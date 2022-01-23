聲波武器攻擊引發頭痛？美國中情局初步調查：「哈瓦那症候群」不太可能是他國所為

文：梅緣緣

近年來，美國駐外人員接連傳出有外交官及政府高層罹患名為「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的神秘疾病，罹患此症的人多有程度不一的腦損傷，且無法痊癒。

雖情報機關強調，多數罹患哈瓦那症候群人員的相關症狀，可能與其未被診斷出的其他疾病或承受的壓力有關，但一連串症狀來源至今無法準確釐清，外加不曾間斷的外敵聲波攻擊一說，不僅為哈瓦那症候群添上一抹神秘色彩，也讓美國政府將此病症視為國家急欲釐清的難題之一。

不過近日美國中情局（CIA）對外表示，哈瓦那症候群不太可能是他國所為。

何謂哈瓦那症候群？

哈瓦那症候群於2016年首次現蹤於古巴，患者通常會出現頭暈、噁心、耳鳴、認知受損及記憶喪失等腦部損傷症狀，經治療多時依舊未能痊癒。

自第一次有人向政府單位進行通報後，便陸陸續續有近200多名外交官員、情報人員及軍方回報自己也有出現類似症狀。雖然2020年美國國家科學院（NAS）一份調查報告顯示，定向微波能量（Directed Microwave Energy）可能是造成哈瓦那症候群的罪魁禍首，但目前仍無法完全獲得證實。

《半島電視》報導有最新消息指出，哈瓦那症候群的通報案件漸增，且澳洲、奧地利、中國、哥倫比亞及俄羅斯等地均有傳出相同案例。據《華爾街日報》報導，最初調查人員認定罹患此症者，應該是受到某聲波武器的攻擊，但中情局有官員表示，經評估如俄羅斯等國發動攻擊的可能性非常低。

另外根據《紐約時報》，相關個案的神經症狀可能由所處環境、個人潛藏疾病或壓力等因素導致或觸發，政府獲報的1000多名個案中，絕大多數都可以被歸類為上述原因。然而中情局也強調，對於目前所接獲的20餘件無法解釋的哈瓦那症候群個案，調查仍在持續進行中。

擁有26年資歷的前中情局官員馬克・波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）就曾表示，2017年12月的某一天半夜，他在下榻的莫斯科萬豪酒店（Moscow Marriott Grand Hotel）房間內突然驚醒，並伴隨著強烈的眩暈及噁心感。他原先認為自己食物中毒，但這樣的症狀卻持續了好幾個月，且即便波利梅洛普洛斯幾日後返抵美國，身體狀況卻不見起色或好轉。甚至到了2018年，他的症狀開始轉換為令人難以忍受的偏頭痛，波利梅洛普洛斯受訪時說：「就這樣，我開始了不斷在各大醫院、核磁共振和電腦斷層掃描的輪迴。」

醫師最終診斷他罹患了枕神經痛（Occiptical Neuralgia）。不過即便百般不願，波利梅洛普洛斯仍因不堪其症狀侵擾，在50歲時選擇從中情局退役：「因為我完全沒辦法坐在電腦前工作，也沒辦法參加會議，頭痛嚴重到我幾乎失能。」

其他情報員如麥克・貝克（Mike Beck）或查爾斯・古柏特（Charles Gubete）等人也出現類似症狀，但卻在先後被診斷為罹患帕金森氏症後，當局便沒有再對此有特別的關注。

雖中情局日前調查結果顯示，哈瓦那症候群應非特定國家所為，但至今依然未能明確指出導致此症的原因，僅歸咎於個人環境適應問題或其他疾病，也讓相關單位與美國總統拜登（Joe Biden）所面對的質疑壓力日益漸增。為許多哈瓦那症候群受害者發聲的律師馬克・薩伊德（Mark Zaid）也點出，這個問題在美國情報體系（IC）中已經存在許久，卻無人站出來強調此問題的嚴重性。

哈瓦那症候群原因眾說紛紜，美國近期再增人力調查盼儘速查明

《今日美國》（USA Today）報導，中央情報局局長威廉・伯恩斯（William J. Burns）在三月上任中情局局長後，便針對哈瓦那症候群這個神秘難解的疾病，將負責的醫療人員人數擴充了約三倍之多。

此外伯恩斯也於受訪時提出聲明，面對相關複雜的人員「健康異常事件」，相關單位除將採取嚴謹的分析手段及諜報技術追蹤外，也將持續對哈瓦那症候群的致病機轉與成因進行調查。同時將出現症狀的人員，送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的治療時間，從原本的八週，縮短至僅須兩週。

不過中情局直至目前為止，仍無法完全排除哈瓦那症候群為境外勢力所致的可能性。

對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在接受美國《全國廣播公司》（NBC）訪問時說：「至今我們依然無法得知這是怎麼發生的，也不知道責任歸屬應該由誰來扛。」但他同時也表示，能夠同理哈瓦那症候群受害者的感受，希望能夠儘速釐清這些駐外官員罹病的原因。美國聯邦政府針對此事件，亦承諾將盡全力展開調查行動。

布林肯同時也任命國務院官員強納森・摩爾（Jonathan Moore），與瑪格麗特・烏耶哈拉（Margaret Uyehara）兩人來主導這次的調查，並針對可能的個案提供必要協助。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航