的全球投資人，最差的績效為2000年165%，換算年化報酬率是2.54%，似乎勉強可以接受，還算贏過通膨；只是看看獲得運氣眷顧的投資人，擁有7.22%的年化報酬率，依然還是感到羨慕。

投資30年時間

最後我們來看時間比較長的30年，但由於ACWI的歷史數據不夠多，因此在這部分，我採用MSCI WORLD的指數資料，其差異是WORLD僅包含成熟市場，但依然可作為全球股票市場的參考。

作者製作提供

平均資產：895%

中位數資產：876%

最差的績效是1989年381%

最好的績效是1975年的1494%

投資30年最差的績效381%，是1989年所創下的，但其實換算年化報酬率，依然有4.56%，只是對於最好的績效，從1975年創下的1494%，換算年化報酬率為9.43%，依然是差異非常多。

但是你可以發現，即使我們將1975年的投資人，轉換時空至1989年投資，也只是賺得比較少而已，並非虧損。

掌握我們能控制的

運氣與投資成敗的關係至關密切，但我們對於運氣的發展又顯得無能為力，是否就只能放任運氣主宰著我們的未來，而不需要關注其他的事項？並不是的。

投資並非一蹴可幾，要完成投資目標，並非單靠運氣就能達成。

如果你沒有做好儲蓄，你將沒有本金可以投資，如果你沒有良好的選股能力，你就必須理解指數化投資才是更有效率的方式，如果你沒有做好資產配置，你將暴露自身於更多的風險之中，如果你沒有緊急備用金的準備，則在意外來臨之時，不用運氣帶來的市場打擾，就可以破壞你好不容易建立而起投資計畫。

我們都應該要掌握，除了運氣以外的那些事情，並且堅持執行下去。

Photo Credit: 中央社

結論

未來的10年、15年、20年甚至是30年，我們會是受到運氣眷顧的投資人，還是遭到運氣開玩笑的投資人呢？

還真的不知道。

在不同的投資時空，即便使用了指數化投資，也不能保證每個相同持有時間的投資都能帶來亮眼的報酬，這正是運氣帶來的影響。

就好比採用相同股債配置的投資人，在過去採用4%法則提領資產，也會因為報酬（運氣）的關係，擁有不同的提領年限。

正確的投資決策，可能帶來虧損結果，而錯誤的投資決策，也可能帶來獲利的結果。

運氣可以加速增長我們的資產，也可以緩慢地拖累資產成長。

儘管掌握運氣這件事情對我們來說有點無奈，但是，換個角度來看，這其實就是我們投資所需要承受的唯一風險，相較於其他承受更多風險的方式，真是再簡單不過了。

也就是說，身為指數化的投資者，你必須放棄從過去的績效推導未來要執行的投資決策，你要全盤接受未來市場給的報酬。

但不要忘記，如果我們可以確實掌握一些事情，比如在成本的控制，採用低成本的投資工具將輕易勝出許多投資者之外，也可以縮短你完成財務目標的時間，掌握投資時間維度的長短，讓時間做我們的好朋友，越長的投資時間所獲得的平均績效將越好，掌握資產配置，不只能掌握風險降低波動外，對於長期投資的報酬更是有決定性的影響。

不過最重要的，你要始終保持在市場內，維持投入的紀律，切勿讓市場情緒影響你的畢生投資計畫，因為一旦你開始投資，最大的敵人就是會自己。

請記得：再好的市場報酬，採用錯誤的投資決策，依然會帶來毀滅性的結果。

然而，我相信即便我們不能控制運氣，但只要掌握了自己，控制我們能掌握的因素，對於整體的投資，就能朝著正確的方向前進。

只是你說運氣到底重不重要呢？當然是重要！

Good Luck！

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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