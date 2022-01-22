柬埔寨總理洪森致電印尼總統佐科威，批馬國外長指點緬甸事務「無禮」

馬來西亞外交部長拿督賽夫丁．阿都拉（Dato’ Saifuddin bin Abdullah）為柬埔寨總理洪森（Hun Sen）拜訪緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）一事表達擔憂，擔心該拜訪會被視為緬甸軍政府已獲得區域各國的認可。身為東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）輪值主席國的柬埔寨卻為此感到不滿，洪森指責賽夫丁無禮。

根據《路透社》報導，洪森21日致電印尼總統佐科威（Jokowi）時，在5分鐘的通話中為自己到緬甸參訪辯護，更批評賽夫丁：「對待東協領袖的態度不該太傲慢，尤其對東協領袖。」賽夫丁上週（14日）對記者表示，柬埔寨身為東協主席國，應該在探訪前先諮詢其他東協成員領袖的意見，並且對洪森的參訪態度有所保留。

洪森在臉書上發文公開他與佐科威通話內容，說明12月28日緬甸的參訪是為了種樹，而不是砍樹，但部分人民只種了一兩天的樹就想馬上得到果實。他也解釋，探訪緬甸的主要目的是為了揭露緬甸此刻複雜的政治局勢，並且找到全面且長遠的解決方案，而不是將事情複雜化。

洪森緊接著對佐科威說：「馬來西亞外交部長與東協領袖對話時毫無禮儀風範，這是對領袖的不敬，請勿效仿他在東協無禮的行為。」對於洪森的指責，賽夫丁目前仍未作出任何回覆。

在這次的對話中，洪森也分享他到緬甸參訪之後得到的正面結果。敏昂萊同意延長禁止一切軍火及暴力行為直到2022年年底，並且透過與東協秘書長、食品中心、人道主義支援中心等國家機構合作，提供人道主義支援以及鼓勵疫苗接種，幫助有需要的人民。

佐科威回應，認為洪森的舉動對東協有益，也讚揚洪森試圖與緬甸對話而做出的努力。「更重要的是，我們都繼續遵守東協定下來的共識，但也同時要鼓勵緬甸遵守五點共識（Five-Point Consenses）和平計畫。」

緬甸軍方去年2月奪得執政權，這對東協來說是一大挫折，因為東協正在塑造一個多元化、一體化、有效的經濟及政治集團的國際形象。東協內部對於緬甸的態度不一，導致東協各國立場產生分歧。12日，柬埔寨宣布延期一場東協領袖會議，原因是一些國家部長「有事」無法參加。

2021年10月，在汶萊擔任東協峰會主席時，敏昂萊因未遵守五點共識被禁止參與東協峰會。洪森卻在12月表示緬甸是大家族成員，軍政府有權出席會議，更說道：「依照東協憲章，沒有任何成員可以排除另一個成員。」目前汶萊、新加坡、菲律賓、馬來西亞和印尼仍對緬甸軍政府的合法性有所保留。

《美國之音》報導，白宮新聞秘書長珍．普薩基（Jen Psaki）表示：「重建我們夥伴的關係是總統的首要任務，美國將積極倡導人權及全球安全，同時克服經濟及COVID-19危機等重大的全球問題。」他也強調，美國與東協的對談是一個難得的機會，可以進一步討論合作詳情同時修復多年來破裂的關係。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒