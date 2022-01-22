2022/01/22,
國際

新加坡網紅被控在OnlyFans發布猥褻內容，警方逮捕行動令創作者社群惶恐

新加坡網紅被控在OnlyFans發布猥褻內容，警方逮捕行動令創作者社群惶恐
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

來自新加坡的OnlyFans創作者Titus Low被控兩項罪名，他被指控透過兩個OnlyFans帳號傳送猥褻素材，最高可判處3個月徒刑，若未能遵守不使用帳號的命令，則最高可判處6個月徒刑及新幣5000元（新台幣10萬3000元）罰款。

（中央社）英國社群平台OnlyFans以成人內容聞名，在此擁有數千名訂閱者的新加坡男子泰塔斯．劉也靠發布裸照及影片營利，但他去年12月被星國當局逮捕，並遭控「播送猥褻內容」。

根據新加坡刑法，以電子方式播送任何猥褻內容、參與播送這類內容的事業或從中獲利皆屬違法行為。泰塔斯．劉（Titus Low）則是第一個在星國面臨起訴的OnlyFans創作者。

法律事務所That.Legal執行長馬克．鄧（Mark Teng）表示：「就法義上而言，（這意味）即使是經各方同意，傳送自身裸照是違法的。」

泰塔斯．劉案件在新加坡引發轟動，使部分人開始討論此案對星國OnlyFans創作者意味著什麼，也讓各界議論發布自身清涼照之舉是否該在新加坡被定罪。

英國廣播公司（BBC）已聯繫OnlyFans，但尚未取得回覆。

22歲的泰塔斯．劉6個月前才開始成為OnlyFans創作者，在此之前，他說自己一直難以維持生計，但允許用戶買賣原創內容的OnlyFans讓得以他經濟獨立。

泰塔斯．劉告訴BBC：「以我的情况來說，這是成年人之間的兩廂情願，所以我不認為（在OnlyFans上）會有任何問題。」

泰塔斯·劉表示，5名警察去年10月到他家沒收了他的手機、iPad和OnlyFans帳號詳細資訊；警方稱他們接獲舉報，泰塔斯．劉涉嫌透過其OnlyFans帳號傳播猥褻內容。

泰塔斯．劉被警告不要再登入該帳號，並警告他若違反，恐構成刑事犯罪。

不過，警方表示，泰塔斯．劉重獲帳號權限，繼續發布猥褻素材，並開設另一帳號。

警察11月2日再次登門，沒收泰塔斯．劉的備用手機和帳號；12月29日，泰塔斯．劉被告知他要去警局報到。

泰塔斯．劉說：「他們告訴我，我將被起訴且遭逮捕…（並）給我戴上手銬，把我關進監獄。」

被控兩項罪名的泰塔斯．劉若遭定罪，他透過兩個OnlyFans帳號傳送猥褻素材，最高可判處3個月徒刑，未能遵守不使用帳號的命令，則最高可判處6個月徒刑及新幣5000元（新台幣10萬3000元）罰款。

泰塔斯．劉被捕一事讓新加坡OnlyFans創作者社群備感擔憂。

用戶名為LucyToday的創作者估計，新加坡有約100名本地創作者，並表示他們也害怕遭逮捕。她並說，在沒人受到傷害下，政府將性方面行為視為犯罪，令人非常沮喪。

新加坡管理大學法律學系副教授陳慶文（Eugene Tan）說，在被投訴之前，新加坡創作者大致上似乎能產製內容，警方不會「對社群媒體平台進行侵入式監控」。

陳慶文並表示，新加坡當局不太可能起訴在各方同意下發送裸體內容的個案，尤其是情侶之間。但他也說：「製作、播送和分享猥褻素材被廣泛認為不符合新加坡的道德標準和規範。」

被問及未來是否有任何修法計畫時，星國內政部一名發言人表示：「政府會定期審查我國法律，以確保它們繼續滿足社會需求。」

泰塔斯．劉表示，他將專注在YouTube等其他社群媒體網站上發布內容，直到收到判決結果。泰塔斯．劉表示，若自己遭定罪，將會使星國創作者退縮並轉往地下活動。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。