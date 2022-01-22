前副總統陳建仁：要有「與病毒共存」的心理準備，當前目標是提升疫苗完全接種率

隨著高傳播、多輕症的Omicron席捲全球，同時開始影響本土疫情，前副總統、中研院院士陳建仁指出，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）流感化，如今追求「0確診」已經不切實際。他也提醒民眾「不要害怕與病毒共存」，而現階段最重要的防疫目標，是「提升疫苗完全接種率」。

陳建仁：COVID-19流感化，追求0確診已經不切實際

陳建仁表示，自己曾在2020年2月10日提出「冠狀病毒流感化的醫藥產業因應對策」的觀點。當時他以SARS、H1N1等病毒為例，說明病毒會從低傳染、高致死的病毒，變成高傳染、低致死，可能會逐漸演變得與流感病毒一樣，成為「持續存在、週期循環的感染病」。而他當時便指出，為了因應這樣的流感化演變，應該要加強COVID-19防治藥物，諸如快篩試劑、抗病毒藥物等的研發與量產。

他也說，距離提出「冠狀病毒流感化的醫藥產業因應對策」的觀點後，已有兩年之久，而COVID-19的演化果真朝著「傳染力越來越強、毒力越來越弱」的方向演化。他以Omicron變異株為例，指出Omicron雖然迅速成為各國主要變異株，傳染快速，不過重症少。

陳建仁以世界各國的例子說明，指出各國COVID-19平均每百萬人感染的比例，從2021年11月底開始，就不斷大幅升高，不過平均致死率卻大幅下降。

他更指出，COVID-19已演變出高傳染力，然而以輕症占多數的Omicron變異株，很難完全撲滅，也很可能會變成地方性疾病。而如今「追求『0確診』已經不切實際」，也必須要有「與病毒共存」的心理準備。

那麼，既然「追求『0確診』已經不切實際」，下一步的防疫目標，該怎麼走？他認為「提升完全接種率」是關鍵，也只有繼續提升完全接種率，才能保護全民健康。

陳建仁：當前的目標是提升疫苗完全接種率

針對現今的重點——提升疫苗完全接種率，陳建仁以疫情剛爆發的情況做比較。他表示，在疫苗以及抗病毒藥物還沒上市之前，「0確診」是第一階段防疫的目標。當時只能靠「非藥物介入」來阻斷病毒的社區傳播鏈，而病毒的平均致死率更高達2％，因而會將「0確診」作為最大的重點。

不過之後疫苗上市，就進入防疫的第二階段，也就是「快速提高疫苗覆蓋率」。他說明完整疫苗對於預防COVID-19傳染以及重症的優點，在於「持續提升中和抗體濃度」。

陳建仁指出，施打第一劑疫苗之後，中和抗體濃度會下降，必須接種第二劑、與第三劑疫苗，持續提升中和抗體濃度。另外中和抗體濃度偏低的人，如果暴露於COVID-19變異株，容易產生突破性感染。

他也說明，曾經被感染過、或是打過兩劑疫苗的人，都會對病毒產生保護力，也比較不容易被其他變異株感染。他以數據說明，指出各國截至1月19日以前的疫苗接種覆蓋率，分別是新加坡87％、加拿大78％、法國75％、挪威73％、台灣71％、英國70％、以色列65％、美國63％。

而曾被感染過、或打過兩劑疫苗的人口百分比，則分別是法國98％、英國93％、新加坡92％、以色列87％、加拿大85％、挪威83％、美國83％、台灣71％。

目前英國、新加坡因為90％以上的民眾都對病毒有保護力，所以已經採行「與病毒共存」的防疫新對策。

陳時中：清零是手段，不再是目標

另一方面，陳時中則在接受《中央社》採訪時表示，未來會「以清零為手段，但不當作目標」。而目標是避免防疫疲乏、同時兼顧防疫韌性，並考量國家經濟等因素。

不過他也說，與病毒共存是沒辦法時才做的事，如果現在能透過疫調、隔離等方式就能清零，當然會繼續進行疫調等措施。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺