德國中學教育理論與實務並重，一學年有半數時間投入職場累積實習經驗

重視實務的德國中學教育

德國有16個邦，每邦都有自己主政的教育制度，大多在讀完四年的小學教育之後，就要分流上不同的中學。

除了德國中南部三個邦（巴伐利亞邦、巴登邦及黑森），仍採用過去的三種不同分流的體制：普通中學（Gymnasium）、實用中學（Realschule）及基礎中學（Hauptschule）外，其他大部分的邦都設有綜合中學（Gesamtschule）。

念普通中學的學生，就讀八年或九年之後會參加考大學的大考，一般稱為Abitur。考過申請大學的大考，才有機會上專科學院或大學。而其他小學生四年級之後沒有上普通中學者，若是上基礎中學九年級後要再升學就要考資格考試，在校多學一年就有與實用中學同等的中學資格。

念十年級結束實用中學者，大多的學生多會走職業訓練生涯的路。而其他非中南部的三個邦的中學，設有的綜合中學，因為過去分流的因素，雖然主張學生應該不要被太早分類，但他們多表面上看起來是在同一個屋簷的學校，課程安排上仍用原來分流的課程照表操課，這類中學叫做融合性中學（integrierten Schule）；而另一種真正混合，針對學生對不同科別的強弱來彈性上課的學校，稱為協作中學（Kooperative Gesamtschule）或叫增進中學（Additive Gesamtschule）。

兒子今年16歲，原本念基礎中學，發展較晚的他後來克服了閱讀障礙，繼續在學校多讀一年，十年級畢業後，取得相當於實用中學畢業資格，他想繼續升學，於是換到可以就讀十一年到十三年級的高等中學（Oberschule），相當於台灣的高中程度，就讀過程必須多考好幾次的資格考試，但他都過關斬將地考過了。

就讀兩到三年的高等中學

德國高等中學是給非普通中學的學生就讀的，因為小學四年畢業之後，成績不夠好沒有直接被推薦或考上普通高中的學生，讀完十年級後，想繼續升學的就要念高等中學，因此高等中學有分為曾受過職訓的學生以及沒有受過職訓的學生。

曾受過職訓兩到三年的學生，會予以承認職業訓練的年資，可以少上一年的高等中學的學程，不用上十一年級而是直接唸十二年級。受過職訓念高等中學的學生，通常念完一年到兩年就可以考與相關專業有關的大學考試，叫Fachabitur；如果是要考非相關於他所學專業的大學科目，必須讀兩到三年的高等中學，因為需要念第二外語與其他非相關專業科目的學科，考試科目比較廣，這樣的資格考就是一般的大學考Abitur。

理論與實習並重的十一年級

兒子是沒有上過職業訓練而升高等中學的學生，對於十一年級的學生，本邦教育部規定學程要有足夠的實務經歷，不能只有上理論課。所以學程規定一半以上的學程必須實習。也就是一個學年40週，20週都要去實習，而且要找兩個不同的實習主題來實習，一個實習場所實習10週，中間混合在校上課課程，以五週輪替，班級分兩組人交替上課。

學校提醒我們，教育部規定實習時數一定要完全到位，20週的實習，無論任何理由都不得有超過五天的缺席，否則就要重讀。即使學生其他在學學科滿分也是一樣要重讀。實習場所學校會給建議名單。

兒子申請實習的畜牧農場在慕尼黑偏鄉，因搭乘公共交通工具不便利，為準時早上七點半上班，他必須提前一晚就到農場，並且在那過夜連上五天班，直到週末才能回家。農場供應吃住，和其他工作人員共住一屋。每次實習完回來，他從背包裡拿出的工作服沾有泥巴，還散發農舍豬、雞糞便味，口袋也夾雜許多麥草。

他還說農場是有共生哲學的特殊理念，原本以為他只是做廉價勞工，後來聽他說才知道，自己太小看實習農場的經營理念。

他說他們的有機農舍，不但強調永續也強調共生，不但注重動物習性的飼養與人道宰殺，還強調與不同種類動物一起飼養。豬隻與雞隻都不大量單一飼養，而是在草地牧場上活動，在爛泥巴裡打滾的粉紅混有黑色斑塊的豬旁邊伴有公雞、母雞走動，在不遠的牧場角落，還可以看到雞在做日光的沙浴。

問他這樣混合飼養有何好處，他說有豬隻在，雞就會得到豬的保護而不會受狐狸攻擊，豬有保護雞的功能。說得也是，原本大自然就有環環相剋的作用，我們大量工廠化飼養之後，好像忘記大自然的運作了。

這個農場主人原本承接祖輩農場，過去德國的大量飼養如同工廠，沒有人道理念的經營，後來農場老主人自己不能忍受工廠經營模式，學習更多的人與自然聯結關係的理念，循著自己的良知經營，成立基金會推廣共生永續的畜牧理念。

每週的實習都必須寫報告，一個星期的實習之後，兒子變成一個強壯的青少年，他的手臂因為勞動有了男人熱愛展現的二頭肌，胸膛也變得壯闊結實。我知道，他的實習經歷已讓他漸轉大人了，農場實習帶動的身心成熟與實踐和自然共生的理念，是他最大的收穫。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航