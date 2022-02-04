生產成本變高不得已才漲價？錯！數據證明台灣企業其實只是想賺更多利潤

過去一個月，台灣各家企業紛紛宣布漲價，但這合理嗎？

在本文中，我們比較了消費者物價指數（消費者物價的變化）和生產者物價指數（生產者生產消費品的成本）的趨勢，以便更好地了解這個問題。

數據會說話：台灣消費物價的成長，比生產成本成長多出了一倍

從下圖可以看出，自1959年以來，台灣的消費者物價上漲了9.5倍，而生產者物價僅上漲了四倍。換句話說，消費者物價上漲速度是生產者成本的兩倍多。

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不僅如此，從1980年以來的價格變化來看，生產者物價幾乎沒有上漲，而消費者物價上漲了兩倍多。換句話說，今日生產者的成本與1980年基本相同，而消費者的價格卻上漲了兩倍。

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再讓我們看看台灣和歐洲比較的情況如何。

在比較經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）的歐洲國家時，可以看到自1982年以來，生產者物價實際上是與消費者物價同步增長的。

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如果台灣跟隨與經合組織歐洲國家類似的路徑，那麼自1980年以來的過去40年，消費者物價應該保持平穩——就像生產者物價一樣，或生產者物價應該上漲兩倍左右——與消費者物價漲幅相同。

因此，與其他歐洲發達國家相比，很明顯，在台灣生產者物價沒有上漲的背景下，台灣企業單方面調漲消費者物價，反而讓他們的利潤不斷增加。

但情況並不總是這樣。 從1959年到1970年代中後期，台灣消費者物價的增長速度與生產者物價的增長速度差不多。

消費者物價和生產者物價之間的差距從1980年代初才開始擴大，當生產者能夠保持低成本，同時仍然調漲價格以賺取越來越高的利潤。

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生產者成本部分取決於進口成本，例如企業製造產品所需原材料的進口。當我們將台灣的生產者物價與進口物價進行比較時，會發現生產者物價在很大程度上與進口物價保持一致。

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接下來，我比較了歐洲最大經濟體德國的數據（因為有與台灣相同時期的數據可供比較）。將德國的生產者物價與進口物價進行比較，可以看到德國的生產者物價在進口物價相對持平的情況下一直在上漲，這表明生產者物價的上漲更多是由於本地因素而不是外部因素。

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事實上，當比較台灣和德國的進口物價時，您可以看到過去40年進口物價基本沒有變化。

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工商團體「上游源頭漲，怎麼可能下游產品不漲？」說詞的謬誤

可笑的是，台灣的工商團體常將物價上漲歸咎於基本工資上漲，但正如我之前所比較的，國內消費者物價上漲更多與進口物價上漲或商業利潤有關。 從這個比較可以明顯看出，台灣企業為了從中牟取暴利，因此採取加價的行為。

想想看，既然近40年來生產者物價一直與進口物價一樣低，幾乎沒有地方因素需要增加企業成本，為什麼台灣企業一直在提高消費價格呢？

不僅如此，這一次工商集團又再次站出來喊話。商業總會理事長許舒博還投訴，「餐飲業和其他業別的原物料很多是國外進口，原物料價格上揚」，還説「上游源頭漲，怎麼可能下游產品不漲？」

但是觀看前面圖表就能發現，台灣的企業一直在以高於進口物價漲幅的方式提高消費者物價，如果我們已經證明了進口物價沒有過度上漲，按照工商集團的邏輯，那麼今天，我們不是反而應該提倡降低消費價格嗎？

可惜，由於企業的遊說，台灣歷屆政府都將企業的成本（和工資）保持在低水平，但一直沒有相應的同等力度措施來保持低消費者物價。

台灣政府雖然一直維持企業的低成本，想盡辦法排除缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等「五缺」問題，但企業並沒有對消費者維持低價格，而是利用生產成本低的優勢，抬高消費者物價，為自己賺取更高的利潤。結果，政府為企業提供低成本的環境，企業卻仍不斷抬高價格，違背承諾。

企業再低成本環境漲價，讓台灣成為不公平、不平等，也不平衡的經濟體

消費者物價與生產者物價的懸殊也表明，與歐洲其他發達國家相比，台灣經濟結構偏向企業，對消費者和公民不利，造成了一個不公平、不平等，也不平衡的經濟體——物價對台灣的工資來說太高了，生產者超額利潤和過度投機導致房價上漲，超出了普通公民的承受能力。 低成本結構也減少了創新，阻礙了台灣實現更高經濟增長的能力。

Photo Credit: 中央社

當這些企業濫用政府的善意，製造不平衡的經濟，極有可能因此顛覆台灣經濟；高消費者物價和低工資，也削弱了公民和消費者參與經濟並幫助經濟增長的能力。政府必須停止刻意創造台灣低成本的環境。

還應該注意的是，台灣的消費者物價指數計算方式並不能完全反映現況，因為台灣屬於當今世界上最昂貴的房價和日用品價格的國家之一，這表明，消費者物價指數的上漲速度應該比官方公佈的數據要快得多。因此，官方數據的框架可能無法讓我們準確了解台灣的經濟狀況。

總結來說，台灣的物價上漲是沒有道理的，只是台灣企業賺取更高利潤的藉口。除非經濟在公民與消費者權利和企業利潤之間重新平衡，否則台灣企業不應再漲價。

面對台灣經濟失衡，台灣經濟將面臨重大動盪，需要立即實施大膽而及時的政策和改革，以糾正這種不平衡。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航