2022/01/23,
社會

除了去殯儀館服勞役，現行法規對「酒駕」有哪些刑責與處罰？

除了去殯儀館服勞役，現行法規對「酒駕」有哪些刑責與處罰？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

酒駕頻傳之下，大家最希望可以修改現行酒駕法規，把刑責繼續加重，以防止之後再有人繼續酒駕，在修法討論過程的爭議之際，就讓我們先來看看現行法規中，有哪些對於酒駕行為的處罰吧！

近期發生了不少起酒駕事件，甚至還有肇事者讓原本幸福的一家人從此天人永隔。

這些酒駕案件讓社會感到非常憤怒，紛紛希望有一些不同的措施或較為嚴格的法規來處置這些酒駕者，而現在除了在易科罰金以及假釋部分的規定將從嚴審視之外，也透過一些特別的處罰方式，讓酒駕者們能夠從內心去了解酒駕的危險性及嚴重性，甚至是直接去嚇阻更多人酒駕。

像是在高雄，就出現了首批前往殯儀館服勞役的酒駕者，不僅有讓他們在館內進行教育宣導，甚至還讓他們去整理冰櫃、往生室等環境，讓他們對此感到恐懼，以達到嚇阻他們之後再犯的可能性。

除了這樣實際的勞動服務外，大家最希望的就是修改現行法規，把刑責再繼續加重，以防止之後再有人繼續酒駕，而政府也聽到社會大眾的想法，積極努力嘗試修法。但在修法討論過程的爭議之際，就讓我們先來看看現行法規中，有哪些對於酒駕行為的處罰吧！

依據《刑法》第185-3條規定，假如吐氣時酒精含量達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05 以上，可處2年以下的有期徒刑；如果有像先前高雄酒駕累犯事件造成致人於死的結果，刑責則是會提升不少，可處三年以上，十年以下的有期徒刑！

而針對累犯的刑罰，《刑法》也有相關規定，一樣是在第185-3條的第三項就有提到，假如是在五年內再度因為酒駕導致他人死亡的話，刑責還會大幅提高成無期徒刑或是五年以上有期徒刑。

除了《刑法》中需要負擔的刑罰外，假如在超過酒精濃度標準的情況下駕駛導致他人重傷或死亡，依照道路《交通管理處罰條例》的規定，就會被吊銷駕照，所謂吊銷駕照就是直接將你的駕照給取消，被吊銷後將不能再駕駛該種車輛。

警政署酒駕取締專案 1/15全日取締258件
Photo Credit: 中央社

若是想要再重新恢復駕照的資格，則需要等待被吊銷八年至十二年，且在重新考照前還得先經過酒駕防制教育以及酒癮治療，才能夠有資格重新考照。此外，在重新考照後，還得在車輛上加裝車輛點火自動鎖定裝置，也就是大家俗稱的酒精鎖，來避免有酒駕前科的人在重新考到駕照後再度酒駕。

酒駕不只是自己危險而已，在以往的社會案件中，我們都能看到酒駕者造成他人家庭破碎的案例，從這些案例更可看出酒駕的危險性並不是只有酒駕者本身有可能受到傷害，因為酒駕意識不清的情況下開車，就如同是一顆隨時會爆炸的殺人炸彈，很可能會造成其他用路人的生命安全受到威脅。

最後還是要再度勸誡大家，喝酒不開車，開車不喝酒，不要堅持在喝酒後駕駛，因為這不只會影響自己，更可能傷害其他人！

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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