能理髮卻不能逛博物館？荷蘭藝文場所邀請民眾入內美容做瑜珈，抗議政府標準不一的防疫措施

《華盛頓郵報》荷蘭部分知名的博物館、音樂廳和藝術中心在19日時開門迎接理髮師、美甲師和健身教練，以輕鬆趣味的方式參與了一場名為「美髮沙龍戲院行動」（Hair Salon Theater initiative），藉此抗議荷蘭政府標準不一的防疫措施。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）上週表示，美髮沙龍、健身中心可以恢復營運，戲院、美術館等藝文場所則仍須關閉至少一週。這使得兩位表演藝術家策劃了將美髮師和美甲師帶進戲院的這場行動。

荷蘭民眾在阿姆斯特丹博物館（Amsterdam Museum）裡上瑜伽課｜Photo Credit: AP / 達志影像

梵谷博物館敞開大門迎接理髮和美甲師，館長稱活動遵守防疫規定

兩位表演者在聲明中表示，荷蘭的藝文場所一直以來都相當具有彈性且能適應變化，但他們相信這些場所目前面臨的「急迫情形」該被重視。策劃者要求政府應該要有讓藝文場所恢復營運的計畫，並指出在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，鮮少有感染事件與藝術團體有關，代表謹慎恢復藝文活動是有可能的。

位在阿姆斯特丹的梵谷博物館響應了這次的行動，民眾只要事前在指定時間內完成預約，即可在博物館內一邊欣賞大師的畫作，一邊接受理髮或是以梵谷為主題的美甲服務。當然，民眾仍得佩戴口罩和保持社交距離。鄰近德國邊界的林堡博物館（Limburgs Museum）則是將Zumba舞蹈帶進室內。

Vandaag veranderde het Limburgs #Museum - als onderdeel v/d landelijke #actie v/d @Museumverenigin - voor 1 dag in een #sportschool. Omdat de actie niet werd toegestaan, hebben onze eigen collega's hun werkplek verlaten voor een actieve zumba-sessie. 💪 #museumgym #opencultuur pic.twitter.com/bBZXbzdlvs — Limburgs Museum (@LimburgsMuseum) January 19, 2022

《BBC》報導，梵谷博物館館長艾蜜莉・戈登克爾（Emilie Gordenker）表示，博物館是個安全可造訪之處，重要性也與美甲沙龍旗鼓相當。戈登克爾表示，「我們只是要求政府的防疫措施應該要一致，讓每個荷蘭民眾都可以理解，但目前看來並沒有做到這件事。」

戈登克爾強調19日的行動有別於反封鎖或是反疫苗人士上街表達不滿，到目前為止博物館仍遵守防疫規定。

荷蘭社會不少民眾也認為政府的防疫策略不符邏輯且相互矛盾。

用推車將理髮工具帶進梵谷博物館的理髮師米夏（Mischa）表示，政府的防疫規定十分奇怪，「我可以做我的工作，為民眾理髮，但博物館人員卻無法照常工作。」

在博物館裡的米夏表示，「看看你周圍現在還有這麼多空間，但民眾卻可以和300多人同時擠在一間超市裡，這很瘋狂。」

當被問及在博物館裡一邊工作，一邊與梵谷的畫作距離這麼近是否會緊張，米夏開玩笑地答覆：「我要是不小心緊張就會把某個民眾的耳朵剪下來，就跟梵谷一樣了。」

其中一位策劃者指出，許多戲院後來收到當地政府官員警告響應活動會遭到罰款後，退出了活動。

然而日前有約30位市長投書《民眾報》（de Volkskrant），呼籲荷蘭政府檢視現行的防疫措施，以確保這些措施背後有著社會和政治的同意基礎。

《紐約時報》報導，荷蘭過去一週通報新增確診數為24萬3000例，但住院人數正在下降中，上週住院的病患數為647人，少於上上週的住院人數940人。

荷蘭在去（2021）年12月實施封鎖令，政府擔心確診數上升會癱瘓加護病房的醫療量能。

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核稿編輯：羅元祺